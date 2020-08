BNP Paribas Fortis Gesponsorde inhoud Op de koffie bij Brussels Beer Project: “Wij zijn dromers, ja, maar dat houdt ons gedreven” Aangeboden door BNP Paribas Fortis

07 augustus 2020

Wat krijg je als je een Brusselse en Franse uitwisselingsstudent aan een universiteit in Canada laat proeven van craft beer? In het geval van Olivier De Brauwere en Sébastien Morvan is dat het kosmopolitische en tikje rock-’n-roll Brussels Beer Project. Sarah Vermylen aka De Biermadam (@debiermadam) trok naar hun brouwerij in de hippe Dansaertstraat en polste naar hun toekomstplannen.

Vier jaar na hun afstuderen bleef de gedeelde passie voor reizen en bier onderhuids broeien bij Olivier en Sébastien. Maar in 2013 was er geen houden meer aan voor de bijna-dertigers: via een crowdfunding zag Brussels Beer Project het levenslicht. “Olivier en Sébastien wilden geen eeuwenoude recepten kopiëren, maar cocreëren en experimenteren”, vertelt Sarah. “Mensen hier laten kennismaken met ‘andere’ bieren of eigen bieren laten reizen rond de wereld, dat was en blijft hun ambitie.”

Op naar Anderlecht

Anno 2020 telt Brussels Beer Project 25 medewerkers en een enthousiaste community van 4.000 believers die hen volgen via social media. Waar wil het bedrijf over vijf jaar staan? “Momenteel produceren we zo’n tweeduizend flesjes per dag in onze brouwerij in de Dansaertstraat, vooral om onze recepten op punt te stellen en nieuwe dingen te proberen, zoals zuurdere bieren of barrel-aged bieren”, legt Sébastien uit aan Sarah. “De productie op grote schaal besteden we uit aan onze partner Anders. Maar het is de bedoeling om in 2021 een tweede eigen brouwerij te openen in Anderlecht, zodat wij alles inhouse kunnen houden.”

Wij willen niet kopiëren, maar nieuwe dingen cocreëren Brussels Beer Project

Duurzaamheidslabel

Brussels Beer Project heeft zogenoemde tap rooms – eentje in Brussel, eentje in Tokio en twee in Parijs – om hun bieren tot bij hun community te brengen. “Ik was vorig jaar toevallig in Japan en je merkt echt dat hun verhaal volledig klopt”, zegt Sarah. “Hippe etiketten, tikje gewaagd, vernieuwend... Sébastien vertelde me dat ze daarnaast bijzonder veel waarde hechten aan duurzame groei. Outdoormerk Patagonia is hun grote voorbeeld. Naast financiering krijgen ze ook op dat vlak veel ondersteuning van hun relationship manager Sofie bij BNP Paribas Fortis. Samen met de bank bespraken ze bijvoorbeeld B Corp.”

B Corp staat voor Benefit Corporation. Ondernemingen met zo’n certificaat streven vrijwillig de hoogste standaarden na op het vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Op die manier bewegen ze de economie samen richting inclusie en duurzaamheid. Brussels Beer Project hoopt het label eind 2020 in de wacht te slepen. “Sébastien en Olivier willen groeien zonder hun waarden uit het oog te verliezen. Ook investeren ze heel bewust in een goed brouwteam van vier mensen – een Portugees, een Engelsman, een Amerikaan en een bio-ingenieur uit België – om naar eigen zeggen het beste bier van de wereld te maken. ‘Ons dreamteam’, noemde Sébastien hen tijdens mijn bezoek. De brouwers challengen elkaar de hele tijd vanuit hun verschillende achtergrond en daar komen erg creatieve ideeën uit voort. Ze noemen zichzelf grote dromers, maar dat zorgt er net voor dat ze gedreven blijven.”

