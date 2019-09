Onze sommeliers proeven 100 festivalwijnen en selecteren hun absolute toppers: “Een koopje, deze wijn op gastronomisch niveau”

Consument

September is dé wijnmaand bij uitstek. In zowat elke supermarkt regent het fikse kortingen op vele honderden flessen. Naar jaarlijkse traditie proeven wijnkenners Sepideh Sedaghatnia en Frank Van der Auwera 100 festivalwijnen voor, op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dat leverde dit jaar zes absolute toppers op. Bovendien geeft onze wijngids hieronder je een handig overzicht van alle voorgeproefde flessen per supermarkt. Keuzestress is verleden tijd met je eigen sommelier op zak. In ons complete wijndossier lees je dan weer alle adviezen over wijn, van proeven tot serveren.