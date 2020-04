Engie Gesponsorde inhoud Ook fulltime thuis? Hou met deze 5 x tips je energieverbruik onder controle! Aangeboden door ENGIE

10 april 2020

11u00 0

Dit jaar zitten we met z’n allen meer dan ooit thuis. Dat zorgt ook voor een hoger energieverbruik dan normaal. Deze tips houden je elektriciteit-, gas- en waterafrekeningen in toom.

1. Eindelijk reparatietijd: bespaar tot 750 euro per jaar!

Verstoort een lekkende kraan of wc al een tijdje je huisrust en waterverbruik? Nu heb je eindelijk een zee van tijd voor sanitaire herstellingswerken. En daarmee bespaar je flink wat geld! Een toilet dat blijft doorlopen, door bijvoorbeeld en defect aan de dobber, kan tot 25 liter water verspillen per uur. Dat betekent een mogelijke extra verbruikskost van 750 euro per jaar! Ook het herstellen van een lekkende kraan, bespaart geld: makkelijk tot 20 euro op jaarbasis met een kraan die maar af en toe een druppel verliest.

2. Detecteer energieproblemen nog voor ze zich voordoen

Voorkomen is beter dan genezen. Scan je woning van onder tot boven als een professionele huisinspecteur en detecteer potentiële defecten. Preventief onderhoud zorgt voor minder herstellingskosten en vaak ook voor een lager energieverbruik. Voorkom een leidingbreuk door water- en verwarmingsbuizen te isoleren die aan (nacht)vorst blootgesteld worden. Laat je afwasmachine en wasmachine eens draaien met 0,5 à 1 liter azijn erin. Zo breek je de restjes kalk af die zich vastzetten op het verwarmingselement. Elke millimeter kalkaanslag zorgt namelijk voor 10 procent extra energieverbruik. Ontdooi je diepvriezer: het opgestapelde ijs belast de compressor waardoor die sneller verslijt én meer elektriciteit verbruikt (3 millimeter ijs zorgt voor 15 procent extra verbruik). En zo is dat ding meteen ook een stuk minder luidruchtig!

3. Verwen je cv-installatie

De lente en de zomer zijn perfect om je verwarmingsinstallatie in de watten te leggen. Check de waterdruk van de ketel. Te weinig druk (minder dan 1,0 bar) kan de ketel beschadigen. Drukverlies kan veroorzaakt worden door een fout in de installatie. Als je te vaak bijkomend water moet toevoegen, wijst dit mogelijk op een lek. Ontlucht ook de radiatoren.

En vergeet zéker niet om de wettelijk verplichte controle voor gas- of mazoutketels tijdig in te plannen. Zo blijft je cv-installatie energie-efficiënt én veilig presteren. De verwarmingsexperten van ENGIE plannen automatisch en zorgeloos voor jou het volgende nazicht in. Bij zachtere buitentemperaturen zet je de ketel best in zomermodus: ook dàt is energiezuiniger.

4. Vervang elektrische toestellen en bespaar energie

Hoewel je nog online kunt bestellen en thuis laten leveren, is de lockdown natuurlijk niet de beste shopperiode. Leg de focus misschien op je verlichting. Ledlampen verbruiken vier tot vijf maal minder stroom dan halogeenlampen (die je zelfs niet meer mag kopen). Ze gaan ook langer mee: ledlampen branden tot 40.000 uur, halogeenvarianten amper 2.000 uur. Een ledlamp is al op één jaar tijd winstgevend, en gedurende zijn volledige levensduur tot 6,3 keer goedkoper dan een halogeenlamp. Ook nieuwe energiezuinige elektrotoestellen betalen zich na enkele jaren deels of volledig terug via het geld dat je bespaart op energie-uitgaven. Overweeg deze aankopen na de lockdown, bijvoorbeeld tijdens de solden?

5. Spaar geld uit met outdoor lenteklusjes

Vergeet ook de buitenkant van je woning niet te controleren en waar nodig op te knappen. Herstel scheurtjes en open voegen in de gevel: alle beetjes helpen om je huis wind- en waterdicht te houden en je binnentemperatuur te optimaliseren. Check ook het dak. Liggen alle dakpannen nog goed? Zijn de dakgoten en regenpijpen vrij van vuil, vogelnesten of andere zaken die een vlotte doorstroom verhinderen? Wie zonnepanelen heeft, bekijkt best ook of de kabels nog stevig vastzitten en of de verbindingen geen corrosie vertonen. Gelukkig zijn veel moderne zonnepanelen zelfreinigend, en hoef je die meestal niet op te boenen.

Doe ook elke dag enkele energiebesparende klusjes in je huis. Surf naar engie.be/stayhome