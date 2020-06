Online shoppen Gesponsorde inhoud Online shoppen zonder zorgen: waarop moet je letten? Advertorial van Beobank

15 juni 2020

Door de lockdown gingen we met z’n allen massaal online shoppen. Ook nu de winkels stilaan weer opengaan, blijft de e-commerce groeien. Maar hoe shop je naar hartenlust online zonder te veel risico te lopen? Wij zetten enkele tips voor jou op een rijtje.

Miljoenen Belgen zitten sinds midden maart noodgedwongen thuis en zagen zich verplicht om hun gedrag op allerlei punten aan te passen. Telewerken werd sterk aanbevolen, de winkels moesten sluiten … en de online verkoop boomde. In het schaarse verkeer vielen de bestelwagens van koeriers en postdiensten nog meer op dan anders. Maar naarmate de online omzet toeneemt, stijgt ook het aantal gevallen van oplichting en fraude. Toch kan iedereen veel onheil vermijden met enkele elementaire voorzorgen. Zo shop je helemaal zonder zorgen!

1. Je kredietkaart als beschermengel

Vaak hoor je dat alle kredietkaarten elkaar waard zijn. Maar klopt dat ook? Niet helemaal. Met sommige kaarten koop je op krediet en betaal je gemakkelijker online. Maar heb je al eens gedacht aan een kredietkaart die je meer bescherming biedt? Zo krijg je bij de Beobank Extra World Mastercard* liefst vier exclusieve verzekeringen.

2. Zonder zorgen kopen met een veiligheidslabel

Check voor je afrekent of een handelaar de logo’s Verified by Visa en Mastercard SecureCode op zijn website heeft staan. Bij een aankoop met je kredietkaart van Beobank, ben je dankzij die labels optimaal beveiligd. Zo kan je een stuk geruster de knop ‘Bestelling verzenden’ aanklikken. Ben je daarbij absoluut zeker dat er jou niets kan overkomen? Nee, niet honderd procent. Maar in dat geval staat jouw bank klaar om jouw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

3. Deel nooit iets online

Een goede kredietkaart en een veilige website zijn één ding. Maar je hebt ook zelf veel in handen door voorzichtig om te springen met je persoonlijke gegevens. Kort gezegd: deel ze nooit! Een bank of kredietinstelling zullen je nooit naar je persoonsgegevens, wachtwoord, pincode, … vragen. Niet aan de telefoon, niet via e-mail, niet op een website. Als je zelf slordig omspringt met je kredietkaart en je wachtwoord, dan is het niet zo evident om een frauduleuze transactie terugbetaald te krijgen. Hanteer dus ten allen tijde deze eenvoudige regel: gedraag je als een ‘goede huisvader’ online!

Wil je meer weten over de beveiliging van kredietkaarten? Neem dan hier een kijkje om daarna met een gerust gemoed online te shoppen!

*Kredietopening onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en wederzijds akkoord.

Let op, geld lenen kost ook geld