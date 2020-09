Onze huissommelier proeft 25 goedkope wijnen van Aldi, Lidl, Spar en OKay: “Amper 2,30 euro voor een heerlijke wijn”

Praktisch

ROOD

Marqués de La Carrasca Gran Reserva - 4/5 - “Kopen!”

• La Mancha, Spanje • tempranillo, cabernet sauvignon • 13% • 2011

• 3+3 gratis • 4,59 euro • Spar

“Intense kersenrode kleur en een subtiele neus met aroma’s van kersen en pruimen, samen met toetsen van vanille, lichte tabak, cederhout en peper — maar nog altijd op een zoetzachte manier. In de mond vallen na de smaak van rijpe vruchtencompote snel ook de subtiele sporen van hout en kruidnagel op, die samen met de zachte, vlezige tannines en het correcte alcoholgehalte voor een mooie structuur en evenwichtige wijn zorgen. Met deze 3+3-promotie is dat amper 2,30 euro per fles. Crazy gewoon, kopen deze handel.”

Serveren bij : glaasje in de zetel, eenvoudige pastagerechten, varken en kalf.

Graça 28 - 4/5 - “Zwoel”

• Douro, Portugal • touriga franca, tinta roriz, touriga nacional, tinto cão, tinta barroca • 14% • 2019

• 5,99 euro • Aldi

“Haast alle Portugese druiven lijken hier in één en dezelfde wijn verzameld. Alvast een diepere kleur met purperen tranen én een aangename ‘zwarte’ neus, boordevol aroma’s van zwart fruit als zwarte pruimen én kersen, samen met tikjes zwarte peper en kruidnagel. Echt een zwoele, haast vlezige neus. Het vervolg in de mond toont een moderne Douro-stijl: fruitgedreven met opnieuw zwarte kersen, zwarte bramen en blauwe bessen. Amper tannines ook, maar wel een warmer, niet storend gevoel. Heel goed gemaakt voor een lage prijs.”

Serveren bij : stoofpotjes, varkenswangetjes.

Tramuz - 4/5 - “Jeugdig”

• Ribera del Duero, Spanje • tempranillo • 14,5% • 2019

• 5,99 euro • Lidl

“Zowel de kleur — met paarsige tinten — als neus toont zich jeugdig. In die neus vallen meteen de aroma’s van kersen op, samen met wat peper, rokerigheid, rooibos, vanille en cederhout. Een echt Spaans-zwoele neus. De mond start stevig met naast de opstoot van vooral kersen ook flink wat tannines en een hoger, maar niet storend alcoholgehalte. De structuur klopt en ook de afdronk is voldoende lang.”

Serveren bij : rood vlees, stoofpotje van everzwijn.

Château Bessan Ségur - 3/5 - “Amai, die neus!”

• Médoc Bordeaux, Frankrijk • merlot, cabernet sauvignon • 12,5% • 2016

• 7,99 euro • Aldi

“Medium granaatrode kleur, maar amai, wat een aangename neus: de aroma’s van klein rood fruit en zoethout zijn mooi verweven met mekaar. Echt subtiele complexiteit: na de walsing komen ook wat aroma’s van pruimen, natte bosgrond en groene paprika bovendrijven. In de mond heeft deze wijn een sappige, ronde start, waarbij vooral pruimen en kersen opduiken, samen met een tikje vanille. Ook de tannines zijn mooi rijp, maar de afdronk stelt me helaas teleur. Die valt korter uit dan verwacht. De neus is beter dan de mond.”

Serveren bij : patrijs, fazant.

La Bête à Bon Dieu - 3/5 - “Alcohol”

• Côtes du Rhône, Frankrijk • grenache, carignan, syrah • 14,5% • 2018

• 30% korting • 9,55 euro • Spar

“Jeugdig lichte, best doorzichtige kersenrode kleur en een fruitgedreven neus met vooral aroma’s van wilde aardbeien, samen met de parfums van groene kruiden als rozemarijn en tijm, en een tikje peper. Leuke, levendige neus. Ook de start in de mond is fruitig, gevolgd door (te) veel zuren die voor speekselvorming zorgen. Met minder krachtige, maar vooral sappige tannines blijft het fruit altijd de bovenhand halen, al valt ook niet naast het hoge alcoholgehalte te proeven. Deze wijn heeft echt een zout of vet gerecht nodig om de alcohol te counteren.”

Serveren bij : lam, (niet-pikante) merguezworst.

Calabrise Ippolito - 3/5 - “Fruitwijn”

• Calabria, Italië • calabrese • 14,5% • 2019

• 25% korting vanaf 4 flessen 9,99 euro • OKay

“Gemaakt van de minder bekende, zeer lokale Italiaanse calabrese-druif is dit direct een fruitbom. Achter een medium kersenrode kleur met paarse tinten hangen massa’s aroma’s van bosfruit als moerbeien, bramen en rode kersen, met in de verte ook wat parfums van viooltjes, zoethout en fruitcake. De mond is al even fruitig, met opnieuw dat weelderig bosfruit en in de achterkeel toch ook wat cuberdons. De tannines en zuren zijn medium aanwezig, terwijl de alcohol zich ondanks de 14,5% gedeisd houdt. Een geslaagde, zachte fruitwijn.”

Serveren bij : ratatouille, groenteschotels, buikspek.

Pinada Réserve - 3/5 - “Weinig hout”

• Pays d’Oc, Frankrijk • carignan, grenache, syrah, alicante, merlot • 13,5% • 2018

• 25% korting vanaf 4 flessen • 5,49 euro • OKay

“Echt alle typische druiven van deze regio zitten in de fles, wat alvast voor een diepe kersenrode kleur met paarse tinten zorgt. De neus is zeer aangenaam en floraal: de aroma’s van viooltjes combineren mooi met bramen, en op de achtergrond zwarte peper en tikjes vanille en kruidnagel. Het is alleszins een wijn waar weinig hout aan te pas is gekomen. Ook de mond heeft een geslaagd fruitaccent, met medium tannines, zuurtegraad en alcoholgehalte. Geen hoogvlieger, maar met voldoende lengte toch een ideale wijn voor de herfst. Tegen een correcte prijs bovendien.”

Serveren bij : late BBQ, lam, kotelet.

Séguret Les Aumôniers - 2/5 - “Lichte wijn”

• Côtes du Rhône, Frankrijk • o.a. grenache • 13,5% • 2017

• 4,99 euro • Lidl

“Meer intense kersenrode kleur, terwijl in de neus meteen de Mon Chéri’s opvallen — het aroma van in alcohol opgelegde kersen, samen met fruitcake. Toch een wat zoetere neus die in de mond met de opgelegde kersen een vervolg krijgt. Samen met de smaaktoetsen van rijper fruit als pruimen, al ontbreekt toch ook de zuurtegraad niet. Door het mindere alcoholgehalte al bij al een lichte wijn, waarin toch wel wat tannines en de smaak van vers fruit ontbreken.”

Serveren bij : pasta, bereidingen met tomaat.

Château Margerots - 2/5 - “Typisch bordeaux”

• Bordeaux, Frankrijk • merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc • 13% • 2019

• 4,99 euro • Lidl

“Jeugdige, kersenrode kleur, met een erg ‘gepeperde’ neus boordevol aroma van groene paprika, samen met toetsen van rode kersen, rode pruimen en in de verte ook een tikje cederhout. Als dit geen bordeaux is, dan ben ik Cleopatra — zo typisch en tegelijk wat cliché. Ook in de mond: met opnieuw de toetsen van peper, samen met wat frisse groene kruiden, munt én kersen. De tannines zijn iets steviger — met een tinteling op de tandvlees — terwijl de afdronk medium is. Niets verrassend, maar voor een bordeauxwijn een correcte prijs-kwaliteit.”

Serveren bij : schnitzel, varkenshaasje.

Flor de Viñas Bio - 2/5 - “Snoepneus”

• Spanje • tempranillo, cabernet sauvignon • 13,5% • 2019

• 4,29 euro • Aldi

“Licht kersenrode kleur, maar echt een florale snoepneus, met direct een walm Mon Chéri’s, samen met de aroma’s van framboos en compote van aardbei — het lijkt wel een drievruchtenconfituur van Materne, waarbij zelfs ook een tikje banaan opduikt. In de mond vallen meteen de lage tannines op, toch uitzonderlijk voor een wijn met dit druivenduo. Ook de alcohol blijft op de achtergrond. Eerder een gloegloe-wijn, die toch wat de typiciteit van tempranillo en cabernet mist.”

Serveren bij : charcuterie, chorizo.

WIT

La Violette Terroirs du Vent - 4/5 - “Karakter”

• Pays d’Oc, Frankrijk • viognier • 13,5% • 2018

• 25% korting vanaf 4 flessen • 7,95 euro • OKay

“Direct een mooie neus met heel veel aroma’s van abrikoos, samen met wat florale aroma’s van acacia en lindebloesems, en ook tikjes frangipane en vers gebakken cake. Erg aangename, subtiele neus voor een viognier die soms wat té expressief kan zijn, maar hier dus ingetogen blijft. Ook in de mond valt deze wijn heel goed mee: met niet alleen voldoende fraîcheur van vers fruit — vooral smaaktoetsen van abrikoos, meloen en een tikje cavaillon — met toch ook een droge witte thee-toets op de tong. Een witte met voldoende karakter.”

Serveren bij : kip met appelmoes of girolles, vol-au-vent.

Chablis Cave des Vignerons de Chablis - 3/5 - “Te duur”

• Chablis, Frankrijk • chardonnay • 12,5% • 2018

• 25% korting • 12,35 euro • Spar

“De typiciteit van een jonge chardonnay, met in de frisse neus vooral aroma’s van appel en ananas, samen met ook nog wat toetsen van peer. Deze chablis heeft duidelijk geen hout gezien, blijkt ook uit een mond vol fraîcheur, waarin veel smaaktoetsen van citrus opduiken, samen met nog wat appelen. De zuurtegraad streelt de zijkant van de wangen goed én ook de lengte mag er zijn. Geen grote wijn, maar wel correct gemaakt, al is die nooit meer dan 8 euro waard.”

Serveren bij : schaal- en schelpdieren, witte vis (zonder roomsauzen).

Château du Girons - 3/5 - “Nat krijt”

• Bordeaux, Frankrijk • blend • 12% • 2019

• 4,99 euro • Lidl

“In de neus valt meteen de dominantie van citrusaroma’s op en dan vooral die van pompelmoes. In deze fles lijkt sauvignon blanc de hoofdrol te spelen. Al duiken ook aroma’s van appel en wat mineralige toetsen van natte kalk en lichtrokerigheid op, samen met vers gemaaid gras. In de mond duiken de toetsen op van alweer dat natte krijt, samen met witte pompelmoes. Met ook nog eens voldoende lengte en een lage prijs getuigt deze witte bordeauxwijn van een goede prijs-kwaliteit.”

Serveren bij : zeebaars, dorade, inktvis.

Pinot pinot Arthur Metz - 3/5 - “Fruitig”

• Alsace, Frankrijk • pinot gris, pinot blanc • 12,5% • geen jaartal

• 25% korting vanaf 4 flessen • 6,49 euro • OKay

“Zoals het leuke etiket doet vermoeden zit hier een duo van de pinot-druiven in de fles. Wat alvast voor een neus met aroma’s van acacia zorgt, samen met een tikje honing, appelen en peren. Het vervolg in de mond start opnieuw met de smaakimpressies van appelen en peren, samen met een vleugje vlierbloesem. Echt wel een zachte, fruitige én gebalanceerde mond.”

Serveren bij : pasta carbonara, geitenkaas, caesar’s salad.

Pinot gris - 2/5 - “Allemansvriend”

• Venezie, Italië • pinot gris • 12% • 2019

• 4,99 euro • Aldi

“Beetje raar, hoewel dit eigenlijk een Italiaanse ‘pinot grigio’ is, prijkt het Franse ‘pinot gris’ op het etiket. De wijn leunt daar dan wat dichter bij de Elzas-stijl aan, met in de neus eerst impressies van cavaillon-meloen, samen met aroma’s van witte perzik, kurkuma, appel en kweepeer. Een correct gemaakte allemansvriend met een zoete toets, die goed zal passen bij heel wat kaassoorten.”

Serveren bij : geitenkaas, langoustines, kreeft met saffraansaus, pasta vongole.

Corde à Tongs - 2/5 - “Terraswijn”

• Pays d’Oc, Frankrijk • sauvignon blanc, grenache blanc • 12,5% • 2019

• 25% korting vanaf 4 flessen • 5,49 euro • OKay

“Licht citroengele kleur met een zeer fruitgedreven parfum, waarin een mooie mix van citrusvruchten en witsteenfruit zit. Terwijl de rosé-versie rode perziken had, duiken hier aroma’s van witte perziken op. Ook het kiwi-aroma is vrij dominant aanwezig, met dank aan de sauvignon blanc. Iets frisser dan de rosé, ook met het bittertje in de korte afdronk. Correct wijntje, maar niet meer dan dat. Dit blijft een wijn die je zonder nadenken opent op een terras om nog wat van de Indian summer te genieten.”

Serveren bij : op het terras.

Secret de Berticot - 1/5 - “Citrusschil”

• Côtes de Duras, Frankrijk • sauvignon blanc • 12% • 2019

• 2+1 gratis • 5,89 euro • Spar

“Dit is duidelijk een Europese ‘sauvignon blanc’. Waar de overzeese versie, die uit Nieuw-Zeeland op kop, bulkt van de tropische aroma’s, duiken in deze neus aroma’s van citroen en appelsien op, met toch ook een tikje grassigheid op de achtergrond. In de mond is de start fris, waarbij de zestiness meteen de tong aanvalt, en zo voor een sappige structuur zorgt. Ook de bitterheid van pompelmoes duikt tegelijk weer in de smaak op. Te weinig gebalanceerd: alsof je op de schil van een citrusvrucht bijt.”

Serveren bij : tartaar van gerookte zalm.

Duca di Sasseta - 1/5 - “Plomper”

• Puglia, Italië • fiano • 13,5% • 2019

• 5,49 euro • Lidl

“Heel kruidige neus waarbij meteen het anijsaroma opvalt, en dan vooral vers versneden venkel. Ook geurtoetsen van peer en rode appel ontbreken niet, samen met die van kamille. Het vervolg in de mond is kruidig en zoet, met in de smaak vooral de fruitigheid van meloen, verse abrikozen en perzik, al duikt in de mond ook de anijstoets weer op. Een plompere stijl, waarbij de zuurtegraad (een beetje te) laag uitvalt.”

Serveren bij : kalf, varkenshaasje, parmezaankaas.

Blume - 1/5 - “Dorstlesser”

• Castilla y Léon, Spanje • verdejo • 13% • 2019

• 4,99 euro • Lidl

“Meestal is verdejo zowel in geur als smaak niet echt een uitgesproken druif én ook deze versie uit het noorden van Spanje zal dat niet veranderen. In deze neus duiken wel aroma’s van witsteenfruit als abrikoos op, samen met meloen en nog wat florale, bloesemachtige aroma’s. In de mond valt meteen een weinig aangenaam bittertje op. Hier lijken de druiven te hard geperst of te vroeg geoogst, waardoor je bij het drinken haast op een witloofstronk bijt. Goed tegen de dorst, maar ook niet meer dan dat.”

Serveren bij : terraswijn.

Flor de Viñas Bio - 1/5 - “Té bitter”

• Spanje • verdejo, sauvignon blanc • 12% • 2018

• 4,29 euro • Aldi

“De neus is wat minder uitgesproken, met wat aroma’s van appelen, zachter fruit als meloen en een tikje citrus. In de mond valt meteen het bitter accentje op: vooral de zestes van citroen tonen zich aanwezig. Eerlijk gezegd valt de smaak voor mij té bitter uit. Hierdoor krijg ik bij de eerste slok haast letterlijk kippenvel. Niet lekker.”

Serveren bij : niets.

ROSÉ

Fleur de Provence - 4/5 - “Lavendel”

• Côteaux de Béziers, Frankrijk • grenache, cinsault • 12,5% • 2019

• 4,99 euro • Aldi

“De lichte, zalmrozige kleur verraadt net als de fles dat we met een typische rosé uit de Provence te maken hebben. Net als de neus, met aroma’s van vooral roze pompelmoes, perzik, meloen, net als enkele toetsen lavendel en vlierbloesem en zelfs een tikje gummibeertjes — een zacht en exotisch boeket. Terwijl de mond fris en kruidig start — met vooral lavendel en citrus als belangrijkste smaaktoetsen, samen met wat perzik op de achtergrond. Mooi gestructureerd, voldoende lange afdronk ook. Lekker voor een zacht prijsje.”

Serveren bij : gebakken zeebaars, dorade.

La Croix des Roses - 4/5 - “Zachtzoet”

• Tavel, Frankrijk • grenache, cinsault, syrah, picpoul, carignan • 14% • 2019

• 25% korting • 8,69 euro • Spar

“Alvast een typische kleur voor een roséwijn uit de Tavel-regio: eerder licht granaatrood dan roze. In de neus wordt dat doorgetrokken met vooral aroma’s van klein rood fruit, zoals aardbeitjes en zelfs kersen — echt een zachtzoete neus met zelfs wat kruidige garrigue-tikjes als tijm en rozemarijn. Tavel-rosé mag dan wat uit de mode zijn, dit is gewoon een lekkere, mooi gestructureerde rosé met het perfecte evenwicht tussen fruitig- en kruidigheid.”

Serveren bij : scampi met curry, wok met kip.

Corde à Tongs - 3/5 - “Correct”

• Pays d’Oc, Frankrijk • grenache gris, cinsault, carignan • 12,5% • 2019

• 25% korting vanaf 4 flessen • 5,49 euro • OKay

“Hier werd alvast naar de typische druiven van een zuiderse rosé gegrepen. Vanuit een funky fles toont de neus zich alvast floraal en zachtfruitig, met aroma’s van veel perzik en meloen, samen met wat agrumfruit, en dan in de eerste plaats roze pompelmoes. De mond beantwoordt aan de essentie van een rosé: fris, fruitig en met goede structuur. Zonder een lange afdronk blijft dit nog altijd een correcte gemaakte, fruitgedreven rosé.”

Serveren bij : aperitief, charcuterie, eenvoudige slaatjes.

Gio - 3/5 - “Plezant”

• Sud de France, Frankrijk • grenache • 12,5% • 2019

• 25% korting vanaf 4 flessen • 5,85 euro • OKay

“De kleur neigt eerder naar het grijs dan het roze. In de neus vallen vooral de aroma’s van witsteenfruit als perzik en nectarine op, samen met agrumtoetsen van pompelmoes en wat specerijen — echt een heel frisse neus. Terwijl de mond dat doortrekt met een al even frisse start waarbij de zestiness de tong streelt en een licht bittertje opduikt, samen met nog wat framboosaroma. Een plezante roséwijn met toch ook voldoende kruidigheid die perfect bij vettigere visgerechten past.”

Serveren bij : gemarineerde en gerookte visbereidingen.

Louis Bernard - 2/5 - “Vrij droog”

• Côtes du Rhône, Frankrijk • grenache, syrah • 14% • 2019

• 25% korting vanaf 4 flessen • 5,79 euro • OKay

“Vrij lichtroze kleur met een voor een rosé wat afwijkend aromaboeket: minder fruit en niet zo floraal, met vooral aardse aroma’s, al stoppen ook die zich wat weg. Zeer teruggetrokken neus. Terwijl in de mond vooral de smaaktoetsen van agrum domineren, met vooral die van roze pompelmoes en een tikje zeste van limoen en appelsien. Wel een correcte frisheid en structuur, maar al bij al een vrij droge roséwijn.”

Serveren bij : gebakken en gegrilde vis.

