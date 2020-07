Ook een autolening tegen 0 procent is nooit helemaal kosteloos Johan Van Geyte

28 juli 2020

09u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Wie momenteel op zoek is naar een nieuwe wagen, kan koopjes doen: garagisten willen van hun stockwagens af. Ook de financieringen voor auto’s staan momenteel voordelig. Via de dealers zelf zijn er zelfs renteloze leningen mogelijk. Wie momenteel op zoek is naar een nieuwe wagen, kan koopjes doen: garagisten willen van hun stockwagens af. Ook de financieringen voor auto’s staan momenteel voordelig. Via de dealers zelf zijn er zelfs renteloze leningen mogelijk. Spaargids.be bekijkt waar u best op let bij het aangaan van zo’n lening.

Twee opties

Bij normale stervelingen neemt de aankoop van een nieuwe wagen een flinke hap uit het budget. In veel gevallen is een autolening dan een handige oplossing, zelfs als u eigenlijk het hele bedrag zou kunnen ophoesten. Zo’n autolening of - financiering regelt u via de verzekeringsinstelling of via de autodealer. De autodealer werkt meestal samen met een erkende kredietinstelling.

Lenen tegen 0%

Autodealers afficheren vaak gunstigere voorwaarden dan de populaire verzekeraars. Zo biedt Fiat u via haar FCA Bank in juli ook leningen aan tegen 0%. U hoeft alleen het kapitaal terug te betalen. De intrest neemt de autoverkoper voor eigen rekening. Voorwaarde is wel dat u de lening binnen de 36 maanden terugbetaalt.

Toch is het niet zeker dat u bij dergelijke renteloze leningen de beste zaak doet. Gratis bestaat niet, ook niet in autoland. De autoverkoper zal de gratis lening alleen geven als hij voldoende marge heeft op de verkoop van de wagen. Misschien moet u in ruil voor de renteloze lening zelfs andere voordelen laten vallen.

Beperkt voordeel

Het voordeel van een tarief tegen 0% is ook beperkt. Zo kunt u bij AXA Bank een lening van 15.000 euro afsluiten op 3 jaar tegen 1,25%. U betaalt dan 36 maanden lang 424,69 euro terug. Na afloop zal u bovenop uw kapitaal dan 288,84 euro aan intresten hebben betaald. Dat komt neer op 8,02 euro per maand.

Wie zijn auto beroepsmatig gebruikt en zijn werkelijke kosten bewijst, kan bovendien de intresten van zijn autolening fiscaal aftrekken ten belope van het beroepsgedeelte. Dat laatste wordt bepaald door de verhouding tussen de som van het woon-werkverkeer en de andere beroepsmatige verplaatsingen te delen door de totale afstand die u gereden heeft.

Huiswerk maken

Het advies is dan ook simpel: maak altijd eerst goed uw huiswerk voor u een lening aangaat. Hier kan u zelf nagaan wat u aan intresten moet betalen, mocht u de lening afsluiten bij een bank. Vraag daarna aan uw garagist of u een ander voordeel kan krijgen als u niet ingaat op de 0%-lening. Vervolgens kunt u kiezen voor het aanbod dat u het beste uitkomt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Eerste hulp bij meer grip op uw financiën: zo begint u eraan

Wat dekt uw autoverzekering niet?

Gaat u lenen voor een woning? Dit zijn de 8 kosten waarmee u rekening moet houden

Bron: spaargids.be.