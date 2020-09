Onze huissommelier proeft 25 festivalwijnen en voor 4,85 euro heb je al een koopje: “Aangename verrassing”

ROOD

Museum Reserva - 5/5 - “Topper”

• Cigales, Spanje

• 12,25 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• tinta del país (tempranillo) • 14,5% • 2015

“Alvast een indrukwekkende fles, met een inhoud die naar het granaatrode kleurt en een heel erg mediterraanse, mooie neus vrijgeeft. Het stuift van de aroma’s van rijp fruit, samen met zoete specerijen als kaneel, vanille en cacao, en zelfs een aards tikje truffel. Ook in de mond heeft dit alles wat van een herfstwijn verwacht mag worden: rijp rood fruit in de smaak, en dan vooral pruimen en kersen, nog altijd verweven met die kaneel en zoethout, terwijl ook het aardse karakter nergens ontbreekt. Ook de medium tannines én aciditeit maken mooi deel uit van het geheel, terwijl de afdronk meer dan voldoende lang is. Een topper, zijn prijs meer dan waard.”

Serveren bij : kwartel, fazant, ree, rood vlees

Château Branda - 4/5 - “Harmonieus”

• Puisseguin Saint-Émilion, Frankrijk

• 14,50 euro

• merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc • 14% • 2018

“Kersenrode kleur met een rijpe neus vol aroma’s van rode kersen, samen met rijpe pruimen, op het compote-achtige af, cassis, een tikje oregano en zelfs wat zwarte olijven. In de mond duiken vooral fruittoetsen op, en dan vooral kersen en cassis, terwijl de tannines een zachte en romige indruk geven, maar de afdronk net iets te kort uitvalt. Best wel een charmante wijn die zich in alles redelijk harmonieus toont.”

Serveren bij : steak met champignonsaus

Château Coufran - 3/5 - “Voldoende body”

• Haut-Médoc, Frankrijk

• 15,90 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• 85% merlot, 15% cabernet sauvignon • 13,5% • 2016

“Vanachter een diepe kersenrode kleur met ook erg gekleurde tranen komt een typische bordeaux-neus tevoorschijn met vooral karakteristieken van groene paprika, samen met mediterraanse kruiden als tijm en rozemarijn, met ook nog cederhout en toch ook wat rood fruit als kersen. Ook de mond bestaat uit verschillende lagen: voldoende fruitig- en kruidigheid balanceren mooi naast elkaar, pruimen versus de voor cabernet typische peper. Geen topwijn, maar met ook voldoende body, karakter en lengte zeker goed gemaakt. Hij kan ook probleemloos nog enkele jaren bewaard worden.”

Serveren bij : entrecote

Réserve des Lauriers - 3/5

• Saint-Mont, Frankrijk

• 4,99 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• tannat, pinenc, cabernet sauvignon • 13,5% • 2017

“Meer dan de medium kersenrode kleur toont vooral de neus zich interessant: zwoel, met aroma’s van rijp fruit als pruimen en bramen, maar daaronder ook zachte toetsen van balsamico. De mond is zoals verwacht: een start met veel zwart fruit, bovenop een laagje met groene kruiden als oregano en tijm. De medium tannines zijn er, maar houden zich gedeisd, zodat het mondvullende, vlezige karakter van deze wijn volledig tot zijn recht komt. Geslaagde prijs-kwaliteit.”

Serveren bij : ree, rood vlees, stoofpotjes

La Petite Muraille - 3/5 - “Lekker zwoel”

• Corbières, Frankrijk

• 6,49 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• carignan, grenache • 14% • 2018

“Deze wijn heeft écht een leuke neus: lekker zwoel en zoet, met vooral aroma’s van fruitcompote en drop, samen met peper, kruidnagel en zelfs wat eucalyptus. Deze ‘neus’ doet je neus zelfs wat opengaan. Ook het vervolg in de mond is geslaagd: vol, rond en vlezig mét medium tannines en een wat lagere aciditeit. Als er fruit opduikt, zijn het zoete, wilde aardbeien.”

Serveren bij : stoofpotjes, rood vlees, gekonfijte eend

Cune - 3/5 - “Jeugdig”

• Rioja, Spanje

• 7,49 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• tempranillo • 13,5% • 2017

“Vooral veel rijp fruit in de wat eenvoudigere, jeugdigere neus, met vooral aroma’s van rood fruit als kersen, samen met toetsen van vanille en cederhout en een tikje zwarte peper. De mond toont zich al even jeugdig: weliswaar met wat minder lagen, maar toch met ietwat dominante tannines, terwijl er ook voldoende fruitsmaak aanwezig is met kersen en rode bessen. Geen grootste wijn, maar wel goed gemaakt.”

Serveren bij : rood vlees, gegrilde groenten

Château Cotes du Fayan - 3/5 - “Peper”

• Puisseguin Saint-Émilion, Frankrijk

• 9,45 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon • 14% • 2019

“In de neus valt meteen — in your face — het gepeperde aroma op, samen met toetsen van rijp rood fruit als kersen en besjes, een tikje vanille en door de merlot-dominantie ook veel aroma’s van rijpe pruimen. De mond start met de kersen en de peper, terwijl ook wat vanille en cederhout opduiken. Zowel aciditeit als tannines tonen zich medium, terwijl het alcoholgehalte ondanks die hoge 14% toch niet te warm aanvoelt. Een klassieke Saint-Émilion, die ondanks de jeugdigheid al voldoende rijp is. Mooie prijs-kwaliteit ook.”

Serveren bij : steak au poivre.

Préférence Bio Caves Saint-Pierre Châteauneuf-du-Pape - 3/5 - “Gebalanceerd”

• Côtes du Rhône, Frankrijk

• 19,95 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• grenache,syrah, carignan,mourvèdre • 14% • 2018

“Diepe en intense neus die naar zwart fruit neigt, met vooral aroma’s van zwarte bramen, samen met zoete toetsen van drop. Ook de mond toont zich gebalanceerd: in de keel duiken meteen weer die bramen op, terwijl het hoge alcoholgehalte voor de nodige zwoelheid zorgt. De medium tannines zijn zeker niet zo bitter en uitdrogend, zoals die andere fles van Caves Saint-Pierre. Voorts zorgen de geslaagde zuurtegraad en voldoende lange afdronk voor een gebalanceerde wijn. Al is prijskaartje voor een wijn uit de Côtes du Rhône misschien net iets te hoog.”

Serveren bij : stoofpotjes

Caves Saint-Pierre ‘Vieilles Vignes 50 ans’ Châteauneuf-du-Pape - 2/5 - “Caféwijn”

• Côtes du Rhône, Frankrijk

• 5,79 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• grenache, carignan noir • 14,5% • 2019

“Jeugdige, kersenrode kleur met een vrij snoeperige, fruitgedreven neus: vooral aroma’s van kruisbessen, kersen en cassis, samen met de typische garrigue-toetsen van tijm en rozemarijn. De mond start opnieuw met fruittoetsen, maar krijgt meteen een astringent vervolg: de groene toetsen in de wijn trekken ook mijn smaakpapillen meteen droog. Vermoedelijk werden de druiven net iets te onrijp geplukt. Ook de alcohol is net iets te veel ‘in your face’. Geen rampwijn, maar ook geen hoogvlieger. Een typische caféwijn.”

Serveren bij : charcuteriebord

La Croix de Paty - 1/5 - “Al over zijn top”

• Côtes de Bourg, Frankrijk

• 4,95 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• merlot • 12,5% • 2015

“De dakpanrode kleur met bruinige tinten wijst al op een zekere ouderdom, net als de neus. Heel rijp met vooral aroma’s van verwerkt fruit als pruimencompote, samen met drop, vanille, Mon Chéri, caramel salé en ook koffie. Het vervolg in de mond stelt erg teleur: vooral overrijpe tannines samen met een stijgende aciditeit, terwijl de fruitigheid grotendeels ontbreekt én de afdronk te kort is. Deze wijn is eigenlijk al over zijn top. Wie deze fles koopt, doet er goed aan die zeker nog dit jaar leeg te drinken.”

Serveren bij : stoofpotjes

WIT

Château Villelongue - 4/5 - “Heel geraffineerd”

• Limoux, Frankrijk

• 8,45 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• chardonnay • 13% • 2019

“Als hoger gelegen plateau levert het Limoux-gebied vaak toffe wijnen af. Ook dit exemplaar, met in de neus vooral aroma’s van limoentjes en ander citrusfruit, samen met appelen. Echt een heel geraffineerde neus. Ook de mond is duidelijk op fraîcheur gemaakt: prikkelend, levendig en zuiver op de tong. Met hier vooral smaaktoetsen van citrus, meloen en veel appeltjes. Zelfs zonder lange afdronk blijft dit een heel lekkere wijn.”

Serveren bij : slaatjes, ceviche, gebakken vis

Vin de Savoie Abymes Vieilles Vignes - 4/5 - “Zoet-pikant”

• Savoie, Frankrijk

• 7,49 euro

• jacquère • 11,5% • 2019

“Mooie citroengele kleur met een interessante, subtiele neus: vooral aroma’s van perzik en nectarine, samen met toetsen van gember. De mond valt meteen op door het zoete accent: heel veel appelen in combinatie met witsteenfruit en meloen, waardoor de smaak zich gerust als zoet-pikant laat omschrijven. Verrassende wijn die perfect zal passen bij heel wat Aziatische gerechten. Leuke ontdekking.”

Serveren bij : scampi in currysaus, tom kha kai

Aigle Noir Gérard Bertrand - 4/5 - “Mooie neus”

• Pays d’Oc, Frankrijk

• 6,89 euro (gratis magnum bij aankoop van 6 flessen)

• chardonnay • 13% • 2019

“Vanachter een citroengele kleur met groene schijn duikt direct een mooie neus op. Met in de eerste plaats aroma’s van ananas, appel en meloen, samen met kruidige toetsen van gember, anijs, venkel en zelfs wat ziltigheid — echt een mooie neus. Hier ruik je Zuid-Frankrijk in. Ook de mond is geslaagd: een lichte, delicate structuur met vooral het aroma van pompelmoes, samen met een licht bittertje en een tikje rokerigheid.”

Serveren bij : moussaka, gegrilde en gebakken vis

Verde Ca’Ruptae Verdicchio dei Castelli di Jesi - 3/5 - “Perzik en amandel”

• Marche, Italië

• 6,99 euro

• verdicchio • 13,5% • 2019

“Achter een bleekgele kleur met groene schijn schuilt een frisse neus met veel perzik en peer, samen met wat toetsen van limoen en appel. Het vervolg in de mond is al even fris met een start vol appeltjes, gevolgd door toetsen van witsteenfruit en amandelen die wat aan frangipane doen denken. Dit alles in redelijke balans met de voldoende aanwezige zuren én een medium afdronk. Leuke wijn die de typische aroma’s van verdicchio — perzik en amandel — mooi tot hun recht laten komen.”

Serveren bij : gebakken dorade, slaatje met fetakaas en tomaatjes

Koââ Haut-Poitou - 3/5 - “Agrum”

• Poitiers, Frankrijk

• 6,89 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• sauvignon blanc • 12,5% • 2019

“In de erg aromatische neus wemelt het van alle mogelijke agrum-aroma’s: zestes van citrusfruit als limoen, citroen, gele pompelmoes en groene appel, samen met toetsen van gras en zelfs wat kiwi. In de mond keren de agrum-toetsen, vooral pompelmoes, meteen weer op om een lichte bitterheid op de tong achter te laten. Gelukkig wordt die agrum-intensiteit nooit echt storend, de aciditeit blijft zacht, al zal het zaak zijn deze wijn altijd zeer fris uit te schenken.”

Serveren bij : oesters, pulpo, geitenkaas

Cheverny Les Vieilles Serres - 3/5 - “Twee populaire druiven”

• Loire, Frankrijk

• 7,49 euro

• 80% sauvignon blanc, 20% chardonnay • 13% • 2019

“Het toffe aan wijnen uit Cheverny is dat ze twee populaire druiven als sauvignon blanc en chardonnay toch samen doen schitteren. Ook deze fles valt niet uit de toon: een neus met vooral aroma’s van zestiness en grassigheid — met dank aan de sauvignon — terwijl de chardonnaydruif toch wat voor toetsen van meloen, ananas en appel zorgt. De mond is vrij gedoseerd — met vooral wat agrum-toetsen —, voldoende rond en een tikje bitter.”

Serveren bij : pasta vongole

Gavi Palás Michele Chiarlo - 3/5 - “Correct”

• Piemonte, Italië

• 7,95 euro

• cortese • 12,5% • 2018

“Vrij subtiele neus met vooral aroma’s van appel en peer, samen met wat toetsen van meloen en witsteenfruit. Wat in de mond meteen opvalt naast de verwachte toetsen van witsteenfruit zijn de verrassende aroma’s van anijs en venkel, samen met wat linde en kamille. Zij geven deze wijn een mooie meerwaarde. Correcte wijn voor een correcte prijs.”

Serveren bij : harde kazen, ansjovis, sardientjes, groenteschotels

North Bank Spier - 3/5 - “Tropische toets”

• Stellenbosch, Zuid-Afrika

• 5,99 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• chardonnay, sauvignon blanc, chenin blanc • 13% • 2019

“Vrij intense, citroengele kleur met een rijpe, vrij complexe neus vol aroma’s van witsteenfruit als abrikoos en nectarine, samen met geroosterde toetsen van brioche en boterigheid. Hier lijkt ook wat ‘bâtonnage’ gebeurd: door te roeren tijdens de vinificatie heeft de wijn een voller, ronder karakter gekregen. De mond heeft een tropische, lichtzoete toets van cavaillon-meloen, al valt ook het aroma van versgebakken cake op. De aciditeit is medium, terwijl de houtrijping voor structuur heeft gezorgd.”

Serveren bij : gegrilde vis, koninginnenhapje

L’art des Sens La Roche - 3/5 - “Veel zon gezien”

• Mâcon-Villages, Frankrijk

• 9,95 euro

• chardonnay • 13% • 2018

“Een wijn waarvan de druiven duidelijk veel zon gezien hebben. Citroengele kleur met in de neus vooral typische chardonnay-aroma’s van appel, citrusfruit, ananas, witsteenfruit, samen met een lichte toets van vanille. In de mond vallen meteen de lichte rokerigheid en boterigheid op — deze wijn heeft duidelijk ook wat houtrijping gekregen —, al blijft alles toch voldoende fris. Met ook een correcte structuur, medium aciditeit en licht bittertje.”

Serveren bij : gevogelte, gebakken vis

Viré-Clessé Vieilles Vignes - 2/5 - “Weinig raffinement”

• Mâconnais, Frankrijk

• 8,50 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• chardonnay • 13% • 2018

“De neus toont meteen een houtgerijpte chardonnay met aroma’s van boter, samen met toetsen van appel, peer, witsteenfruit en zelfs wat gebak. In de mond duikt meteen het witsteenfruit op, met smaaktoetsen van abrikoos en nectarine, samen met lichte toetsen van vanille en beurre noisette. Voorts is dit een wat teleurstellende wijn met weinig raffinement, op het saaie af.”

Serveren bij : eenvoudige pastagerechten met schelp- en schaaldieren

ROSÉ

Domaine de Sahari Beni M’Tir - 4/5 - “Een koopje”

• Guerrouane, Marokko

• 4,85 euro

• 55% cinsault, 45 grenache gris • 13% • 2019

“Een aangename verrassing, deze Marokkaanse roséwijn. De neus is alvast kruidig, floraal en gebalanceerd, met in de eerste plaats aroma’s van lavendel en acacia. Weinig aroma’s van agrum of rood fruit. Ook in de mond zijn die slechts miniem aanwezig. Pas op: de aciditeit is subtiel en correct aanwezig en zorgt nog altijd voor voldoende fraîcheur, terwijl opnieuw de florale en kruidige smaaktoetsen mooi ineen verweven zijn. Heel origineel en leuk, én een koopje voor deze lage prijs.”

Serveren bij : aperitief, sardientjes, bruschetta

Fleurs de Prairie - 3/5 - “Typisch Provence”

• Côtes de Provence, Frankrijk

• 7,99 euro

• 55% grenache, 30% cinsault, 15% syrah • 12,5% • 2019

“Alvast een typische Provence-kleur: licht grijs-roos. De neus is al even typisch: floraal en kruidig, met aroma’s van tijm en lavendel, samen met klein rood fruit als bessen en frambozen. In de mond duiken diezelfde rode vruchtjes opnieuw op, waarna de agrumtoetsen — pompelmoes voorop — het voortouw nemen. Alsof je op zeste bijt. Samen met een medium aciditeit is dit een typische Provence-rosé. Niet meer, maar zeker niet minder.”

Serveren bij : aperitief, slaatjes, charcuteriebord

Bandol by Barthès - 3/5 - “Zachtere rosé”

• Bandol, Frankrijk

• 9,99 euro (-15% bij aankoop van 6, -25% bij aankoop van 12 flessen)

• grenache, cinsault, mourvèdre • 13% • 2019

“In de neus vallen meteen de aroma’s van veenbessen op, samen met nog wat klein rood fruit én de kruidige toetsen van curry. Het vervolg in de mond is sowieso wat voller en ronder, met ook meer zoetere fruittoetsen van aardbeien en moerbeien. Een meer zachtere, fruitige rosé, die zich met 13% alcohol toch wat warmer op de tong laat aanvoelen.”

Serveren bij : eenvoudige pastagerechten, pizza, charcuteriebord

Verso Rosato - 3/5 - “Heel fruitig”

• Puglia, Italië

• 5,99 euro

• negroamaro, malvasia nero, aglianico • 12,5% • 2019

“Wat een opvallend florale neus, met één en al aroma’s van rozen, maar tegelijk toch ook een tikje rokerigheid. Het vervolg in de mond is dan weer fruitig, met eerst vooral toetsen van klein rood fruit — aardbeien voorop — gevolgd door door perziken en smaaktoetsen van rozenwater en oranjebloesem. Heel fruitig, ook in de afdronk, waar meer witsteenfruit opduikt. Samen met een medium aciditeit en lengte.”

Serveren bij : aperitief, sardientjes, bruschette

Domaine Vico - 3/5 - “Langere afdronk”

• Corsica, Frankrijk

• 7,99 euro

• nielluccio, sciaccarellu • 12,5% • 2019

“Corsica wordt vaak vergeten als wijngebied in Frankrijk, terwijl er toch heel veel lokale, minder bekende druiven worden gebruikt. Ook hier, met nielluccio en sciaccarellu, die alvast voor een interessante neus zorgen met kruidig-rokerige aroma’s van rooibos en kardemom, samen met de toetsen van klein rood fruit als framboos en aardbei. In de mond tonen die rode vruchtjes zich opnieuw, en dan vooral de bessen, waarna specerijen het commando op de tong overnemen, samen met een licht bittertje. De afdronk toont zich iets langer dan de andere roséwijnen. Zeker niet slecht.”

Serveren bij : aperitief, salade niçoise of een stukje tonijn

Dubbel wijnfestival bij Colruyt

• Magnumactie

Wanneer: van 9 t.e.m. 22 september

Wat: gratis magnumfles (150 cl) bij aankoop van 6 flessen van 12 verschillende referenties

• Kortingsactie

Wanneer: van 23 september t.e.m. 6 oktober

Wat: -15% korting bij aankoop vanaf 6 flessen en -25% korting bij aankoop vanaf 12 flessen, op een selectie van ruim 40 verschillende wijnen.

Nooit meer keuzestress in de supermarkt: onze wijngids heb je altijd op zak

Het aanbod wijnen in de supermarkt is enorm. Dankzij onze handige wijngids heb je vanaf nu altijd een sommelier op zak. Geef je supermarkt in, selecteer de gewenste kleur en je ziet in één oogopslag alle 100 voorgeproefde wijnen. Het aantal sterren, de prijs en bijkomende informatie zoals bij welk gerecht de wijn past, geven je handvatten om de juiste keuze te maken.

De wijngids zal altijd beschikbaar zijn en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe beoordelingen van onze sommeliers. Ook rosé, schuimwijnen en champagne verdienen hier een plaats.



Ontdek alle tips en adviezen van experts over wijn in ons wijndossier.

