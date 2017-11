Op Amazon shoppen kan nu ook in het Nederlands: Amerikanen lonken naar Vlaming met Prime-abonnement Heidi Gabel

08u59 0 EPA Amazon laat Belgen nu ook in het Nederlands shoppen en intekenen op zijn Prime-abonnement. Consument De Amerikaanse retailreus Amazon lijkt dan toch stilletjes aan een charme-offensief in te zetten voor de Vlaamse consument. Vanaf vandaag is het mogelijk om in het Nederlands in te tekenen voor zijn populaire abonnementsdienst Amazon Prime. Van een puur Belgische webwinkel à la ‘Amazon.be’ is echter nog steeds geen sprake.

Amazon Prime biedt haar leden als voornaamste voordeel zo’n twee miljoen artikelen -gaande van elektronica, boeken, mode tot gereedschap- al een dag later thuis geleverd te krijgen. Daarin zijn de Amerikanen natuurlijk niet uniek: ook meer lokale spelers als Bol.com en CoolBlue leveren binnen 24 uur, zelfs zonder dat je daarvoor een abonnement aangaat. Nog een voordeel van het Prime-lidmaatschap: onbeperkt toegang tot een hele resem films, series en tv-programma’s, waaronder veel eigen producties. Amazon gaat met andere woorden graag de concurrentie aan met Netflix. Daarnaast krijgen Prime-abonnees een hoop kortingen en exclusieve producten onder de neus geschoven. Gratis is dat natuurlijk allemaal niet. Een Prime-abonnement kost je 3,99 euro per maand of 49 euro per jaar.

Winkelen in je moedertaal

Amazon lijkt dus toch de weg naar de lage landen te ontdekken. Lange tijd lieten de Amerikanen onze contreien links liggen. Helemaal onlogisch is dat niet: door eerst uit te breiden in de grotere taalgebieden, bereikte het meer klanten en kon zo zijn investeringen sneller terugverdienen. Maar nu zijn dus ook de Vlamingen aan de beurt. "We kijken ernaar uit onze Nederlandstalige klanten in België te mogen verwelkomen. Voor het eerst kunnen zij genieten van de voordelen van Prime en winkelen in hun moedertaal," aldus Xavier Garambois, die de leiding heeft over de Europese tak. "We zullen ons blijven inspannen om al onze klanten de service te bieden waar ze om vragen.” Prime was namelijk al een tijdje beschikbaar voor de Belgen, maar alleen in het Frans, via de website Amazon.fr.

Geen Amazon.be

Een volwaardige Belgische webwinkel, onder de domeinnaam ‘Amazon.be’ komt er echter nog steeds niet. Logistiek en technisch allemaal niet zo gemakkelijk om dat in elkaar te boksen, klinkt de uitleg. Franstalige Belgen surfen nog steeds best naar Amazon.fr. Vlamingen zijn best af op Amazon.de, waar ze vanaf nu dus ook in het Nederlands kunnen shoppen of een Prime-abonnement aangaan. Dat geldt trouwens ook voor onze noorderburen: Amazon.nl bestaat wel, maar is niet meer dan een online boekenwinkel.

Dubbel zoveel uitgaven

Afwachten dus of de Nederlandse vertaling van Amazon.de zal volstaan om meer Vlamingen warm te maken hun aankopen bij de retailreus te doen. Elders in de wereld bleek Amazon Prime alvast een belangrijk instrument om meer klanten te lokken én te behouden. Wereldwijd tekenden er alvast tientallen miljoenen consumenten op in. In Amerika zouden dat er zo’n 90 miljoen zijn, of bijna één op drie Amerikanen. Volgens een studie van analysebureau Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) spenderen die leden bovendien bijna dubbel zoveel in de webwinkel als niet-leden: gemiddeld 1.300 dollar per jaar tegenover 700 dollar.