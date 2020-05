Onze sommelier proeft 15 rode en 5 witte BBQ-wijnen uit de supermarkt: “Uitstekende prijs-kwaliteit”

ROOD

1. Cuatro Pasos - score 4/5

• 2017, Bierzo, Spanje

• Druif: mencía – 14%

• Delhaize – 7,99 euro

“Elegantie”

“Mencía wordt vaak de ‘pinot noir van Spanje’ genoemd om haar elegantie en toont zich steeds populairder. Een medium kersenrode kleur verbergt een mooie neus van kruidige aroma’s als ceder, peper,een tikje zoethout en zelfs wat oregano — in combinatie met aroma’s van bessen en frambozen. De elegante mond is zo mogelijk nog aangenamer met een mooie verwevenheid van de kruiden en het fruit, gevolgd door een sappige, wat zoete afdronk. Ook het hoge alcoholgehalte valt op geen enkele moment op. Uitstekende prijs-kwaliteit.”

Serveren bij: lamskoteletjes met tijm en look.

2. Languedoc Reserve Gérard Bertrand - score 4/5

• 2017, Languedoc, Frankrijk

• Druif: blend – 14%

• Colruyt: 6,25 euro

“Mooi gestructureerd”

“De neus toont zich meteen heel rijp — typisch ook voor een wijnbouwer als Gérard Bertrand — met veel intense, rijke aroma’s van zoethout en kaneel, samen met zelfs wat tikjes cuberdon en panettone (Italiaanse kerstcake, red.). De mond toont zich al even vol en vlezig. Alles klopt en toont zich mooi gestructureerd — kruidaccenten, tannines, alcohol — met ook nog eens een elegant laagje erbovenop. Qua prijs-kwaliteit een meer dan geslaagde wijn.”

Serveren bij: rood vlees, lam.

3. Morgon - score 4/5

• 2018, Beaujolais, Frankrijk

• Druif: gamay – 13,5%

• Delhaize – 6,99 euro

“Mag zelfs gekoeld”

“Wat kan je van een beaujolais anders verwachten dan één en al plezante, fruitige lichtvoetigheid? En dat is hier niet anders. In de neus wemelt het van vers, klein rood fruit — framboosjes voorop, samen met kersen, maar toch een mineralige, wat rokerigere ondertoon. Een heel mooie neus. Ook de mond is mooi in balans, met een evenwichtig samenspel van kruidigheid, kersen, sappige tannines én een vrij lange afdronk. Zeker op warme dagen mag die zelfs wat gekoeld worden.”

Serveren bij: gegrilde paprika, kip of tonijnsteak.

4. La Petite Muraille - score 4/5

• 2017, Languedoc, Frankrijk

• Druif: carignan, grenache – 14%

• Colruyt – 6,49 euro

“Typisch Zuid-Frans”

“Vanonder een vrij dieprode kleur ontsnapt een frisse, overvloedige neus van zwart fruit met veel braambessen, zwarte kersen en blauwe pruimen, samen met wat kruidige accenten als zoethout, balsamico en kaneel — een typische neus voor Zuid-Frankrijk. De mond toont zich heel volumineus en legt meteen een vlezig laagje op de tong met zachte, volronde en allerminst scherpe tannines. Ook de alcohol toont zich voor een nochtans stevige 14% mooi verweven, net als de donkere fruittoetsen.”

Serveren bij: entrecote, lam.

5. Pombal do Vesuvio - score 4/5

• 2017, Douro, Portugal

• Druif: touriga nacional, touriga franca, tinta amarela - 14,5%

• Delhaize – 13,99 euro

“Alsof je in zwart fruit bijt”

“Van de vooral om haar porto bekende Symington-familie is dit een geslaagde rode wijn, met een opvallend inktzwarte kleur. Evenveel ‘zwart’ in de neus, met veel aroma’s van bosfruit als moerbeien, bramen en wilde aardbeien — heel verleidelijke, écht zomerse neus. De smaak is al even top: de start is fruitig — alsof je haast in vers, zwart fruit bijt — waarna een correct evenwicht tussen tannines, alcohol en body voor een tof vervolg zorgt. Een wijn die emotie bezorgt.”

Serveren bij: BBQ-stoofpotjes.

6. Pousio - score 3/5

• 2017, Alentejano, Portugal

• Druif: alicante bouschet, syrah, trincadeira – 14%

• Carrefour Market & Hyper – 6,99 euro

“Vet vlees nodig”

“Meteen valt de zwoele, zoete en rijpe neus op — met achter een intens kersenrode kleur vooral aroma’s van vanille, tabak en chocolade, samen met gestoofd fruit als pruimen en zelfs specerijen als steranijs. Het vervolg in de mond start vlot, al zorgt de alcohol meteen voor een warm opstootje, gevolgd door voldoende soepele tannines en alweer de gestoofde fruitaccenten. Zeker niet slecht, al heeft deze wijn altijd vet BBQ-vlees nodig.”

Serveren bij: gelakt buikspek.

7. Rivallana Crianza - score 3/5

• 2017, Rioja, Spanje

• Druif: tempranillo, mazuelo, graciano, garnacha – 13,5%

• Aldi – 4,99 euro

“Mediterraanse neus”

“Als Crianza heeft deze wijn minimum 6 maanden houtrijping gekregen. Wat zorgt voor een vrij dieprode kleur en een kruidige, mediterraanse neus met vooral aroma’s van olijven, balsamico en groene kruiden als oregano, tijm en rozemarijn. Alleen al dit aromaboeket maakt het tot perfect gezelschap bij de BBQ. In de mond duiken ook wat kersen op, na een kruidige start, al is de alcohol dan weer wat minder goed verweven in het geheel en zijn ook de tannines voldoende aanwezig.”

Serveren bij: rasrund.

8. Cameleon Organic - score 3/5

• 2018, Mendoza, Argentinië

• Druif: malbec – 14%

• Carrefour Market & Hyper – 6,99 euro

“Jong en fris”

“Heel jeugdige kleur met wat paarse schijn en een al even jonge, frisse neus boordevol vers fruit met bramen, zwarte kersen en ook wat vers vermalen peper en vanille. Ook de mond toont zich aangenaam, waarbij opnieuw de smaakaccenten van vers fruit domineren en dan vooral de kersen. Ondanks het hoge alcoholgehalte tonen de tannines zich soepel en zacht — romig haast — en zorgen de zoete kruiden voor voldoende levendigheid.”

Serveren bij: rood vlees, steak voorop.

9. Black Squirrel - score 3/5

• 2016, Macedonia , Griekenland

• Druif: xinomavro - 13%

• Carrefour Market & Hyper – 9,99 euro

“Aards, zonder veel fruit”

“Xinomavro is een leuke, typische lokale druif uit Griekenland en zorgt haast altijd voor een wijn met een wat lichtere, dakpanrode kleur, maar toch een intens karakter. Ook hier met een aangename rijpe neus vol mediterraanse aroma’s van balsamico en zwarte olijven, samen met wat tikjes kaneel, vanille en zelfs een tikje champignons en pruimenconfituur. Weinig fruit, wat aardser — maar een topneus. Helaas is de mond wat minder: de tannines trekken de mond meteen droog. Alleen voor de liefhebbers die van een aardse wijn zonder al te veel fruit houden.”

Serveren bij: gegrilde courgette, groene asperge of portobello.

10. Zuccardi - score 3/5

• 2013, Valle de Uco, Argentinië

• Druif: cabernet sauvignon – 14%

• Albert Heijn – 16,99 euro

“Te duur”

“Het etiket doet alvast dromen van een exotische vakantie die er deze zomer helaas niet zal komen. Maar de wijn maakt niet alles goed. De neus is heel zwoel en rijp, met aroma’s van zoethout, gestoofd fruit, zelfs wat tabak en chocolade, samen met peper en ceder. Maar al van bij de eerste slok lijk je letterlijk in zoete, donkere kersen te bijten – zò zoet. Pas geleidelijk gevolgd door wat zuren. Iets te veel zuiders temperament én te duur voor wat het is.”

Serveren bij: entrecote met een vetrandje, pulled pork.

11. Ballaturi - score 3/5

• 2018, Sicilia, Italië

• Druif: nero d’avola – 13%

• Aldi – 4,29 euro

“Kersen in de hoofdrol”

“Verwacht van nero d’avola nooit een diepgaande kleur, ik zie mijn hand haast door het glas, maar de druif zorgt wel voor een leuke neus met veel aroma’s van kersen, Mon Chéri-pralines en cacao. Het vervolg in de mond start vlot en toont nadien voldoende structuur en evenwicht, met alweer kersen in de hoofdrol. Ook de alcohol toont zich warm, maar nooit storend aanwezig.”

Serveren bij: lam, kip, varkensgebraad, bereidingen met tomaat.

12. Cimarosa Merlot - score 2/5

• 2018, South Eastern, Australië

• Druif: merlot – 13%

• Lidl – 2,99 euro

“Snel drinken”

“De schroefdop wijst op een jonge wijn die gemaakt is om snel te drinken. Achter een medium kersenrode kleur met weinig diepgang schuilt een typische merlot-neus met aroma’s van gestoofd fruit als pruimen, kersenconfituur en zoete kruiden als steranijs en kaneel, met ook een tikje chocolade. De mond start fruitig en warm, waarbij opnieuw zoete accenten van chocolade en (gekonfijte) kersen opduiken, die snel weer vervliegen.”

Serveren bij: gemarineerde ribbetjes, merguezworstjes, kippenfilet.

13. Cimarosa Cabernet Sauvignon - score 2/5

• 2019, Valle Central, Chili

• Druif: cabernet sauvignon – 13 %

• Lidl – 3,75 euro

“Soepel en sappig”

“Een jeugdig ogende kersenrode kleur met een minder zoete, wat kruidiger neus waarin vooral het typische peper-aroma van de cabernet sauvignon-druif opduikt. Samen met wat rijper rood fruit, kersen voorop. Vlotte aanzet in de mond, weinig tannines, maar vooral heel soepel en sappig. Een voor deze prijscategorie zeker niet slecht gemaakte wijn.”

Serveren bij: gemarineerde ribbetjes, merguezworstjes, kippenfilet.

14. Parasol - score 2/5

• 2018, Pays d’Oc, Frankrijk

• Druif: syrah, merlot, cabernet sauvignon – 13,5%

• Colruyt – 4,65 euro

“Weinig verkeerd mee”

“Dit trio aan druiven laat in de neus vooral de cabernet sauvignon de hoofdrol spelen met in de eerste plaats dat typische aroma van groene paprika en pepertjes, samen met de aroma’s van rood fruit als kersen — het lijkt haast een bordeauxneus. Nadien start de mond soepel en vlot, met de instante aanwezigheid van pruimen en kersen. Lichtvoetig wijntje zonder al te veel materie, waar tegelijk weinig verkeerd mee is.”

Serveren bij: gegrilde groenten als aubergine.

15. Tilia - score 2/5

• 2019, Mendoza, Argentinië

• Druif: malbec – 13,5%

• Albert Heijn – 7,99 euro

“Doordrinker”

“Als druif zorgt malbec vanzelf al voor een intens dieprode kleur, terwijl het aromaboeket plezant spicy geurt, met een combinatie van cederhout, bramen, kersen — zeker een neus met ruggengraat. Net zoals ook het vervolg in de mond voldoende body toont: een wat zoet samenspel van de alcohol en kersenconfituur, samen met bramen een een tikje zwarte peper. Al blijven de tannines altijd soepel en toont de afdronk zich vrij kort. Een doordrinker met voldoende karakter.”

Serveren bij: rood vlees, steak voorop.

WIT

1. Joao Portugal Ramos Alvarinho - score 5/5

• 2018, Vinho Verde, Portugal

• Druif: alvarinho – 13%

• Delhaize – 10,49 euro

“Frivole lichtvoetigheid”

“Eén van de meest funky, fashionable druiven van Portugal dit moment is de alvarinho én deze wijn is daar het beste voorbeeld van. In de zachtronde neus overheersen aroma’s van tropisch fruit als ananas, samen met appel, peer en ook een tikje vlierbloesem — heel mooie neus. De smaak is al even plezant en lichtvoetig. Met als smaakaccenten hier wel meer witsteenfruit — abrikoos voorop — samen met gele appelen en nog wat peertjes. De afdronk is niet erg lang, maar ook dat is typisch voor alvarinho: één en al frivole lichtvoetigheid – waarin de voor een witte wijn hoge 13% alcohol niet eens opvalt.”

Serveren bij: gamba, langoustine, pulpo.

2. The Falcon - score 4/5

• 2019, Marlborough, Nieuw-Zeeland

• Druif: sauvignon blanc - 12,5%

• Albert Heijn – 7,99 euro

“Ook als aperitief”

“Zoals van een sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland verwacht kan worden, is de neus één en al grassigheid, samen met aroma’s van kiwi en passievrucht —zeer expressief. In de mond overheerst de sappigheid, waarbij de limoenen en nog wat ander citrusfruit voor de smaakaccenten zorgen, en passievrucht in de afdronk overneemt. Frisse, geslaagde sauvignon blanc – zeker ook geschikt als aperitief.”

Serveren bij: oesters en mosselen op de BBQ.

3. Adobe Reserva - score 4/5

• 2019, Valle Casablanca, Chili

• Druif: chardonnay – 13,5%

• Colruyt – 5,65 euro

“Fris-levendig”

“In de neus vallen meteen de zestes van citroen op, samen met de aroma’s van gele appel, abrikoos en zelfs een tikje amandel — héél frisse neus. Hetzelfde aangename vervolg in de mond. De verschillende laagjes — wat citrusvruchten, wat rokerigheid, wat zuurtegraad — lopen mooi verweven dooreen, waarbij niets stoort. Een fris-levendige chardonnay met een mooie prijs-kwaliteit.”

Serveren bij: (papillot van) dorade en zeebaars.

4. La Capelude - score 2/5

• 2019, Pays d’Oc, Frankrijk

• Druif: viognier, grenache – 13,5%

• Aldi – 4,29 euro

“Te plomp”

“Alvast een frisse neus met aroma’s van voller fruit zoals abrikoos, ananas, perzik, samen met wat meloen. Ook het vervolg in de mond toont zich vrij vol, met opnieuw datzelfde fruit en dan vooral abrikoos in de hoofdrol. Intens, voldoende gebalanceerd, en technisch goedgemaakt, maar ik mis de nodige zuurtegraad. Zelf ben ik geen fan van de combinatie viognier-grenache — vaak te plomp en ‘lourd’ — en deze wijn bevestigt dat alleen maar.”

Serveren bij: gevogelte, witte vis.

5. Jean Murbach - score 2/5

• 2018, Alsace, Frankrijk

• Druif: riesling – 12%

• Carrefour Market & Hyper – 6,99 euro

“Wat zoeter”

“Voor een riesling uit de Franse Elzas een vrij voorspelbare neus met aroma’s van meloen, acacia(honing) en vlierbloesem samen met wat zeste van appelsien. Het vervolg in de mond toont zich best wel wat elegant — waarbij zoete, rijpe peer de smaak domineert — samen met wat meloen, ananas en appelsienzeste. Een wat zoetere wijn die toch eerder om iets ziltig vanop de BBQ vraagt.”

Serveren bij: gamba, langoustine.



