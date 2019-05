Oost-Vlaams bedrijf roept geitenkaas terug wegens listeria kg

22 mei 2019

18u08

Bron: Belga 18 Consument Het bedrijf De Zuivelarij uit het Oost-Vlaamse Berlare roept Berloumi-geitenkaas terug. Bij een controle werd Listeria Monocytogenes gevonden in de kaas. Dat laat het bedrijf vandaag weten.

De vacuümverpakte kaas met als EAN-code 28 65424 en als vervaldatum 11 juni 2019 werd verkocht tussen 13 april en 22 mei. Wie de kaas heeft gekocht, wordt gevraagd die niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt, waar die zal worden terugbetaald. Elk betrokken product is al uit de winkel verwijderd. Andere producten van het assortiment Berloumi zijn niet besmet, aldus De Zuivelarij.



Listeria kan gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met lagere immuniteit en ouderen. Mogelijke symptomen van besmetting zijn misselijkheid en braken, buikpijn, diarree of constipatie, hoofdpijn en blijvende koorts. Denk bijvoorbeeld aan het gevoel van griep.

De kaas werd verkocht in een tiental winkels:



• Fermette-Depuydt, Zandvoordestraat 370, Oostende



• Spar Aalter, Lostraat 44, Aalter



• Callens - Kortrijk, Veemarkt 78, Kortrijk



• Rafina, Rekkemstraat 66, Menen



• Vers - Gent, Willem van Nassaustraat 31, Gent



• Blijenberg, Ter Stratenweg 47, Ranst



• De Volle Maan Mandeweg 8, Sint-Laureins



• Marma, Keulestraat 80, Tielt-Winge



• Dronebee, Provincialebaan 2, Buggenhout



• Dupont, Lieven Bauwensstraat 9, Brugge



• Fruit For You, Bevrijdingslaan 70, Gent