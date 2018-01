Opgelet: Marketplace van Facebook staat vol namaak ADN

20u11

Bron: VTM Nieuws 9 VTM Nieuws Consument ‘Facebook Marketplace’, waar gebruikers spullen kunnen kopen en verkopen, bestaat nog maar een paar maanden of georganiseerde bendes voelen zich er al helemaal thuis. De dienst van de bekende s ociaalnetwerksite staat vol namaakspullen, meldt VTM Nieuws.

Sociale media zijn dan ook een ideale etalage om namaakspullen te verkopen. De inspectiediensten spreken van “een groot probleem” en hebben vorig jaar twintig dossiers geopend tegen georganiseerde bendes. Afhankelijk van de omvang van de namaakhandel riskeren zij een boete en zelfs een celstraf.

Ook kopers die bewust namaak kopen op het internet riskeren overigens boetes als de douane de namaak onderschept en ook duidelijk te bewijzen is dat het om namaak gaat. Zoals steeds geldt: als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook. Wie namaak op Facebook ziet of elders een namaak-webshop spot, kan dat melden via het meldpunt van de federale overheid, op http://meldpunt.belgie.be.