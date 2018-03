Ook in ons land asbest gevonden in make-up van Claire's Tanita De Mey

29 maart 2018

19u10

Bron: VTM NIEUWS 0 Consument Ook in ons land is er asbest gevonden in make-upproducten van Claire's. Dat bevestigt de FOD Volksgezondheid aan VTM NIEUWS. Het gaat om make-up voor kinderen.

Gisteren liet de Belgische overheidsdienst drie cosmeticaproducten van de firma Claire’s uit de rekken halen na een melding door de Nederlandse overheid over de aanwezigheid van lage concentraties asbest. Het ging om een voorzorgsmaatregel, maar na de analyses die Volksgezondheid ondertussen liet uitvoeren in een gespecialiseerd laboratorium, blijkt nu dat ook twee producten uit de Belgische vestigingen van Claire’s lage concentraties aan asbest bevatten.

Het gaat om cosmetica in poedervorm waarvan de verpakkingen de namen dragen 'Claire’s compact powder' en 'Claire’s contour palette'. In de stalen van 'Claire’s shadow and highlight finishing kit' werd geen asbest gevonden. De FOD Volksgezondheid onderneemt de nodige actie om alle voorraden van de vervuilde cosmetica definitief uit de handel te houden. De overheidsdienst kijkt er ook op toe dat de firma Claire’s haar klanten volledig informeert en een terugroeping van de producten organiseert.

Huiduitslag

Omdat asbest niet opgenomen wordt door de huid, schatten experts bij Volksgezondheid het directe risico voor de gezondheid van de gebruikers van de cosmetica eerder laag in. Het is echter niet uitgesloten dat de producten huiduitslag veroorzaken. Gevolgen voor de gezondheid zijn zeer onwaarschijnlijk omdat de teruggevonden concentraties erg klein zijn.

Niet meer gebruiken

Klanten die nog geopende of ongeopende verpakkingen van 'Claire’s compact powder' of 'Claire’s contour palette' in huis hebben, wordt aangeraden om deze niet meer te gebruiken en afgesloten naar de winkel terug te brengen. Ze krijgen het aankoopbedrag terugbetaald.

Proces-verbaal

Tegen de firma Claire’s wordt een proces-verbaal opgemaakt voor de vastgestelde overtredingen. Daarop kan een boete of gerechtelijke vervolging volgen. Claire’s is verplicht om alle vervuilde producten terug te roepen, te inventariseren en te laten vernietigen.