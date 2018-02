Ontwijk financiële valkuilen door gespreid te beleggen Johan Van Geyte

19 februari 2018

Ontwijk financiële valkuilen door gespreid te beleggen

19 februari 2018

Financieel adviseurs raden hun klanten vaak aan om gespreid in de tijd te beleggen. Waarom? Onder meer om de kwalijke effecten van typisch menselijk gedrag wat te temperen.

Beleggen is gemakkelijk, althans in theorie: u koopt aandelen wanneer ze goedkoop zijn en verkoopt ze wanneer ze duur zijn. Het verschil steekt u als winst op zak. De praktijk is echter een ander paar mouwen. Of een aandeel op zijn laagste/hoogste punt staat, dat weet je pas achteraf. Stijgt je aandeel van tien euro naar een dubbele waarde van twintig euro? Mooi, maar wie zegt dat het niet nog 'doorstijgt' tot vijftig euro? Niemand is ooit arm geworden van voortijdig zijn of haar winst op te nemen, maar op die manier mis je mogelijks mooie opportuniteiten.

Kuddementaliteit

Die onzekerheid over het juiste moment wordt nog versterkt door 'typisch' menselijk gedrag. Want ja, ook in de wereld van beleggingen heerst zoiets als kuddementaliteit. M.a.w.: als iets al sterk steeg, is het succesvol en trekt het nog meer geïnteresseerde beleggers aan. Iedereen wil immers winnaars in zijn portefeuille hebben. Dit vergroot de kans dat de koers verder stijgt en dat iets op een piekkoers wordt gekocht. Het tegendeel gebeurt bij dalende koersen: dat zet mensen ertoe aan om sneller te verkopen als de koers al een eind gezakt is.

Markt voorspellen

Technische analisten proberen de evolutie van de financiële markten te voorspellen op basis van patronen in aandelengrafieken. Ze gaan ervan uit dat diezelfde patronen ook in de toekomst zullen weerkeren. De techniek is vooral bruikbaar om koersbewegingen op korte termijn te ontdekken. Voor langetermijninvesteringen is de technische analyse minder geschikt.

Wil je dit ondervangen, dan kies je best voor gespreid beleggen. In plaats van zeer grote investeringen te doen op specifieke momenten, kan je eerder kleinere beleggingen doen op vaste momenten. De reden is simpel: zo zorg je ervoor dat je niet alles op een piekmoment koopt of op een dalmoment verkoopt. Door op die manier stelselmatig te kopen, schakel je emoties uit en vlak je ook pieken en dalen uit. Anders gezegd: het gaat om een verzekering tegen de grootste verliezen in slechte tijden, die je betaalt met wat je laat liggen in de beste tijden.

Kies voor een spaarplan

Enkele banken en verzekeraars vangen de behoefte aan gespreid beleggen op via diverse spaarplannen. Bij de bank kan je bijvoorbeeld op geregelde tijdstippen deelbewijzen van beleggingsfondsen bijkopen. Bij verzekeraars kan je stortingen doen in een tak23-beleggingsverzekering waarvan de opbrengst gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Gespreide stortingen hebben overigens nog een ander voordeel: je kan ze ook praktisch gemakkelijker opvolgen, omdat je beleggingsopdracht geautomatiseerd kan worden.

Tip: vergelijk een aantal beleggingsplannen

