Onze sommelier proeft 100 wijnen en geeft haar absolute toppers: “Gebalanceerde wijn voor een mooie prijs”

Sepideh Sedaghatnia geeft als onze huissommelier op regelmatige basis wijnadvies, maar vandaag zal ze zich focussen of de allerbeste wijnen voor de lente. Eerst haar favoriete rode wijnen, vervolgens komen de witte en rosé wijnen aan de beurt. En als laatste geeft ze een selectie van de beste bubbels. De overige wijnen die werden geproefd kan je terugvinden in onze wijngids, onderaan het artikel. Je moet enkel je supermarkt, gewenste kleur en land van herkomst selecteren.

ROOD

Nuvola by Avignonesi - score 5/5

• Toscana • Italië • 2018

• Druif: sangiovese, merlot • 13,5%

• 7,99 euro - Delhaize

“Vlaams tintje”

“Geslaagde wijn met een Vlaams tintje, uit het gereputeerde Italiaanse domein van rederij-familie Saverys. Haast doorzichtige rode kleur met een neus boordevol kersen samen met wat viooltjes én wat mediterraanse tijm, rozemarijn en salie. De mond heeft heel wat fruit-allures — wellicht nooit hout ‘gezien’ — en zit vol sappige smaaktoetsen van alweer kers. Pas op: de tannines zijn aanwezig, maar op heel fragiele, jeugdige manier. Lichtvoetige Toscaan.”

Serveren bij: pasta met tomatenbereidingen, salade niçoise

Mensagem Quinto do Arrobe - score 4/5

• Tejo • Portugal • 2015

• Druif: cabernet sauvignon, syrah, touriga nacional - 14%

• 7,99 euro - Carrefour Hyper (Tijdelijk 5,99 euro bij Carrefour Hyper van 11 maart t.e.m. 29 maart)

“Aangenaam complex”

“Vanachter een tof etiket en een dieprode kleur duikt een aangename, veel-lagige neus op met vooral aroma’s van kaneel en zoethout, samen met bramen, zwarte kersen en een tikje vanille. De mond toont zich al even aangenaam complex, met een mooi samenspel van fruit en specerijen, ondersteund door de warmte van het hoge alcoholgehalte, met ook een aanvaardbare afdronk.”

Serveren bij: rood gegrild vlees of merguezworstjes op de eerste BBQ

Les Sablons Rouges - score 4/5

• Régnié • Frankrijk • 2018

• Druif: gamay • 13,5%

• 7,95 euro - Colruyt

“Sappig en dorstlessend”

“Régnié heb ik altijd een interessant Beaujolais-dorpje gevonden. De neus toont zich alvast elegant en gebalanceerd met een delicaat aromaboeket van klein rood fruit als zure framboosjes, bramen, kersen en een tikje zoethout. Het vervolg in de mond is super aangenaam: mooie zuurtegraad, voldoende textuur en fruittoetsen zoals bessen en frambozen, maar alles mooi in harmonie. Lekkere doordrinker: sappig en dorstlessend tegen een correcte prijs.”

Serveren bij: kwartel, bereidingen met boschampignons

WIT

Braun - score 5/5

• Pfalz • Duitsland • 2017

• Druif: riesling • 12%

• 6,99 euro - Delhaize

“Gebalanceerd”

“Leuke wijnregio in Duitsland die vooral bekend is om de riesling, met dank aan de mineraalrijke bodem. Hier levert dat alvast een toffe ‘lenteneus’ op, met aroma’s van tropisch fruit zoals ananas, acaciahoning, limoentjes, appelen en zelfs wat meloen. De smaak start fris, met in de mond eerst zoete opstootjes van honing en meloen, gevolgd door groene appel en limoentjes. Samen met de mooie zuren zorgt dit voor een gebalanceerde lentewijn voor een mooie prijs.”

Serveren bij: schaal- en schelpdieren, sint-jakobsnoten

Studio Blanc by Miraval - score 4/5

• Provence • Frankrijk • 2019

• Druif: rolle • 13%

• 9,99 euro - Spar

“Exotische neus”

“Opvallend ‘groenige kleur’ voor deze witte wijn van het Brangelina-domein. Maar vooral de erg exotische neus verrast: met heel wat aroma’s van passievrucht, meloen, nectarine en zelfs wat kiwi en vlierbloesem. De mond start al even fruitig, met erg aanwezige passievrucht, ondersteund door toetsen van lychee en witte bloemetjes. Door evenwichtige zuren en voldoende lange afdronk is dit echt een geslaagde lentewijn.”

Serveren bij: kreeft met saffraansaus

Bourgogne ‘Les Cailloux’ Albert Bichot - score 4/5

• Bourgogne • Frankrijk • 2018

• Druif: chardonnay • 13%

• 8,99 euro - Colruyt

“Mooi evenwicht”

“Amai, dit is best een leuke neus met heel veel mango, abrikozen, witsteenfruit en zelfs een tikje boter — echt aangenaam. Ook de mond toont zich meer dan oké. Alles in balans: de fruittoetsen van opnieuw mango, voldoende zuurtjes en aangenaam tikje bitterheid. Net door dat mooie evenwicht valt de 13% alcohol amper op. Zeker voor een bourgogne is dit scherp geprijsde kwaliteit.”

Serveren bij: gebakken vis, asperges à la flamande, gevogelte

ROSE

Fleurs de Prairie - score 5/5

• Provence • Frankrijk • 2019

• Druif: grenache, cinsault, syrah -13%

• 7,99 euro - Colruyt

“Lekker”

“Toffe fles en al even plezante neus, met uit het glas opstuivende aroma’s van lavendel en aardbeien, met op de achtergrond het boeketje van mediterraanse garrigue-kruiden en zelfs wat steen. De mond is voller, met een heel mooie textuur van vetlaagjes op de tong. Ook het rode fruit duikt voldoende op, en samen met een wat langere afdronk is dit één van de beste roséwijnen op deze pagina’s. Lekker.”

Serveren bij: schaal- en schelpdieren

Ballaturi - score 4/5

• Terre Siciliane, Italië, 2018

• Druif: nero d’avola, nerello mascalese - 12%

• 4,29 euro - Aldi

“Mooie balans”

“Meteen een aansprekende neus, met karakter en rokerigheid — met dank aan de vulkanische ondergrond — in combinatie met klein rood fruit als frambozen en aardbeien. De aanzet in de mond is meteen sappig, met voldoende én mooie zuren die een mooie balans vormen met de toetsen van roze pompelmoeszestes. Plezierig, net als dat lichte bittertje op de achtergrond. Voltreffer voor deze prijs.”

Serveren bij: charcuteriebord, chorizo- of merguez-worstjes

Studio by Miraval - score 4/5

• Provence • Frankrijk • 2018

• Druif: cinsault, grenache, rolle, tibouren • 13%

• 9,99 euro - Spar & Colruyt

“Brad Pitt en Angelina Jolie”

“Brad Pitt en Angelina Jolie mogen er dan een vechtscheiding op zitten hebben, op hun Franse wijndomein worden nog altijd fantastische wijnen gemaakt. Zoals deze rosé, met een frisse neus van klein rood fruit als rode bessen, frambozen met een zoete ondertoon van rode perzik. Het vervolg in de mond start fruitig, met voldoende zuren in het lichte middenstuk, terwijl vooral frisse appelen en perzik, samen met wat floraliteit voor een geslaagde smaak zorgen.”

Serveren bij: vispasteitjes, charcuteriebord

Gem - score 4/5

• Languedoc • Frankrijk • 2018

• Druif: syrah, grenache, cinsault • 12,5%

• 7,99 euro - Delhaize (nog 25% korting t.e.m. 11 maart)

“Subtiele neus”

“Verleidelijke fles, niet toevallig net als de naam in de vorm van een diamant. De neus toont zich alvast heel fris met een licht lavendel-aroma, samen met verse aardbeien. Subtiel én aangenaam. Eenzelfde frisse en zachte vervolg in de mond, met opnieuw aardbeien in de smaak. Voldoende gebalanceerde en goed gemaakte rosé.”

Serveren bij: gebakken vis, charcuteriebord

Bandol by Barthès - score 4/5

• Bandol • Frankrijk • 2018

• Druif: o.a. grenache, cinsault • 13%

• 9,99 euro - Colruyt

“Plezant”

“Ook Bandol ligt al even zuidelijk als de Provence en staat evenees garant voor geslaagde roséwijnen. Hier alvast een geslaagde florale neus met aroma’s van rozen, naast aardbei en framboos. Plezant om aan te ruiken. Het vervolg in de mond is vooral fruitig, naast een medium body en gemiddelde zuren. Niet alleen geschikt als aperitief, maar ook bij knabbeltjes.”

Serveren bij: slaatjes met mango of vijgen

BUBBELS

Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige - score 5/5

• Crémant de Bourgogne • Bourgogne • Frankrijk • geen jaartal

• Druif: o.a. pinot noir, chardonnay • X%

• 7,99 euro - Lidl

“Fantastische prijs-kwaliteit”

“Een zeldzaam exemplaar, want in de Bourgogne gaan de meeste druiven naar de meer winstgevende stille wijnen. Hier alvast een verrassend mooie neus: aroma’s van brioche, deeg en geroosterde amandeltjes, samen met appeltjes en citruszestes — het lijkt haast champagne. Ook de mond doet daarvoor niet onder: frisse start, mooie textuur en zuurtegraad, droge afdronk. Alles klopt. Een fantastische prijs-kwaliteitverhouding.”

Serveren bij: zeebaars in zoutkorst

Duca Diseo Brut - score 4/5

• Franciacorta • Brescia • Italië • geen jaartal

• Druif: chardonnay, pinot nero • 12,5%

• 13,99 euro - Carrefour Market & Hyper (Tijdelijk 10,99 euro bij Carrefour Hyper van 11 maart t.e.m. 29 maart)

“Precies een jacuzzi”

“In de Franciacorta proberen ze haast blindelings de Franse champagne te kopiëren, maar bij dit exemplaar toont de pareling in het glas zich alvast te robuust en weinig verfijnd — precies een jacuzzi. De neus brengt alvast beterschap met de voor chardonnay typische geurtoetsen van witsteenfruit als abrikoos en nectarine, samen met citroenzeste, geroosterde amandelen en zelfs wat tikjes brioche en marsepein. Het vervolg in de mond is goed gestructureerd, met een mooie mix van citrus en het witsteenfruit. Wel een iets vollere stijl die een stevig visje kan verdragen. Wat duurder, maar net als champagne vraagt franciacorta dan ook een langere productietijd.”

Serveren bij: aperitief, sole meunière

Vouvray Baron Tufier Tête de Cuvée - score 4/5

• Vin moussant • Vouvray • Frankrijk • geen jaartal

• Druif: chenin blanc • 12,5%

• 9,99 euro - Colruyt

“Aardse aroma’s”

Vouvray is als appellatie vooral bekend om de chenin blanc, dus speelt deze druif ook in deze bubbel de hoofdrol. Sowieso een minder aromatische druif die wél voor meer structuur en volheid zorgt. Alvast een erg mooie neus, met wat aardse aroma’s van kweepeer en peer, samen met nog wat acacia en meloen. De smaak start meteen mondvullend, met opnieuw de zachte peeraccenten, en subtiel aanwezige zuren, maar tegelijk eindigt deze schuimwijn kurkdroog, waarbij ook zeste van limoen opduikt. Het verschil tussen begin en einde is heel groot, maar tegelijk verrassend aangenaam.”

Serveren bij: aperitief, gepocheerd peertje met blauwe kaas

Champagne Veuve Hémard - score 4/5

• Premier Cru Blanc de Blancs • Champagne • Frankrijk • geen jaartal

• Druif: chardonnay • 12,5%

• 29,99 euro - Delhaize (-25% korting tot 11 maart)

“Strak, clean en vol fraîcheur”

“Dat dit een 1er Cru Blanc de Blancs is, verklaart meteen het hoge prijskaartje. Verfijnde bubbeltjes in het glas, aantrekkelijk citroengele kleur. De neus heeft hier geen concurrentie. Heel mooi met aroma’s van gist, vers brood uit de oven en zelfs een tikje boter, samen met toetsen van citroen, appel en abrikoos. De mond is al even geslaagd als de neus: al bij de eerste slok strak, clean en vol fraîcheur. Met ook nog eens een lange afdronk benadert dit gastronomisch niveau. De duurste is hier de beste, al komt de Portugees in de buurt.”

Serveren bij: aperitief, schaal- en schelpdieren, poulet de Bresse

Marquês de Marialva - score 5/5

• Espumante • Bairrada • Portugal • geen jaartal

• Druif: bical, arinto, maria gomes • 12,5%

• 9,99 euro - Delhaize

“Portugese topper”

“Bairrado is een appellatie aan de Portugese kust, met flink wat oceaanwind en hierdoor mooie witte én schuimwijnen. Maria Gomes is een geparfumeerde druif, terwijl arinto voor structuur zorgt én bical voor voldoende zuren. Vanachter een citroengele kleur schuilt een neus met vooral gele appelen, samen met abrikozen en toetsen van amandel, brioche en geroosterd brood. De mond start met een mooie moussevorming op de tong, gevolgd door appelsmaak en witsteenfruit. Fris, goede zuren, mondvullend én met een droog einde. Portugese topper die zeker naast champagne mag staan!”

Serveren bij: gebakken vis, salade niçoise, gerookte zalm

Nooit meer keuzestress in de supermarkt: onze wijngids heb je altijd op zak

Het aanbod wijnen in de supermarkt is enorm. Dankzij onze handige wijngids heb je vanaf nu altijd een sommelier op zak. Geef je supermarkt in, selecteer de gewenste kleur en je ziet in één oogopslag alle 100 voorgeproefde wijnen. Het aantal sterren, de prijs en bijkomende informatie zoals bij welk gerecht de wijn past, geven je handvatten om de juiste keuze te maken.

De wijngids zal altijd beschikbaar zijn en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe beoordelingen van onze sommeliers. Ook rosé, schuimwijnen en champagne verdienen hier een plaats.

Ontdek alle tips en adviezen van experts over wijn in ons wijndossier.

