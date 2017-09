Ontslag bij langdurige ziekte, mag dat? Soms wel! Een verkeersongeluk, een ernstige ziekte, een zware burn-out: het kan iedereen overkomen. Mag je werkgever jou ontslaan als je daardoor lang niet kan werken? Normaal niet, maar soms wel. Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Heb je een contract van onbepaalde duur? Dan ben je beschermd tegen ontslag, ook als je lange tijd of regelmatig afwezig bent door ziekte. Tijdens de eerste maand betaalt de werkgever je loon gewoon verder. Daarna val je terug op een uitkering van het ziekenfonds.

Ontslag om andere redenen

Pas op: je kunt tijdens je ziekte wel degelijk ontslagen worden, maar dan niet door die ziekte alleen. Je werkgever moet dan wel andere, gegronde redenen op tafel leggen, zoals slechte prestaties (voor je ziek viel) of economische factoren. Ook de langdurige afwezigheid zelf kan een reden tot ontslag zijn, als die het productieproces van het bedrijf in het gedrang brengt. Als hij je ontslaat, moet je werkgever dan wel een opzegvergoeding betalen.

Contract van bepaalde duur? Ontslag kan wel!

Voor werknemers met een contract van bepaalde duur liggen de kaarten anders: zij kunnen wél aan de deur gezet worden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De termijn is afhankelijk van de duur van hun arbeidsovereenkomst.

Medische overmacht, wat is dat?

Opgepast: ook werknemers met een vast contract zijn sinds kort minder goed beschermd tegen ontslag bij langdurige ziekte. Dat heeft te maken met de invoering van het zogenaamde ‘reïntegratietraject’ en met een versoepeling van de ontslagregeling wegens ‘medische overmacht’.

De bedoeling van het reïntegratietraject is om langdurig zieke werknemers weer op de werkvloer te krijgen, bijvoorbeeld door deeltijds weer op te starten of door een aangepaste job aan te bieden. Zo’n traject kan opgestart worden door de werknemer, de adviserend geneesheer van de ziekteverzekering of de werkgever.

Tijdens dat traject zal de arbeidsgeneesheer oordelen dat de langdurig zieke werknemer onder bepaalde omstandigheden weer aan het werk kan of hem definitief arbeidsongeschikt verklaren. In dat laatste geval kan de werkgever zijn werknemer vlotter ontslaan, zonder opzegging of betaling van een opzeggingsvergoeding wegens ‘medische overmacht’.