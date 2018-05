Opgelet! Efteling waarschuwt voor valse promoties via WhatsApp avh

29 mei 2018

11u42 0 Consument Mocht u via WhatsApp een promotie krijgen voor de 68e verjaardag van De Efteling waarbij je tickets kan winnen, ga daar dan vooral niet op in. Het gaat namelijk om frauduleuze berichten.

De Efteling stuurde zelf al een tweet de wereld in met een waarschuwing. Het pretpark bevestigt ook aan onze redactie dat het om frauduleuze berichten gaat. Bovendien viert De Efteling over twee dagen zijn 66e verjaardag en niet zijn 68e zoals in het WhatsApp-bericht wordt vermeld. Het pretpark heeft geen speciale acties gepland voor die verjaardag, dus eventuele andere speciale promoties via WhatsApp zijn wellicht frauduleus.

We krijgen veel vragen over deze winactie waarbij tickets voor de Efteling zijn te winnen. Hierbij laten we weten dat dit GEEN actie van de Efteling is. We nemen ook afstand van deze actie en waarschuwen jullie om hier niet aan deel te nemen. #Efteling pic.twitter.com/rLbGMg9rkp Efteling(@ Efteling) link

De Efteling raadt mensen aan om enkel op acties en promoties in te gaan die via de officiële kanalen verspreid worden. Ook voor Walibi gaat een vrijwel identiek WhatsApp-bericht de ronde. Ook dit bericht is vals.

Wellicht gaat het hier om zogenaamde phishingberichten waarbij oplichters mensen doorsturen naar een valse website waar slachtoffers hun persoonlijke gegevens kunnen achterlaten. Klik dus zeker niet op de link in het bericht, want je zal naar een frauduleuze site worden doorgelinkt.