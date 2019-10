Ook Albert Heijn België roept vleeswaren terug wegens mogelijke aanwezigheid listeria SPS PVZ

06 oktober 2019

16u01

Bron: Belga 68 Consument Ook Albert Heijn België roept vleeswaren terug, wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria. Dat meldt het Voedselagentschap FAVV. Het gaat om charcuterie van het merk Wahid, die eveneens geleverd is door het Nederlandse bedrijf Offerman.

In Nederland zijn door een listeriabesmetting drie mensen overleden, en kreeg één vrouw een miskraam. Volgens Nederlandse media waren die besmettingen afkomstig van Offerman, een dochterbedrijf van de Belgische vleeswarengroep Ter Beke. Offerman riep donderdag gesneden en verpakte vleeswaren terug die in een vestiging in het Nederlandse Aalsmeer werden geproduceerd, wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria.

In België riep daarop Aldi een product terug, met name gebraden rosbief van het merk Délifin. Dat bleek geleverd door de fabriek van Offerman in Aalsmeer. Het product werd “uit voorzorg” teruggeroepen, aldus Aldi.

Albert Heijn België

Albert Heijn België roept kalkoenham (125 gram), kipboterhamworst (125 gram), kipfilet provence (125 gram), kipfilet natuur (125 gram), rundercervelaat (125 gram), runderrookvlees (125 gram) en rundersalami (125 gram) van het merk Wahid terug.

De keten haalt alle producten van het merk Wahid uit de verkoop wegens mogelijke aanwezigheid van listeria. Dat gebeurt uit voorzorg en in overleg met het FAVV. Klanten worden dringend verzocht de producten van Wahid niet te eten en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terug.

Offerman

De charcuterie is geleverd door het Nederlandse bedrijf Offerman, zo bevestigt een woordvoerder van het Voedselagentschap. Eerder haalde ook Aldi België een product (rosbief) uit de rekken dat werd geleverd door Offerman.

Offerman, een dochter van de Belgische vleeswarenproducent Ter Beke, roept in Aalsmeer gesneden en verpakte vleeswaren terug wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria. In Nederland zijn drie mensen overleden en vond er een miskraam plaats als gevolg van een listeriabesmetting in vleeswaren. Volgens Nederlandse media waren die afkomstig van Offerman.