Onze diëtiste test ijsjes: “Light- en vegan-ijs is niet per se gezonder”

Consument

Niets zo verfrissend bij tropische temperaturen als een ijsje. Van roomijs, yoghurtijs en light-ijs tot sorbet, water- en vegan-ijs: het aanbod is tegenwoordig zo groot dat iedereen wel iets naar z’n gading vindt. Maar hoe (on)gezond is deze zomerse lekkernij? Diëtiste Sanne Mouha brengt klaarheid. Ook in 21 dagen een gezondere levensstijl? Bekijk hier al het advies van Sanne.