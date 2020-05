Onze sommelier proeft 13 roséwijnen en verklapt haar favorieten: “Mediterraanse aroma’s voor 7 euro per fles”

FAVORIETEN

1. Studio by Miraval - score 4/5

• Provence • Frankrijk • 2018

• Druif: cinsault, grenache, rolle, tibouren • 13%

• 9,99 euro - Spar & Colruyt

“Fantastische wijn”

“Brad Pitt en Angelina Jolie mogen er dan een vechtscheiding op zitten hebben, op hun Franse wijndomein worden nog altijd fantastische wijnen gemaakt. Zoals deze rosé, met een frisse neus van klein rood fruit als rode bessen, frambozen met een zoete ondertoon van rode perzik. Het vervolg in de mond start fruitig, met voldoende zuren in het lichte middenstuk, terwijl vooral frisse appelen en perzik, samen met wat floraliteit voor een geslaagde smaak zorgen.”

Serveren bij: vispasteitjes, charcuteriebord

2. Ballaturi - score 4/5

• Terre Siciliane, Italië, 2018

• Druif: nero d’avola, nerello mascalese - 12%

• 4,29 euro - Aldi

“Voltreffer”

“Meteen een aansprekende neus, met karakter en rokerigheid — met dank aan de vulkanische ondergrond — in combinatie met klein rood fruit als frambozen en aardbeien. De aanzet in de mond is meteen sappig, met voldoende én mooie zuren die een mooie balans vormen met de toetsen van roze pompelmoeszestes. Plezierig, net als dat lichte bittertje op de achtergrond. Voltreffer voor deze prijs.”

Serveren bij: charcuteriebord, chorizo- of merguez-worstjes

3. Bandol by Barthès - score 4/5

• Bandol • Frankrijk • 2018

• Druif: o.a. grenache, cinsault • 13%

• 9,99 euro - Colruyt

“Plezant”

“Ook Bandol ligt al even zuidelijk als de Provence en staat eveneens garant voor geslaagde roséwijnen. Hier alvast een geslaagde florale neus met aroma’s van rozen, naast aardbei en framboos. Plezant om aan te ruiken. Het vervolg in de mond is vooral fruitig, naast een medium body en gemiddelde zuren. Niet alleen geschikt als aperitief, maar ook bij knabbeltjes.”

Serveren bij: slaatjes met mango of vijgen

UIT DE SUPERMARKT

1. Tana di Lupo Bardolino Chiaretto - score 3/5

• Bardolino Italië 2018

• Druif: o.a. corvina, rondinella

• 6,99 euro • Carrefour Market & Hyper

“Mediterraanse aroma’s”

“Een vrij intense zalmroze kleur met een aangenaam kruidige neus, waarin vooral mediterraanse aroma’s van tijm opvallen, samen met klein rood fruit en zelfs wat fruitcake. De smaak start alvast zoet en vol, voldoende vlezig en mondvullend, maar het zoet accentje blijft wel altijd op de tong liggen. Wel toegankelijk: veel mensen zullen deze rosé graag lusten.”

Serveren bij: aperitief, charcuteriebord

2. Pinot Grigio delle Venezie Blush - score 2/5

• Veneto Italië 2018

• Druif: pinot grigio

• 5,72 euro • Lidl

“Bij bordje aardbeien”

“Haast transparant qua kleur en met een lichtfruitige, vrij neutrale neus. De enige aroma’s die ik eruit kan halen, zijn die van aardbeitjes. Het vervolg in de mond is al even fruitgedreven: de start is zacht, waarbij meteen weer die aardbeien opduiken, terwijl de zuurtjes altijd discreet op de achtergrond blijven. De ideale rosé bij een bordje aardbeien op het eerste lenteterrasje.”

Serveren bij: aperitief, dessert van aardbei

3. Bardolino Chiaretto - score 3/5

• Bardolino Italië 2018

• Druif: o.a. corvina, rondinella

• 4,65 euro • Lidl

“Super dorstlessend”

“Fris in de neus, maar minder kruidig dan de bardolino hiernaast. Deze heeft beduidend meer fruit met vooral een geurenboeket van aardbeien en frambozen. Ook de smaak verschilt: de start is fris, met voldoende fraîcheur van de pompelmoes-zestes die lang op de tong blijven hangen. Super dorstlessende wijn die meer dan een plek op de terrastafel verdient. Ook dankzij de lichtvoetige prijs mijn favoriet van de twee bardolino-wijnen.”

Serveren bij: aperitief

4. Rosé Vendanges d’Anastasie - score 2/5

• Pays d’Oc Frankrijk 2018

• Druif: grenache, syrah

• Spar

“Te duur”

“Wat donkerder en intenser dan de bij een rosé normale zalmkleur. Ook de neus wijkt wat af, met dominerende kruidige aroma’s en dan vooral lavendel, tijm en rozemarijn, samen met de ‘cassis’-geur van zwarte bessen. Van de mond ben ik niet onder de indruk: fruitsmaak die meteen weer wegvalt door een veel te korte afdronk. Te duur voor wat het is.”

Serveren bij: aperitief

5. Tre Stelle Rosato - score 2/5

• Basilicata Italië 2018

• Druif: aglianico del vulture 12%

• Spar

“Fruitige smaak”

“Intens roze kleur met een aangename, subtiele, snoeperige neus met vooral zwoele parfums van kersen, samen met ‘zuurmatjes’. De mond daarentegen toont zich toch fruitiger mét niet alleen smaaktoetsen van kersen, maar ook flink wat watermeloen. Al toont het einde zich dan weer minder fruitig, met veel zuurtjes. Zeker niet slecht.”

Serveren bij: Italiaans charcuteriebord

UIT DE SPECIAALZAAK

1. Via Terra ‘Rosat’ Edetària

• Terra Alta Spanje 2018

• Druif: garnatxa peluda

• 10,10 euro • Ad Bibendum, Gent-Antwerpen-Sint-Truiden

“Sterren-rosé”

“Achter een mooie, lichte zalmroze kleur schuilen aroma’s van framboosjes en ander klein rood fruit, samen met rijpe perzik en citruszestes. De mond wordt gedomineerd door vuursteen én citruszestes na een fruitige start. De medium aciditeit zorgt voor een goede balans én een sappige lange afdronk. Deze roséwijn werd enkele jaren uitsluitend voor een Spaanse sterrenrestaurant geproduceerd.”

Serveren bij: gebakken of gegrilde vis, kreeft

2. Aix

• Côtes de Provence Frankrijk 2018

• Druif: grenache, cinsault, syrah

• 30,10 euro • Despert, Sint-Job-in-’t-Goor

“Jetset-allures”

“Een rosé met jetset-allures. Tot op de terrasjes van Monaco kan je deze wijn vinden, in flessen tot zelfs 6 liter. Wat prijziger, maar deze klassieker uit de Provence stelt eigenlijk nooit teleur. Het aromaboeket kenmerkt zich door een floraal karakter: alsof de lavendel van de velden in de Provence tot in je glas komt waaien, samen met de geurtoetsen van aardbei en rode pruimen. In de mond schuilt een geslaagde harmonie tussen fruit en frisse zuren. Dorstlessend én met een lange, elegante afdronk.”

Serveren bij: aperitief, lichte slaatjes

3. Rosé Vulcânico

• Açores/Azoren Portugal 2018

• Druif: touriga nacional, aragonez, agronómica

• 13,95 euro • De Heerlyckheid, Berchem

“Ziltigheid”

“Natuurlijk kan het niet anders met zo’n naam: deze wijn heeft op de Portugese Azoren vulkanische, rotsachtige ondergrond gehad. Wat voor een ‘assige’ neus heeft gezorgd met aroma’s van rokerigheid, maar door de nabije zeelucht ook wat ziltigheid, samen met wat klein rood fruit. Een voor een rosé ongewone, maar heerlijke neus. Ook in de mond komt dat unieke samenspel van fruitsmaken en zouttoetsen terug. Deze rosé kan niet anders dan bij schaal- en schelpdieren geserveerd worden.”

Serveren bij: oesters

4. Newton Johnson Felicité Rosé

• Hemel en Aarde Zuid-Afrika 2018

• Druif: shiraz, sauvignon-blanc

• 8,50 euro • Kaapse Wijnen, Roeselare

“Topsmaak”

“Ongeëvenaard in prijs-kwaliteitverhouding. Vanuit de Zuid-Afrikaanse wijnregio met één van de mooiste namen ter wereld én bovendien een granietrijke grond schittert deze roséwijn zowel in neus als mond. Eerst een geurenboeket van rozen en mineralen, nadien een topsmaak: toetsen van rozen, frambozen maar ook tijm en rozemarijn. Met een strakke structuur en voldoende fraîcheur.”

Serveren bij: slaatjes met kip

5. Opale

• Côteaux d’Aix en Provence Frankrijk 2019

• Druif: grenache, syrah, cabernet sauvignon

• 12,50 euro • Het Wijnhuis, Antwerpen

“Kruidig”

“Een topneus met achter de bleekroze kleur een mooie mix van fruitige aroma’s - vooral meloen, perzik en ander tropisch fruit - tegenover een kruidig garrigue-boeketje van vooral tijm en rozemarijn. In de mond parelt een minerale ondertoon, gecombineerd met smaaktoetsen van aardbei en framboos. Maar het grootste pluspunt is het toch wel kruidige karakter én de lange afdronk. Flirt met gastronomisch niveau.”

Serveren bij: gebakken vis

