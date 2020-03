Engie Gesponsorde inhoud Ook al werkt je oude cv-ketel nog prima: hij kost je geld! Aangeboden door ENGIE

13 maart 2020

09u00 0

Wist je dat het vervangen van je verwarmingsketel geld kan opleveren? Het feit dat die oudere installatie nog perfect werkt, weegt niet op tegen de vele voordelen die een toestel van de nieuwste generatie biedt. We zetten kort alles op een rij.

1. Verbruik tot 30 procent minder

Een van de belangrijkste redenen om de vervanging van je huidige cv-ketel te overwegen, is het lagere verbruik van een nieuwe installatie. Dankzij slimme technologieën kunnen nieuwe condensatieketels met Energielabel Klasse A op jaarbasis tot 30 (!) procent energie besparen in vergelijking met oude ketels. Ze recupereren via waterdamp energie uit de rookgassen van hun eigen verbranding. Het rendement van condensatieketels kan tot 109 procent bedragen. Die energie-efficiëntie maakt hen veel zuiniger. Ook een slimme kamerthermostaat is het bekijken waard.

2. Voorkom onderhoudskosten van 1.000 euro of meer

Ketels ouder dan 15 jaar zorgen mogelijks voor heel wat onderhouds- en herstellingskosten. Bij panne, is het niet altijd gemakkelijk om te bepalen of het beter is je ketel te herstellen of te vervangen. Vraag bij herstellingswerken aan een oudere ketel vooraf altijd een kostenraming of offerte. Lopen de kosten op tot meer dan 1.000 euro, dan is je ketel vervangen misschien voordeliger. Bij ketels ouder dan 15 jaar is de kans op panne of problemen met onderdelen nog groter, en is vervangen misschien noodzakelijk.

3. Verdien je nieuwe installatie terug

Bekijk de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel als een investering. Vanaf dag één heb je hierdoor minder verbruik en betaal je dus elk jaar minder energiekosten. Afhankelijk van het type installatie is gemiddeld na 7 tot 10 jaar de kostprijs van een nieuwe ketel mogelijk terugverdiend . Als je een warmtepomp installeert, verdien je de kosten soms na ongeveer 15 jaar terug: al is een warmtepomp in bepaalde gevallen niet rendabel op zich. Weet ook dat er flexibele betalingsopties* bestaan, zoals bij ENGIE, waarbij je je nieuwe verwarmingsinstallatie in schijven kan betalen via maandelijkse aflossingen . Zo hoef je niet meteen het volledige bedrag beschikbaar te hebben en kan je toch al meteen de voordelen van een nieuwe ketel genieten.

4. Investeer mee in een duurzamere wereld

Laten we ook het milieu niet vergeten. Het is bewezen dat het verwarmen van onze gebouwen voor een groot deel aan de CO²-uitstoot bijdraagt! Niet onnuttig dus om onze verwarmingssystemen zo zuinig mogelijk te maken. Aardgas is sowieso een van de meest zuivere fossiele brandstoffen om je woning of appartement mee te verwarmen, en stoot minder CO² (een broeikasgas) uit dan stookolie. Is er aardgas beschikbaar in de straat? Bekijk dan zeker eens de voordelen van een verwarming op gas met een hoogrendementsketel. Wie thermische zonnepanelen heeft of die overweegt, kan dat ecologische aspect nog versterken. In combinatie met een nieuwe cv-ketel kun je er doorgaans de helft van het water dat je dagelijks nodig hebt mee verwarmen. Voor de andere helft gebruik je aardgas: dat zonder wegtransport via leidingen rechtstreeks bij jou thuis binnenkomt.

5. Geniet van een lagere energiefactuur

Al die zuinigere, energie-efficiëntere en duurzamere voordelen die een nieuwe cv-ketel biedt, vertalen zich ook rechtstreeks in een lagere jaarlijkse energie-afrekening. En dat verschil is in veel gevallen behoorlijk! Zo kan een gezin van 3 personen op jaarbasis mogelijks tot zo’n 7.000 kWh aardgas besparen wanneer het zijn oude gasketel vervangt door een nieuwe condensatieketel. Dat scheelt afhankelijk van je energietarief al gauw 250 tot 350 euro per jaar. Het loont dus absoluut de moeite om de vernieuwing van je oude verwarmingsketel te overwegen.

Benieuwd welke nieuwe ketel er bij jouw budget past? Vraag bij ENGIE vrijblijvend een gratis offerte aan, en geniet tijdelijk van 200€ korting.

* LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.