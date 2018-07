Op deze zaken moet je letten als je van energieleverancier verandert Kurt Deman

10 juli 2018

08u00

Bron: mijnenergie.be 1 Consument Naar een andere energieleverancier overstappen kan u soms een aanzienlijke besparing opleveren. Naast de prijs voor elektriciteit en aardgas spelen nog andere factoren een rol. Wat voor u daarbij de doorslag geeft, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Met deze elementen moet u rekening houden.

Prijs

De prijs is zonder twijfel het belangrijkste keuzecriterium. Dankzij de vrijgemaakte energiemarkt is er keuze uit verschillende elektriciteits- en gasleveranciers. De tarieven kunnen sterk verschillen. Wie goed oplet, kan fors besparen. Zo bieden verschillende energieleveranciers een welkomstkorting aan. Ze kennen soms ook voordelen toe aan klanten die betalen via domiciliëring.

Vast of variabel

Een vaste prijs verzekert u van het contractueel vastgelegde tarief. Dat zal gedurende de looptijd van het contract niet veranderen. Een variabel tarief is onderhevig aan de marktomstandigheden. Daalt de energieprijs, dan betaalt u minder; stijgt de marktprijs, dan wordt uw energie duurder. De afweging tussen beide moet u zelf maken. Houdt u van zekerheid? Kies dan een vast tarief. Vermoedt u dat de energieprijzen zullen dalen? Dan is een variabel tarief meer uw ding.

Lees ook: Waar bevindt mijn huidig energiecontract zich ten opzichte van de contracten die momenteel op de markt te verkrijgen zijn?

Groene versus grijze stroom

Groene stroom is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Andere bronnen van groene stroom zijn biomassa en biogas. De zogenaamde grijze stroom is minder tot niet duurzaam en afkomstig uit fossiele brandstoffen en kernenergie. Naast 100% groene stroom en 100% grijze stroom bestaan er ook verschillende tussenvormen. VREG ontwikkelde een Groencheck waarmee u kunt nagaan hoe groen uw huidige elektriciteitscontract is.

De keuze tussen groene en grijze stroom hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Wie duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel draagt, kan een groene energieoplossing kiezen.

Grote speler versus kleinere aanbieder

België telt een twintigtal energieleveranciers. Het lijstje omvat zowel internationale grote spelers als kleine lokale aanbieders. De kleinere energieleveranciers beweren vaak persoonlijker en flexibeler te werken, terwijl de grotere concurrenten uitpakken met expertise en extra diensten.

TIP: We raden u aan om vooral zelf kritisch te oordelen. Het verschil schuilt vaak in de dienstverlening, onder meer op het vlak van contactmogelijkheden, beloofde antwoordtermijnen, betaalmogelijkheden en eventuele bijkomende kosten voor herinneringsbrieven en afbetalingsplannen.

Contractduur

U kunt kiezen tussen contracten van onbepaalde of bepaalde duur (1, 2 of 3). Hoe langer de looptijd van een vast contract, hoe langer u verzekerd bent van de overeengekomen prijs. Energiecontracten van bepaalde duur worden stilzwijgend verlengd. Gezinnen kunnen hun contract op elk moment beëindigen, ongeacht de overeengekomen einddatum. Enige voorwaarde is dat u een minimum opzegtermijn van een maand respecteert.

Heffingen en taksen

De energiefactuur bevat verschillende heffingen en taksen. Deze worden vastgelegd door de overheid. U kunt niet kiezen of erover onderhandelen.

Conclusie

Verschillende factoren bepalen de keuze van uw energieleverancier. Via de online prijsvergelijker van Mijnenergie.be krijgt u meteen een zicht op al deze bovenstaande parameters. Met als belangrijkste: de prijs. Ga met de prijsvergelijker zelf na hoeveel u kunt besparen op het vlak van elektriciteit en aardgas.

