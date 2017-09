Ook altijd last met die Billy? Ikea biedt hulp met opgekochte klusjessite Joeri Vlemings

12u27

Bron: BBC, The Guardian 0 thinkstock Consument Niet iedereen vindt het een makkie om de houten kasten van Ikea deftig in elkaar te steken. Maar de Zweedse meubelgigant snelt haar minder handige klanten nu te hulp met de aankoop van de Amerikaanse start-up TaskRabbit. Dat is een online platform dat klusjesmannen uitstuurt, mits een vergoeding. Qua opzet te vergelijken met bekendere jongens als Deliveroo en Uber in andere sectoren.

Als je ervoor wil betalen, zal je in de toekomst je Ikea-meubels kunnen laten monteren door een handige klusjesman of -vrouw. Ikea nam het online servicebedrijf TaskRabbit over, dat de vraag naar klussers en het aanbod ervan met elkaar verenigt. Je kan er bereidwilligen 'huren', die je gras maaien, je huis poetsen, je nieuwe meubeltjes in elkaar schroeven. Kortom, voor zowat alle denkbare taken kan je wel iemand vinden. Bij de online dienst zijn zo'n 50.000 klussers ('taskers') aangesloten.

De deal met Ikea is een uitloper van de proefperiode die vorig jaar in november gelanceerd werd in de Londense Ikea-vestigingen. De bedoeling is, zegt ceo Jesper Brodin, om "het leven van onze klanten te vergemakkelijken". Alles moet sneller en flexibeler gaan, vindt Brodin. En in dat plaatje past TaskRabbit volgens hem perfect. TaskRabbit blijft wel een zelfstandig bedrijf binnen de Ikea-groep.

REUTERS

Hondeneten

In 2008 zat ene Leah Busque op een avond plots zonder hondeneten, toen alle winkels al gesloten waren. De Amerikaanse computerwetenschapster bedacht dat ze de hulp van mensen uit haar buurt kon gebruiken, maar dan moest ze hen wel kunnen contacteren. Resultaat: ze richtte RunMyErrand op, wat daarna TaskRabbit werd. Negen jaar later is haar firma actief in 40 Amerikaanse steden en in Londen. Het hoofdkwartier ligt in San Francisco. In België is TaskRabbit nog niet actief.

Ikea begeeft zich met de aanschaf van TaskRabbit op het pad van de zogenaamde 'gig-economie' of, met een minder gepaste term, de deeleconomie, waar allerhande flexi-jobs de vaste contracten vervangen. Een wereld die ook af te rekenen krijgt met de controverse rond het vaak ontbreken van jobzekerheid, vakantiegeld en vergoedingen voor zieke 'werkers'.