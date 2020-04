Oost-Vlaamse groepsaankoop voor energie komt niet als goedkoopste uit de bus Kurt Deman

21 april 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 1 Energie Meer dan 56.000 inwoners van Oost-Vlaanderen schreven zich in voor de groepsaankoop gas en elektriciteit van de provincie. Het is een gunstig aanbod, maar wel niét het meest gunstige op de markt. Een individuele vergelijking blijkt dus nog altijd een groter voordeel op te leveren dan de kracht van de massa, becijferde Meer dan 56.000 inwoners van Oost-Vlaanderen schreven zich in voor de groepsaankoop gas en elektriciteit van de provincie. Het is een gunstig aanbod, maar wel niét het meest gunstige op de markt. Een individuele vergelijking blijkt dus nog altijd een groter voordeel op te leveren dan de kracht van de massa, becijferde Mijnenergie.be

Met zo veel inschrijvingen oogst de groepsaankoop energie van de provincie Oost-Vlaanderen dus opnieuw erg veel succes. De provincie verlengde haar aanbod nu tot 30 april, wegens de coronacrisis. Het probleem is wel: de veiling vond al op 4 februari plaats. Sindsdien zijn de prijzen fors gedaald, waardoor de groepsaankoop tientallen euro’s duurder uitvalt dan de actuele individuele tarieven. Het besparingspotentieel waar de organisatoren het over hadden, is dan ook achterhaald.

Het principe van een groepsaankoop is ondertussen gekend: door veel geïnteresseerden samen te brengen, proberen de organisatoren een lage prijs te bedingen bij de leveranciers. Een veiling beslist uiteindelijk welke aanbieder de groepsaankoop binnenrijft. Die leverancier bezorgt alle geïnteresseerden een voorstel, waar ze al dan niet op ingaan.

De provincie Oost-Vlaanderen is initiatiefnemer van haar negende groepsaankoop voor energie. Het deed voor de veiling op 4 februari een beroep op de commerciële partner Pricewise. Voor de combinatie elektriciteit en aardgas bood de Vlaamse Energieleverancier voor gezinnen de laagste prijs. Die was volgens de organisatoren op het moment van de veiling gemiddeld maar liefst 477 euro voordeliger dan gelijkaardige producten van ENGIE, Luminus, Eneco, Lampiris en Essent. De organisatoren baseerden zich voor die vergelijking op de standaardtarieven die in februari van toepassing waren.

90 euro goedkoper via individuele vergelijking

Ondertussen daalden de marktprijzen fors door de vele zonnige dagen, de windproductie en het lagere verbruik door de coronacrisis. Bovendien hielden de organisatoren van de veiling voor de berekening van hun besparingspotentieel geen rekening met de kortingen die leveranciers via commerciële vergelijkingssites toekennen. De combinatie van beide elementen zorgt voor een gewijzigd beeld.

Op 15 april namen we de proef op de som via de vergelijkingssite Mijnenergie.be. Wanneer we enkel de contracten van groene stroom in onze steekproef weerhouden, dan duiken drie leveranciers onder het groepsaanbod voor de combinatie van aardgas en energie: Mega, Essent en Lampiris, zowel bij een enkelvoudig als een tweevoudig tarief (dag/nacht). Mega zet zich zelfs telkens ongeveer 90 euro goedkoper in de markt: bij een tweevoudig tarief en een gemiddeld verbruik betaalt een Gents gezin op jaarbasis 1290,98 euro voor de combinatie van elektriciteit en aardgas via de groepsaankoop.

Mega rekent voor zijn formule Group Vast 1199,83 euro. Voor wie bij de groepsaankoop enkel intekende voor elektriciteit, kwam Engie als winnaar uit de bus. Maar ook hier blijken de door de organisatoren geafficheerde tarieven vandaag duurder dan het goedkoopste aanbod via een commerciële vergelijkingssite.

Overstappen of niet?

Eind vorig jaar kwam de Vreg ook al tot de conclusie dat een groepsaankoop niet altijd resulteert in het scherpste aanbod op een bepaald moment (*). De energieregulator stelde “dat de deelnemer er zich van bewust moet zijn dat het getoonde besparingspotentieel niet noodzakelijk kan gehaald worden in zijn situatie en dat de berekening hiervan overal zijn tekortkomingen heeft.” De vraag is dus of de bijna 24.000 Oost-Vlaamse gezinnen die al intekenden op de groepsaankoop, maar die nog niet bekrachtigden, langs die weg wel hun beoogde maximale besparing behalen.



Bron: mijnenergie.be.

(*) Bron: Vreg, Studie online prijsvergelijkers, groepsaankopen en andere diensten, 19 december 2019