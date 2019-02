Op zoek naar de goedkoopste zichtrekening? Deze tool helpt je daarbij HA

26 februari 2019

11u28

Bron: Belga 1 Consument Consumenten kunnen vanaf vandaag met een nieuwe online tool nagaan wat de goedkoopste zichtrekening is voor hun noden. De tool werd ontwikkeld door de financiële toezichthouder FSMA, en is te vinden op wikifin.be.

De voorbije jaren werd het al eenvoudiger om van telefoonoperator en energieleverancier te veranderen. "Dat wordt nu ook zo in de financiële sector", zegt minister van Economie Kris Peeters, die de vergelijkingstool vandaag voorstelde samen met FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. "Het loont om even rond te kijken vooraleer je beslist. Tot nu was het een onmogelijke opdracht om die kosten te vergelijken.”

Kosten

Uit de tool blijkt namelijk dat de kosten voor een zichtrekening aanzienlijk kunnen verschillen. Een elektronisch profiel zonder kredietkaart kost gemiddeld 21,40 euro per jaar, terwijl de gemiddelde kost van een traditioneel profiel met kredietkaart oploopt tot 45,80 euro.



Uit de simulatie die Peeters zelf uitvoerde, bleek dat de tarieven van de verschillende zichtrekeningen van de 21 Belgische banken variëren tussen 0 en 240 euro.

Een consument kan in de tool onder meer aangeven of en hoeveel debet-, krediet- en prepaidkaarten nodig zijn, hoeveel geldopnames hij of zij per maand plant en of er nog uittreksels per post moeten verstuurd worden. Dat levert vervolgens een klassement op van de verschillende zichtrekeningen. Daarna kunnen tot vijf verschillende rekeningen verder met elkaar vergeleken worden.

Europese richtlijn

Met de tool wordt een Europese richtlijn uitgevoerd. "België staat hiermee aan de top", aldus Servais. "Zowel qua timing als qua gebruiksvriendelijkheid, want anders dan elders in Europa krijgen Belgische gebruikers een klassement te zien."

De tool bevat informatie van 21 Belgische bankenmerken. Zij moeten de kosten van hun zichtrekeningen overmaken aan de FSMA zodat deze de site up-to-date kan houden.

