Onze huissommelier proeft 25 wijnen van Delhaize: “Voor net geen 8 euro een verrassende, funky ontdekking”

ROOD

Coeur de Vigne de Château Lanbersac - 5/5 - “Nog wat bewaren”

• Puisseguin Saint-Emilion, Frankrijk

• 45% merlot, 30% malbec, 25% cabernet franc • 14,5% • 2019

•12,99 euro (25% korting)

“Alvast een fles en etiket die van de ouderwetse bordeauxstijl afwijken. De kleur oogt typisch kersenrood, terwijl de neus zich wél aangenaam, maar ook wat gereserveerd toont: aroma’s van kersen, samen met vleugjes cederhout, moerbeien, donkere pruimen, toffee, chocolade en wat kruiden als oregano. Echt een toffe neus die op een subtiele manier verleidt. De start in de mond is stevig met krachtige, intense tannines, die gelukkig niet uitdrogend werken. Ook de zuren tonen zich subtiel aanwezig, wat voor een vlezige, gestructureerde wijn zorgt. Met ook nog eens een lange afdronk. Topper, die binnen enkele jaren nòg beter zal zijn. Eerst nog wat bewaren dus.”

Serveren bij : ree, entrecôte

Santa Julia High Altitude Vineyards - 4/5 - “Super prijs-kwaliteit”

• Mendoza, Argentinië

• malbec • 13% • 2019

• 6,99 euro (25% korting)

“Zoals de naam al zegt, mochten deze druiven op grote hoogte rijpen. Wat hier achter een intens rode kleur alvast een frisse neus oplevert met een massa donker fruit: zwarte kersen en pruimen, samen met toetsen van donkere chocolade, zoethout, vanille, kaneel en zwarte peper. Boeiende neus. Ook de mond toont zich best wel fris: vooral weer zwart fruit als kersen en moerbeien, met subtiel peper als ondertoon. Daarnaast mondvullend, gestructureerd en vlezig met romige tannines. De afdronk mocht wat langer, maar dit blijft een super prijs-kwaliteit.”

Serveren bij : eend, everzwijn, ree of als glaasje bij de romantische open haard.

El Burro Santa Julia Organic - 4/5 - “Mand zwart fruit”

• Mendoza, Argentinië

• malbec • 13% • 2020

• 7,99 euro (25% korting)

“Tof, verleidelijk etiket én ook het waslaagje bovenop de kurk trekt meteen de aandacht. Hier is duidelijk een rebelse, moderne wijnbouwer aan het werk. Hij zorgde alvast voor een erg aromatische neus met parfums van moerbeien, bramen, cassis — een mand vol zwart fruit, samen met zelfs wat banaan in de verte. Heel toffe neus zonder snoeperig te worden. Ook in de mond duikt datzelfde zwarte fruit weer op. De tannines zijn minimaal gebleven — het fruit blijft de hoofdrol spelen in een vlezige, wat romige structuur. Verrassende, funky ontdekking aan een opvallend zacht prijsje.”

Serveren bij : gegrilde groenten en onglet

Finca Manzanos - 3/5 - “Correct, zonder meer”

• Rioja, Spanje

• graciano • 13,5% • 2018

• 5,99 euro (2+1 gratis)

“Best wel intense kersenrode kleur mét een aparte neus: assige en aardse aroma’s, samen met toetsen van in alcohol opgelegde kersen à la ‘Mon Chéri’, kruidnagel en zoethout — een typische neus voor een graciano-druif. De start in de mond is vlot en warm, met alweer opgelegd fruit, terwijl de tannines de zuren toch wat overvleugelen en zich duidelijk op het tandvlees ‘zetten’. Tegelijk mis ik toch wat lengte, verfijning én intensere smaken. Duidelijk een wijn naar dat lage prijskaartje. Correct, zonder meer.”

Serveren bij : stoofpotje van everzwijn

Château Cazalis - 3/5 - “Technisch goed”

• Bordeaux, Frankrijk

• 80% merlot, 10% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc • 14% • 2019

• 7,49 euro (25% korting)

“Achter een kersenrode kleur met paarse tinten wacht vooral een fruitige neus met veel rode kersen, samen met aroma’s van rode pruimen en klein rood fruit, ondersteund door wat kruidige toetsen van vanille en zelfs wat grafiet, houtskool en natte klei. De mond toont zich instant gebalanceerd: de tannines zijn perfect in evenwicht met de roodfruittoetsen, terwijl de aciditeit mooi op de achtergrond blijft. Technisch zeer goedgemaakte wijn met een mooie prijs-kwaliteit.”

Serveren bij : rood vlees

Roaring Beach Josef Chromy - 3/5 - “Fragiel”

• Tasmania, Australië

• pinot noir • 13,5% • 2019

• 11,99 euro (25% korting)

“Als eiland heeft Tasmanië een wat koeler klimaat en is het ideaal voor aromatische druiven als pinot noir. Achter een doorschijnend rood duikt hier alvast een florale neus op: aroma’s van rozen, samen met klein rood fruit als zure bessen en frambozen, samen met lactische toetsen van yoghurt en wat tonen van peper en munt. De start in de mond is zacht, met alweer de toetsen van bes en framboos, net als een bittere chocoladetoets op de tong. Wel ligt de zuurtegraad vrij hoog. Al bij al een fragiele, maar moderne wijn die je wel altijd koel moet serveren tussen 12 à 14°C.”

Serveren bij : wild gevogelte als patrijs, kwartel en fazant

Circum Lacrima di Morro - 3/5 - “Leuk en sappig”

• Marche, Italië

• lacrima • 13% • 2018

• 14,99 euro (25% korting)

“Zo’n opvallende fles kom je zelden tegen, net als de hier gebruikte druivensoort. Lacrima is typisch voor de Italiaanse Marche-regio en zorgt hier voor een erg fruitig-florale neus waarin vooral de aroma’s van zuursnoepjes, viooltjes én wilde aardbeien opvallen, samen met wat groenige peper. Ook de mond is toegankelijk, met weinig tannines én de fruittoetsen in de hoofdrol. Terwijl ook de zuurtegraad zich gedeisd houdt. Leuk, sappig wijntje. Voor wie iets nieuws wil ontdekken.”

Serveren bij : pizza, bereidingen met tomaat

Domaine Ouled Thaleb - 2/5 - “Te licht”

• Zenata, Marokko

• 50% cinsault, 30% syrah, 20% grenache • 13% • 2016

• 5,99 euro (25% korting)

“Niet zo intense kersenrode kleur met een aangename, kruidige neus: vooral de aroma’s van steranijs, rooibos, nootjes en wat geroosterde vanille vallen op, samen met klein rood fruit als kersen. Het vervolg in de mond start fris, met gemiddeld aanwezige fruittoetsen, maar tegelijk valt ook meteen het gebrek aan structuur op. Van lengte is vrijwel geen sprake. Toegankelijke, maar voor sommigen wellicht te licht uitgevallen wijn.”

Serveren bij : eenvoudige pastagerechten

Plaza Mayor Organic - 2/5 - “Weinig verfijnd”

• La Mancha, Spanje

• tempranillo • 12% • 2019

• 4,99 euro (2+1 gratis)

“La Mancha is meestal niet synoniem van grootse wijnen, maar wél van grote productie tegen lage prijzen. Ook deze fles is een typisch voorbeeld, met in de neus gebrande toetsen: aroma’s van opgelegd fruit, samen met koffie en tabak. Terwijl deze wijn pas van 2019 stamt, is hij al erg geëvolueerd. Ook in de mond komt die wat wrang over: alweer die gebrande toetsen en weinig verfijnde tannines. Terwijl het fruit haast volledig ontbreekt, wat voor zo’n jonge wijn toch vreemd is. Wie deze wijn koopt, doet er goed aan die snel leeg te drinken én niet te bewaren.”

Serveren bij : stoofpotjes

Château Laujac Médoc - 2/5 - “Peper domineert”

• Bordeaux, Frankrijk

• 53% cabernet sauvignon, 45% merlot, 2% petit verdot • 13,5% • 2014

• 11,99 euro (25% korting)

“Dat cabernet sauvignon hier in de meerderheid is, blijkt meteen uit de neus: boordevol aroma van groene paprika, al duiken na een tijdje toch ook toetsen van kersen, rozemarijn, ceder en nootmuskaat op. Een typische Médoc-neus. Ook in de mond blijft cabernet aanwezig, wat in de smaak voor een wat minder aangenaam groenig accent zorgt. Ook de kruidige pepertoets domineert en drukt eigenlijk al de rest weg. Hier word ik warm noch koud van.”

Serveren bij : rood vlees

WIT

Villebois Sancerre Millésime - 4/5 - “Mooi gebalanceerd”

• Val de Loire, Frankrijk

• sauvignon blanc • 13% • 2019

• 16,99 euro (25% korting)

“Mooie citrusgedreven neus met nul groenigheid, maar vooral aroma’s van appeltjes en vuursteen, samen met een tikje ananas. Verfijnd, puur en mineralig — zoals dat van een goede Sancerre verwacht mag worden. Ook het vervolg in de mond is geslaagd: naast de verwachte smaaktoetsen van appel, samen met de zestiness van citroen en pompelmoes, vallen vooral de crispy, subtiele aciditeit én ‘krokante’ textuur op. Al had tegelijk een iets langere afdronk wel gemogen. Maar toch een gebalanceerde, geslaagde wijn voor een correcte prijs.”

Serveren bij : schaal- en schelpdieren, inktvis

Hofmann - 4/5 - “Droge, frisse riesling”

• Bingen Rheinhessen, Duitsland

• riesling • 12% • 2019

• 7,99 euro (25% korting)

“Typisch Duitse riesling met aroma’s van ananas, citruszeste, limoentjes, appelen, peren en kweepeer, acacia — duidelijk een erg aromatische neus. De start in de mond zorgt meteen voor een lichte tinteling op de tong — fraîcheur verzekerd. De fruitaccenten zijn wel niet vergeten in de smaak — met parfums van opnieuw ananas, appelen en peren — maar toch blijft dit een droge, fris gemaakte riesling.”

Serveren bij : sushi, sashimi, sint-jakobsnoten

Santa Julia High Altitude Vineyards - 3/5 - “Complex en vol”

• Mendoza, Argentinië

• chardonnay • 13% • 2019

• 6,99 euro (25% korting)

“Een neus waarbij meteen de houtsporen opvallen — hier gaat het duidelijk om een vollere, rijkere stijl van chardonnay met aroma’s van boter, noten, vers gebak, amandelen, marsepein en zelfs javanais-patisserie. Best een interessante, complexe neus. De mond is al even complex en vol: de zuren zijn wel aanwezig, maar toch tonen vooral de ‘patisserie-toetsen’ zich weer present, met ook wat houtsnippers op de achtergrond.”

Serveren bij : pasta carbonara, vis met roomsaus

Yealands - 3/5 - “Eén en al grassigheid”

• Marlborough, Nieuw-Zeeland

• sauvignon blanc • 12% • 2019

• 9,99 euro (25% korting)

“Zoals dat van een sauvignon blanc uit Nieuw-Zeeland verwacht mag worden, is de neus één en al grassigheid, samen met de ook al typische aroma’s van kiwi, passievrucht en limoentjes. Deze neus springt gewoon uit het glas én is net dat tikje beter dan de mond. Die valt wat bitter uit, met de ook aanwezige zeste van citroen, maar ik mis toch wat dat tropische enthousiasme. Alleen voor de echt liefhebbers van Nieuw-Zeelandse sauvignon.”

Serveren bij : asperges (in het seizoen), ratatouille

Roaring Beach Josef Chromy - 3/5 - “Droog en crispy”

• Tasmania, Australië

• riesling • 13% • 2019

• 11,99 euro (25% korting)

“Dit is toch meteen een ander type riesling, met een wat harsige, ‘petrol’-achtige neus, al duiken ook aroma’s van honing en rode appelen op, samen met florale toetsen als acacia en kamille. Het vervolg in de mond is droog en crispy, waarbij vooral agrumtoetsen domineren en dan vooral pompelmoes. Ook de aciditeit is geslaagd: mooie zuurtjes. Best wel een lekkere wijn, maar in het wat hogere prijskaartje zit natuurlijk ook het verre transport.”

Serveren bij : ceviche

Kungfu Girl - 3/5 - “Toffe neus”

• Washington State, VS

• riesling • 12% • 2017

• 13,99 euro (25% korting)

“Van een aanlokkelijk, modern etiket gesproken. Ook de neus is best tof: rijp met vooral aroma’s van honing, samen met appelen en perziken én subtiele, tropische hints van lychee en meloen. Het vervolg is meteen mondvullend: vol, fruitig en rond, met opnieuw diezelfde fruittoetsen. De zestiness ontbreekt wat, maar ook hier verhindert de correct aanwezige aciditeit al te veel zoetheid.”

Serveren bij : scampi of kip in currysaus

Domaine Ouled Thaleb - 2/5 - “Heel zesty”

• Zenata, Marokko

• sauvignon blanc, viognier • 12,5% • 2019

• 5,99 euro (25% korting)

“Licht citroengele kleur met een opvallende spicy neus waarin meteen het aroma van gember opvalt, samen met toetsen van witsteenfruit als perzik, net als wat venkel. Het vervolg in de mond toont zich dan weer heel zesty, met smaaktoetsen van citroen en witte pompelmoes, waarna het witsteenfruit het overneemt, en dan vooral perzik, abrikoos en mango. Terwijl de viognier-druif voor een toetsje acacia en kamille zorgt. Het floraal-zoete ontbreekt, maar door een licht bittertje blijft dit toch een droge, ook correcte, witte wijn.”

Serveren bij : slaatjes met tabouleh of gegrilde stukjes kip

Gérard Bertrand Solar 6 Bio - 2/5 - “Zuiders”

• Gard, Frankrijk

• chardonnay • 12% • 2019

• 7,99 euro (2 + 1 gratis)

“Zoals de naam ‘Solar’ doet vermoeden een neus met een zuiders karakter: naast aroma’s van appel toch ook toetsen van abrikoos, meloen en zelfs wat natte kalk. Ook in de mond duikt — na een droge start — datzelfde zonovergoten fruit op, met zelfs smaaktoetsen van mango. Op geen enkele manier lijkt hier hout aan te pas gekomen. Een mooie, dorstlessende zuiderse chardonnay — zonder meer.”

Serveren bij : gebakken vis

Plaza Mayor Organic - 1/5 - “Voor op café”

• La Mancha, Spanje

• verdejo • 12% • 2019

• 4,99 euro (2 + 1 gratis)

“Zeker bij een jonger publiek wordt verdejo, vooral die uit Rioja, steeds populairder omdat het zo’n toegankelijke druif is. Maar hier stelt het resultaat teleur. Eerst een minder zuivere, stoffige neus die na het walsen toch aroma’s vrijgeeft van perzik, agrum en witte meloen — meer niet. In de mond valt een licht bittertje op, samen met wat zuren en agrumtoetsen. Pas op, als je dit op café krijgt, mag je blij zijn, maar voor deze lage prijs mag je niet meer verwachten. Voor de verdejo-druif lijkt het zuidelijke La Mancha me toch iets te warm.”

Serveren bij : aperitiefwijn

Les Clayes Graves Sec - 1/5 - “Waterachtig”

• Bordeaux, Frankrijk

• sauvignon blanc, sémillon • 12% • 2018

• 5,59 euro (25% korting)

Een minder aantrekkelijke neus: wel veel aroma’s van appel en citrus, samen met toetsen van hard fruit als peren, maar toch ook wat stoffigheid. De mond toont zich dan ook direct heel bitter, met ook nog eens een al te waterachtig vervolg waarbij het bittertje toch blijft naspoken. Nee, zelfs met deze korting zou ik dit links laten liggen. Tegenvaller.”

Serveren bij : eenvoudige slaatjes en tapas

ROSÉ

Château de Gairoird Bio - 5/5 - “Verfijnd”

• Côtes de Provence, Frankrijk

• syrah, grenache • 13,5% • 2019

• 9,69 euro (25% korting)

“Amai, wat een frisse neus. De aroma’s van agrum springen overdadig uit het glas, mét zowel roze als witte pompelmoes en daarbij ook wat appel. In de achtergrond duiken ook wat florale aroma’s op, samen met nectarine. De mond is dan weer typisch voor een rosé uit de Provence: één en al fraîcheur, met alweer de agrum in de hoofdrol, samen met toetsjes klein rood fruit, perzik en meloen. Maar het leuke is dat als ondertoon toch ook kruiden als rozemarijn opduiken. Verfijnd, gestructureerd en evenwichtig, met een afdronk die ook nog eens beduidend langer is dan al de rest.”

Serveren bij : bereidingen met dorade of zeebaars

Los Monteros Bio - 3/5 - “Droog en rond”

• Utiel-Requena, Spanje

• bobal • 11,5% • 2019

• 5,99 euro

“Gelukkig valt de inhoud beter mee dan de wat plompe fles. Alvast een voor een roséwijn opvallend intense kleur, terwijl de neus aroma’s vrijgeeft van klein rood fruit, aardbeien voorop, samen met perzik en nectarine en zowaar ook een exotische toets van watermeloen. De mond start fruitig, met smaaktoetsen van aardbeitjes en zelfs wat rozen, maar valt zeker niet te zoet uit. Het geheel blijft droog en rond en laat zich aangenaam drinken.”

Serveren bij : chorizo, paella, bouillabaisse

Naturae Bio Gérard Bertrand - 3/5 - “Sappig”

• Pays d’Oc, Frankrijk

• grenache • 13,5% • 2019

• 6,99 euro

“De kleur neigt al wat naar uienschil, met die oranje tinten, maar de neus gelukkig niet. Met eerst een opvallend aroma van die Reine Claude-pruimpjes, samen met toetsen van aardbei, framboos, witte moerbeien en zelfs wat gedroogde vijgen en zestiness van appelsien. Het vervolg in de mond is al even sappig en leuk, waarbij in de achterkeel toch ook wat aardse smaaktoetsen met gedroogd fruit en gember opduiken. Interessante rosé voor wie eens wat anders wil.”

Serveren bij : eenvoudige pastabereidingen, slaatjes met radijsjes

Pink Flamingo Bio - 3/5 - “Evenwichtig”

• Provence, Frankrijk

• grenache • 13% • 2019

• 6,99 euro (2+1 gratis)

“Met de zanderige ondergrond van de Camargue, waar deze druiven geteeld werden, heeft dit alvast geleid tot een neus van agrum, perzik, wat meloen en zelfs een aards tikje vijgen. Bij de eerste slok vallen dan weer direct de zestes van pompelmoes, al bespeuren mijn smaakpapillen ook wat klein rood fruit als besjes en frambozen op. Een correcte, evenwichtige rosé, met een zeer voordelige prijs-kwaliteit.”

Serveren bij : eenvoudige pastagerechten, tapas

Plaza Mayor Organic - 1/5 - “Doordrinkertje”

• La Mancha, Spanje

• tempranillo • 12% • 2019

• 4,99 euro (2+1 gratis)

“Helaas in dezelfde lijn als de rode en witte variant. Mooie zalmroze kleur, dat wel, maar weinig parfum in de neus: enkel wat aroma’s van agrum, en dan vooral citroenzeste, samen witte perzik. Ook de mond heeft weinig smaak: naast de toetsen van citroenzeste die weer opduiken, valt enkel een licht bittertje op de tong op. Zeker niet meer dan een doordrinkertje, maar mag je dat ook verwachten voor deze lage prijs?”

Serveren bij : aperitief, charcuteriebord

