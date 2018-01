Studie Gesponsorde inhoud Op kot met een volledige studiebeurs? 4.042 euro Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

30 januari 2018

17% van de lezers van HLN.be met kinderen in het hoger onderwijs heeft recht op een studiebeurs. Dit blijkt uit de Gemoedsrust-barometer, een grootschalig online-onderzoek bij ruim 13.000 lezers van HLN.be. In het ‘beste’ geval kan zo’n studiebeurs oplopen tot 5.442 euro per jaar.

Eén op vijf kleuters, scholieren en studenten in Vlaanderen ontvangt een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat zelfs één op de vier. Het aantal toelagen is de voorbije jaren in Vlaanderen haast continu gestegen: van 328.000 in het schooljaar 2010-2011 tot ruim 348.000 in het schooljaar 2014-2015.

Steeds vaker automatisch

Die opvallende stijging is mee te verklaren door de automatisering van de aanvraagprocedure in Vlaanderen. Kreeg je in de afgelopen jaren al eens een goedkeuring voor een school- of studietoelage? En is je kind dit schooljaar ingeschreven in een onderwijsinstelling die door de Vlaamse Gemeenschap is erkend? Dan start de overheid tegenwoordig automatisch een dossier op. Dit schooljaar zal dit tussen november en februari gebeuren. In het schooljaar 2013-2014 werden er zo al 42.000 dossiers automatisch opgestart.

Hoger onderwijs, hoge bedragen

Grote kinderen, grote zorgen. En grote kosten ook natuurlijk. Denk maar aan het jaarlijkse inschrijvingsgeld als zoon- of dochterlief naar de universiteit of de hogeschool trekt. Dat is dan 900 euro alstublieft! Een kot kost je helemaal een rib uit het lijf.

Logisch dus dat de studietoelagen mee stijgen. Studenten die recht hebben op een studietoelage en die een voltijds studietraject volgen (60 studiepunten), maken aanspraak op een minimumtoelage van 261 euro. Heb je recht op een volledige toelage? Dan ontvang je 2.426 euro per jaar. Voor kotstudenten loopt dat bedrag op tot 4.042 euro. In dat laatste geval moet je wel kunnen aantonen dat je studiestad ver genoeg van je woonplaats ligt en dat je de gekozen studierichting niet dichterbij vindt. Een Leuvenaar die in Leuven op kot wil, die zal daar bijvoorbeeld geen toelage voor krijgen. Wat ook niet zal pakken, is in Gent op kot gaan om rechten te studeren. Dat kan diezelfde Leuvenaar immers evengoed in zijn thuisstad studeren.

In zeer uitzonderlijke gevallen lopen studiebeurzen nog hoger op: tot 3.520 euro als je niet op kot zit en tot 5.442 euro voor een kotstudent. Wie maar een deeltijds studietraject volgt, krijgt uiteraard ook een kleinere toelage.

