Ooit waardeloze schil van koffiekersen kost nu vijf keer meer dan bonen zelf Joeri Vlemings

22 mei 2018

16u04

Bron: Bloomberg 3 Consument De schil van de kers waarin de koffieboon zit, is niet langer zomaar waardeloos afval. Meer zelfs, een pond van die schillen kost vandaag vijf keer meer dan een pond koffiebonen. Dat hoorde Bloomberg van een koffieboerin in El Salvador.

Aida Batlle verbouwt koffie op de familieboerderij in de heuvels rond Santa Ana Volcano in El Salvador. Een koffieboon is eigenlijk de pit van een kers, waarrond een schil zit. Met de rest van de kers werd traditioneel amper iets gedaan, als de boon eruit was. Het werd gebruikt als goedkope meststof of gewoon weggesmeten. Maar toen Aida op een dag langs een hoopje in de zon gedroogde koffiekersenpulp wandelde, overviel de geur haar plots. Een lekkere geur van hibiscus en andere bloemaroma's. Ze stak het gedroogde, geurige kaf in heet water en proefde. "Ik begon meteen klanten te bellen om het eens uit te proberen", citeert Bloomberg haar.

Inmiddels zijn we tien jaar verder. Het koffiekaf, ook bekend als cascara, is een relatief succesnummer. Onlangs nog lanceerde koffiegigant Starbucks in Noord-Amerika nieuwe drankjes gezoet met cascarasiroop. Je kan je koffie er laten aftoppen met een zoet laagje gemaakt van kersenschillen, zeg maar de afval van koffiebonen. De concurrentie volgt, met thee en koolzuurhoudende drankjes op basis van het koffiekaf.

Door die toenemende interesse van de grotere ketens stijgt ook de prijs. Aida Battle krijgt nu 7 dollar voor een pond cascara, terwijl de gemiddelde prijs van koffiebonen vandaag maar rond de 1,20 dollar ligt, de laagste waardering in twee jaar. Dat komt omdat er momenteel een overschot is aan arabicabonen.

Cascara bevat minder cafeïne en is minder sterk van smaak dan koffie. Naast hibiscus kunnen er volgens Battle ook toetsen van papaya of van appels inzitten, afhankelijk van waar en hoe de kersen verbouwd zijn.

Ondanks het enthousiasme blijft de verkoop van cascara voorlopig nog altijd wel heel beperkt. Er is ook wel het risico dat het even een hype is, die weer voorbij zal gaan. Maar voor Battle helpt het alvast, nu de prijs van koffiebonen zo laag staat, dat ze toch al "duizenden ponden per jaar" van de gedroogde koffiekersenschillen kan verkopen. Ze vreest niet dat de handel die van koffie zelf zal kannibaliseren.