Op deze terugbetalingen heb je recht als je borstkanker krijgt.

26 februari 2018

Ziekenhuisopnames, consultaties, chemo- en radiotherapie, nazorg… de behandeling van borstkanker kost handenvol geld. Het ziekenfonds betaalt veel terug. Maar ook niet alles. Waarop heb je recht?

Als je kanker krijgt, betaalt het ziekenfonds de consultaties bij de dokter en de medicatie grotendeels terug. Voor een gedetailleerde lijst van terugbetaalde behandelingen en medicatie consulteer je best je eigen ziekenfonds. Daarnaast heeft de overheid recent maatregelen genomen die de medische kosten voor borstkankerpatiënten zo veel mogelijk beperken. Zo heb je recht op een gratis lange raadpleging bij je huisarts of een specialist. Zo kan die samen met jou voldoende tijd uittrekken om de diagnose en de te volgen behandeling te bespreken. Ook een bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut wordt in bepaalde gevallen terugbetaald.

Een andere maatregel is een tegemoetkoming in de kosten van pijnstillers en speciale, dure verbanden voor oncologische wonden. Wie door de chemotherapie haar haar verliest, heeft via het ziekenfonds recht op een gedeeltelijke terugbetaling van een pruik.

Hoeveel kost een nieuwe borst?

De overheid doet dus haar best om de medische kosten te beperken. Toch blijft borstkanker een dure zaak. De behandeling stopt immers niet altijd wanneer de kankercellen verdwenen zijn. Vrouwen staan na een borstamputatie voor een lastige keuze met financiële implicaties: kies je voor een uitwendige prothese (die is goedkoper en je bent van de operaties verlost) of een borstreconstructie (dit is duurder en vergt meerdere operaties)? En ga je in dat laatste geval voor een reconstructie met een implantaat of met weefsel van je eigen lichaam?

Wil je dat de uitwendige prothese terugbetaald wordt, dan moet die voorgeschreven worden door een arts en verstrekt door een erkend bandagist. Op de site van het RIZIV vind je een overzicht van de modellen die gedeeltelijk terugbetaald worden.

Wie opteert voor een borstreconstructie, moet kiezen tussen een implantaat of een reconstructie met eigen weefsel, bijvoorbeeld uit de buik. Inwendige borstprothesen worden enkel vergoed na akkoord van de adviserend geneesheer. Sinds juli 2016 is er een betere terugbetaling van de borstreconstructie met eigen weefsel. De ingreep zelf werd al eerder terugbetaald, maar patiënten betaalden bovenop de honorariumsupplementen ook nog een zogenaamd ‘esthetisch supplement’. Dat bedroeg 2500 tot 3500 euro voor één borst. In sommige gevallen werd dit gedekt door de hospitalisatieverzekering.

Geconventioneerde chirurgen mogen dit laatste supplement niet meer aanrekenen. Voor de patiënt is dat goed nieuws: een borstreconstructie met eigen weefsel wordt nu grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.

Dit artikel is louter informatief. Het vervangt nooit de aanbevelingen van je arts of die van een medische consultatie. Je medisch team is en blijft je beste bondgenoot in je strijd tegen kanker.

