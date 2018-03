Onmiddellijke overschrijving vanaf november mogelijk jv

21 maart 2018

08u09

Bron: belga 1 Consument De directe betaling, waarbij de overschrijving in enkele seconden wordt voltooid, zou vanaf november een feit moeten zijn in België. Dat schrijft Le Soir, die stelt dat de dienst wel niet noodzakelijk gratis zal zijn.

Tegen november 2018 zullen verschillende grote banken in het land de onmiddellijke overschrijving toepassen. Momenteel zit er vertraging op transacties van de ene bank naar de andere in de verrekenkamer, die fraude moet vermijden.

Aanvankelijk zal het systeem enkel betrekking hebben op transacties in het binnenland, aangezien geen enkel ander land in de eurozone onmiddellijke overschrijvingen uitvoert.

"We willen in België pionier zijn op dat vlak", zegt Rodolphe De Pierpont, woordvoerder van Febelfin, de federatie van de financiële sector. "Tegen november 2018 zullen verschillende grote banken in het land de dienst kunnen aanbieden."

Over het al dan niet betalend karakter van de dienst zegt de federatie "zich te kunnen voorstellen dat de onmiddellijke functie in een pakket wordt aangeboden en eventueel wordt gefactureerd".

ING zet nu al een eerste stap in de richting van instant betalingen, meldt de bank. Ze belooft betalingen in euro dezelfde dag nog te verwerken als ze voor 14.30 uur op een werkdag werden uitgevoerd. Zowel betalingen binnen België als betalingen naar landen binnen de Europese Unie (en enkele andere Europese landen) worden op deze manier verwerkt.