Onze huissommelier proeft 25 wijnen van Carrefour: “Aangename, lichtvoetige wijn voor 9 euro”

Wijnfestival bij Carrefour

Wanneer: van 16 september t.e.m. 5 oktober in alle Carrefour-winkels, zowel Market als Hyper.

Wat: promoties op 310 verschillende wijnen: 140 in Market & Hyper, 170 uitsluitend in Hyper. De meeste promoties gebeuren volgens exponentiële korting: 20% korting bij aankoop van 3 flessen, 25% bij aankoop van 6 en 35% bij aankoop van 24 flessen. Daarbij mag er gemixt worden tussen verschillende merken.

ROOD

Frozen by Spioenkop - 5/5 - “Superintens”

• Elgin, Zuid-Afrika

• cabernet franc, syrah • 14% • 2015

• 15,99 euro (nu: 12,99 euro, enkel bij Carrefour Hyper)

“Intense granaatrode kleur. Maar vooral de neus is superintens, met meteen aroma’s van chocolade, kersen, opgelegd fruit, zoete specerijen als kaneel, zoethout en vanille — echt ‘winter aan de open haard’. De start in de mond is zoet en fruitig, waarbij meteen de smaaktoetsen van bramen, kersen én wilde aardbeien present tekenen. Gevolgd door alweer chocolade en intense tannines die zijkanten en tong strelen. Terwijl een mooie zuurtegraad alles levendig maakt én de afdronk echt wel lang is. Volle, complexe, zwoele topwijn — het hogere prijskaartje meer dan waard.”

Serveren bij : ree met rode biet, coq au vin

Koopmanskloof - 4/5 - “Winterwijn”

• Stellenbosch, Zuid-Afrika

• pinotage • 14% • 2018

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Aan de wat dikkere, trage tranen aan de rand van het glas kan je meteen het wat hogere alcoholgehalte merken. De neus is wat zoeter en zwoeler, met aroma’s van kaneel, vanille en rijp, zwart fruit als pruimen, samen met een cacaotoets. Echt leuk, zo’n al wat zoetere neus richting herfst. Ook de mond is aangenaam en zacht: bovenop de milde warmte van de alcohol tonen vooral de chocolade en kersen zich, samen met toetsen van pruimen en een tikje zwarte peper. De zachtrijpe tannines én medium afdronk maken dit tot een geslaagde winterwijn.”

Serveren bij : hutsepot

Varej Barbera d’Alba - 4/5 - “Lichtvoetig”

• Piemonte, Italië

• barbera • 14% • 2018

• 8,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Jeugdige kersenrode kleur. Maar vooral een mooie, subtiele neus met meteen veel aroma’s van rode kersen, samen met kruidige toetsen van witte peper en cederhout. Het vervolg in de mond is vlot: de wat hogere zuurtegraad zorgt meteen voor speeksel in de mond. Terwijl ook de jeugdige, sappige tannines zich tonen. Samen met de smaak van kersen zorgt dit voor een aangename, lichtvoetige wijn.”

Serveren bij : pastagerechten met tomaten, ossobuco

Lily de Limoux - 4/5 - “Frisser”

• Languedoc, Frankrijk

• merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, grenache • 13,5% • 2016

• 8,49 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Als appellatie én onder invloed van de bergwind is Limoux meestal synoniem van fraîcheur. De neus is alvast elegant, open en zuiver — met vooral aroma’s van rode kersen, zwarte peper, rode pruimen, een tikje zoethout en een vleugje vanille aangenaam en mooi verweven. In de mond tonen de typische kenmerken van de druiven zich, met voorop het aroma van groene paprika — met dank aan de cabernet sauvignon. Al duiken ook smaaktoetsen van rode pruimen en kersen op, met in de afdronk een tikje aardbeien. Goede zuurtegraad en rijpe medium tannines maken dit tot een evenwichtige, toch wat frissere wijn. Origineel ook, van etiket over appellatie tot samenstelling van de druiven.”

Serveren bij : fazant à la Brabançonne (met witloof, red.)

La Croix de Pez Saint Estèphe - 4/5 - “Mooi gerijpt”

• Bordeaux, Frankrijk

• cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc • 14% • 2016

• 16,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Erg peperig in de neus, met vooral aroma’s van zwarte peper, samen met kersen, sigarenkistjes, een tikje leder, cederhout en munt — echt een heel mooie, mature neus. Ook in de mond is dit duidelijk een mooi gerijpte bordeauxwijn, waarin meteen de voor een Saint Estèphe krachtige tannines opvallen, net als de mooie balans tussen kersen en de aroma’s van zwarte peper en cederhout, dit alles ook nog eens afgesloten met een voldoende lange afdronk. Geslaagde, krachtige bordeaux. Enkele euro’s goedkoper en ook dit was een 5 op 5.”

Serveren bij : aged beef, hazenrug

Yarra Valley de Bortoli Unfiltered - 3/5 - “Groenig”

• Yarra Valley, Australië

• cabernet sauvignon • 13% • 2015

• 11,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Amai, dit is echt cabernet sauvignon ‘in your face’, met meteen een opstijgende walm van groene paprika. Samen met de voor een Australische cabernet typische toetsen van eucalyptus en munt. Een groenige, maar zeker geen onaangename neus, waarin ook kersen mogen meespelen. Ook de mond start kruidig, met toetsen van specerijen en munt, samen met alweer kersen. De tannines zijn vrij stevig én de lengte bovengemiddeld. Best lekker.”

Serveren bij : gegrild vlees, merguezworstjes, lam

Mâcon Moillard - 3/5 - “Jeugdig”

• Bourgogne, Frankrijk

• pinot noir • 13% • 2019

• 7,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Achter een jeugdige kleur met paarse tinten schuilt een aangenaam fruitige neus van frambozen, bessen en snoepjes, samen met florale toetsen van rozen en violen én een lichte pepertoon. Het vervolg in de mond is al even jeugdig en lichtvoetig: alweer een fruitgedreven start op de tong met vooral de smaak van rode kersen en frambozen, samen met viooltoetsen. Ook de tannines zijn zacht, wat voor een geslaagd, fris resultaat zorgt: een plezierwijn, met weliswaar een korte afdronk.”

Serveren bij : aperitief, licht gevogelte als kwartel en hoevekip

Ruminat - 3/5 - “Fruitbom”

• Abruzzen, Italië

• primitivo • 14% • 2019

• 8,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Eigenlijk is de zonovergoten primitivo het Italiaanse antwoord op Californische zinfandel. De kleur oogt jeugdig met paarse tinten, net zoals van de neus een jeugdige fruitbom verwacht mag worden. Een aromamand met moerbeien, zwarte bramen en pruimen — nul houttoetsen. De mond is al even fruitig en sappig, op het tropische af. Ook hier niet het minste spoor van hout: deze wijn lijkt enkel op inox vaten gemaakt. Een tof ‘gloegloe-wijntje’.”

Serveren bij : pizza, mozzarella

Ojos del Guadiana Crianza - 3/5 - “Rijpe stijl”

• La Mancha, Spanje

• tempranillo • 14% • 2017

• 5,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“De neus is typisch Spaans: naast wat tikjes balsamico en zwarte olijven vallen vooral de aroma’s van opgelegde kersen à la Mon Chéri en rijpe zwarte pruimen op, samen met chocolade, koffie, zoethout en kruidnagel — écht een zoet, zonovergoten boeket. In de mond duikt direct een zoet accent op, samen met de smaaktoetsen van rijp zwart fruit, gedroogde pruimen en cacao. De tannines zijn hier steviger en zorgen samen met het alcoholgehalte voor een wat langere afdronk. Rijpe stijl, correcte prijs.”

Serveren bij : rood vlees, ree, entrecôte

Saint-Joseph ‘Terre de Violette’ - 2/5 - “Onvoldoende open”

• Côtes du Rhône, Frankrijk

• syrah • 14% • 2019

• 13,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Deze wijn heeft zijn naam niet gestolen. Achter een diepe kersenrode kleur met paarse tinten wacht een veelbelovende neus met heel veel viooltjes — die niet zoet of snoeperig uitvallen — samen met aroma’s van zwarte peper, kersen en tikjes zoethout, vanille en ceder. Helaas is ook de mond nog te jeugdig en hierdoor onvoldoende open. Ik proef vooral kersen en viooltjes, maar de kruidigheid en afdronk blijven teleurstellend achterwege. Zelfs een jonge Saint-Joseph hoort stevigere tannines en langere afdronk te hebben.”

Serveren bij : steak au poivre

WIT

Elements - 5/5 - “Houtrijping”

• Thracië, Bulgarije

• chardonnay • 13,5% • 2018

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Duidelijk een chardonnay met houtrijping, deze Bulgaar: in de neus ruik ik meteen de ‘houtsporen’ van geroosterd brood en toast, samen met de aroma’s van boter, abrikoos, nectarine en amandeltjes. Zelfs geblinddoekt laat deze zich meteen als chardonnay ontmaskeren. Een mooie, maar tegelijk niet al te protserige neus. Ook de mond is volgens het boekje: volle aanzet, waarbij de botertoets meteen voor een aangenaam ‘vetlaagje’ op de tong zorgt. Samen met de fruittoetsen duikt ook een rokerig accentje op. Door diezelfde houtrijping heeft deze chardonnay ook nog eens een mooie lengte. Misschien mis ik ietwat verfijning. Eigenlijk een 4/5, maar door de lage prijs echt wel een 5/5 waard.”

Koopmanskloof - 4/5 - “Indrukwekkend”

• Stellenbosch, Zuid-Afrika

• chenin blanc • 13,5% • 2019

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“In de neus drijven meteen abrikozen en witte nectarines naar boven, terwijl toch ook een tikje hout, rokerigheid, lactische botertoets en vanille opvallen — hier lijkt toch wat houtrijping gebeurd. In de mond duiken mooie, gebalanceerde lagen van citrus, meloen en abrikoos op — samen met wat umami-gehalte — én vallen ook de mooie zuurtegraad en sappigheid op. Voor deze democratische prijs, met ook nog eens voldoende lengte, is dit best een indrukwekkende wijn.”

Serveren bij : kalf, hoevekip, vol-au-vent

Kartäuserhof - 3/5 - “Vlezigheid”

• Wachau, Oostenrijk

• grüner veltliner • 12,5% • 2019

• 16,99 euro (nu: 12,99 euro) enkel bij Carrefour Hyper

“Meteen impressies van groene kruiden in de neus, samen met toetsen van witte peper, groene appel en wat vleugjes citrus en meloen. De start in de mond is fruitig, waarbij meteen veel citrus opduikt samen met een licht bittertje, wat typisch is voor een gebalanceerde ‘grüner veltliner’. Er hangt ook soort van vlezigheid en volheid, terwijl de lengte bovengemiddeld is. Lekker en goedgemaakt, al ligt de normale prijs toch enkele euro’s te hoog.”

Serveren bij : gebakken vis, zeebaars (met zeevenkel)

Vola Volé - 3/5 - “Rokerig”

• Abruzzo Terre di Chieti, Italië

• pecorino • 13% • 2019

• 7,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“In de neus combineren de aroma’s van citrus samen met witsteenvruchten en ook een vleugje mineraliteit door het aroma van natte kalk — echt wel een frisse neus. De mond is al even leuk, met een zuivere aanzet, medium maar goede aciditeit, voldoende gestructureerd. De smaaktoetsen tonen zich niet té aromatisch, maar voldoende citrusgedreven met een aardse en wat rokerige ondertoon.”

Serveren bij : (gemarineerde) schelp- en schaaldieren, pasta vongole

Les Lys du Moulin - 3/5 - “Bitterheid”

• Bordeaux, Frankrijk

• sauvignon blanc • 14,5% • 2019

• 8,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Alweer een citrusgedreven neus, maar wel één met een zuiders karakter: ook de aroma’s van verse meloen, witsteenfruit en wat tikjes venkel en kamille ontbreken niet. Een rijpere stijl toch wel. Ook in de mond, waarbij meteen opnieuw eerst zacht fruit als meloen en abrikoos opduiken, waarna de bitterheid van appelsien- en pompelmoeszeste opduikt. Al blijft dat bittertje misschien toch net iets te lang hangen, alsof je op een zeste gebeten hebt, maar best een leuk wijntje. Ook opvallend: dat voor een witte wijn hoge alcoholgehalte van 14,5% proef je eigenlijk nauwelijks.”

Serveren bij : varken met blackwellsaus

Elisabeth Domaine de Ménard - 2/5 - “Gemiddelde kwaliteit”

• Côtes de Gascogne, Frankrijk

• colombard, sauvignon blanc • 11% • 2019

• 6,29 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“In de neus vallen meteen de citrusaroma’s op, met toetsen van pompelmoes en citroenzeste, samen met aroma’s van groene appelen, vers gemaaid gras en kruisbessen. Het vervolg in de mond valt wat magertjes uit, maar toont zich tegelijk voldoende gebalanceerd. Goede citrustoetsen, maar wel met een korte afdronk. Gemiddelde kwaliteit voor de passende prijs.”

Serveren bij : aperitief

Le Clos de Nozieux Cheverny - 2/5 - “Allemansvriend”

• Loire, Frankrijk

• sauvignon blanc, chardonnay • 13,5% • 2018

• 8,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Meestal is een Cheverny een combinatie van chardonnay en sauvignon blanc, met die laatste druif in de hoofdrol. Ook hier met een dominante 84% en dus in de neus vooral citruszestes, samen met aroma’s van meloen, pompelmoes, appel en toch ook een tikje ananas van de chardonnay. Ook in de mond valt vooral het bittere karakter van de citruszestes meteen op, terwijl de zuurtegraad wel voor een mooie speekselvorming zorgt. Met een medium lengte en voldoende frisse toetsen is dit een allemansvriend die bij veel mensen en gerechten past.”

Serveren bij : gevogelte, witte vis, schelp- en schaaldieren (alles zonder roomsauzen)

Prieuré Saint Hippolyte - 2/5 - “Veel zon gehad”

• Languedoc, Frankrijk

• grenache blanc, clairette, vermentino • 13% • 2019

• 6,99 euro

“Vanachter de citroengele kleur vallen in de neus meteen de aroma’s van anijs en venkel op, samen met witsteenvruchten als abrikoos en witte perzik. Het vervolg in de mond krijgt een zoete start, al volgen snel de smaaktoetsen van alweer abrikoos, samen met gele pruimen. Je merkt dat deze wijn vrij veel zon heeft gehad, ook door de ‘anisé’ in de medium afdronk. Correct gemaakt. Niet meer, niet minder.”

Serveren bij : currygerechten, gepocheerde vis

Vistamar Sepia Reserva - 1/5 - “Te aromatisch”

• Casablanca Valley, Chili

• sauvignon blanc • 13,5% • 2019

• 8,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24) enkel bij Carrefour Hyper

“Een typisch exotische neus voor een sauvignon blanc uit Chili: met vooral aroma’s van passievrucht, vers gemaaid gras, lychee, kiwi, agrum en dan vooral pompelmoes. De indruk van de mond start zoet, al duikt meteen een agrumtoets op, samen met wat appelsienzeste. Ondanks de zoete ondertoon zijn de typische smaaktoetsen voor een sauvignon wel present, al valt de lengte veel te kort uit. Naar mijn smaak net iets te aromatisch, precies een parfumflesje.”

Serveren bij : aperitief, ceviche

Famille Cattin Pinot Duo - 0/5 - “Geoxideerd”

• Elzas, Frankrijk

• pinot gris, pinot blanc • 13% • 2019

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Vreemd: in de neus valt meteen een onaangename sherry-toon op, en dan vooral aroma van amandel. Dat wordt niet geassocieerd met de pinot-variëteiten uit de Elzas, en al zeker niet met oogstjaar 2019. Dus deze wijn lijkt toch al wat geoxideerd. Normaal moet ik aroma’s van witsteenfruit, peer en appel kunnen ruiken, maar hier heb ik enkel amandel. De mond start met eerst een lichte tinteling op de tong en dan lichte smaaktoetsen van peer, appel en abrikoos, afgesloten met een medium afdronk. De mond is ietwat beter dan de neus, al blijft dit teleurstellend.”

Serveren bij : pasta carbonara, slaatje met geitenkaas

ROSÉ

Tana di Lupo Bardolino - 4/5 - “Prijs-kwaliteit”

• Veneto, Italië

• corvina, rondinella, molinara • 12% • 2019

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Intense kleur met zelfs wat oranjetoetsen, terwijl de neus zich subtiel toont. Eerst wat aroma’s van frambozen en aardbeien, gevolgd door het aroma van witte peper. Het vervolg in de mond is al even aangenaam, met niet alleen florale toetsen maar vooral aroma’s van meloen. Nauwelijks bitterheid, vooral fruitgedreven met ook nog eens een voldoende lange afdronk. Er belanden zelfs wat tannines op het tandvlees. Uitstekende prijs-kwaliteit”

Serveren bij : nasi goreng

Terres de Saint-Louis - 3/5 - “Weinig raffinement”

• Côteaux Varois Provence, Frankrijk

• grenache gris, cinsault noir, syrah • 12,5% • 2019

• 9,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“De typisch bleke kleur voor een rosé uit de Provence. Net als de neus: wat zachter en kruidiger met aroma’s van fragiel fruit als framboos en aardbei, samen met toetsen van rozen, perzik, agrum en pompelmoes. Lelijke fles, maar een aangename neus. In mond duikt direct de bitterheid van de citruszeste op, naast de verwachte fruittoetsen. De afdronk is correct, maar had langer gemogen. Verder stoort weinig, maar ontbreekt toch ook nog wat raffinement.”

Serveren bij : ratatouille, schaal- en schelpdieren

Prieuré Saint Hippolyte - 3/5 - “Zomerrosé”

• Languedoc, Frankrijk

• syrah, grenache noir • 13% • 2019

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“De neus is floraal-aromatisch, met vooral aroma’s van perzik, nectarine, meloen en een tikje appelsienzeste, samen met aardbeien. Echt een fruitige, verfijnde neus, typisch voor een Europese roséwijn. In de mond duiken opnieuw direct wijngaardperziken op. De smaak is al even fruitig, met toch ook een ondersteunende toets van lavendel. Opnieuw een zomerrosé, of nu: in de laatste dagen van de huidige indian summer.”

Serveren bij : wokgerechten met scampi of kip

Jacob’s Creek Classic Crisp Rosé - 2/5 - “Niet wow”

• Barossa Valley, Australië

• shiraz • 12,5% • 2019

• 6,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Noem Jacob’s Creek gerust de ‘Coca-Cola van de wijnen’: die stelt nooit teleur, is altijd technisch correct gemaakt, maar zorgt ook nooit voor een wow-ervaring. Ook hier: een neus van klein rood fruit, met aroma’s van rode bessen, aardbeien en zelfs een tikje rode appel. De start in de mond is sappig en gestructureerd, mét dezelfde fruittoetsen en een opvallend agrum-bittertje van roze pompelmoes. Een droog uitgevallen rosé die vooral in de zomermaanden lekker zal uitvallen.”

Serveren bij : mosselen

Castelli di Severino - 1/5 - “Té weinig”

• Puglia, Italië

• negroamaro • 12,5% • 2019

• 5,99 euro (20% korting/3 flessen, 25% vanaf 6, 35% vanaf 24)

“Een donkerroze, haast bleek-kersenrode kleur, waarbij in de neus aroma’s van kersen en zelfs wat amandelen opvallen, samen met opgelegd fruit en Mon Chéri. Het lijkt alsof de neus een hint van oxidatie heeft. De start in de mond is droog, het vervolg valt snel weg. Hier hapert één en ander: te weinig structuur, te weinig parfums, te weinig evenwicht.”

Serveren bij : aperitief

Nooit meer keuzestress in de supermarkt: onze wijngids heb je altijd op zak

Het aanbod wijnen in de supermarkt is enorm. Dankzij onze handige wijngids heb je vanaf nu altijd een sommelier op zak. Geef je supermarkt in, selecteer de gewenste kleur en je ziet in één oogopslag alle 100 voorgeproefde wijnen. Het aantal sterren, de prijs en bijkomende informatie zoals bij welk gerecht de wijn past, geven je handvatten om de juiste keuze te maken.

De wijngids zal altijd beschikbaar zijn en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe beoordelingen van onze sommeliers. Ook rosé, schuimwijnen en champagne verdienen hier een plaats.



