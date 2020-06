Online shoppen: met deze kredietkaarten houdt u het veilig en goedkoop Johan Van Geyte

12 juni 2020

08u30

Sinds de coronacrisis zijn we nog meer online beginnen shoppen, en veel mensen deden dat ook voor het eerst. Bent u nog niet helemaal thuis in internetaankopen? Of vraagt u zich af hoe dat veilig kan gebeuren? Spaargids.be geeft u enkele tips.

Met de gewone bankkaart

Online aankopen kunt u gerust met uw Bancontactkaart betalen, overal waar u het logo van Bancontact of Maestro op het scherm ziet staan. Het geld gaat dan onmiddellijk van uw rekening, en belandt meteen op de rekening van de begunstigde. Met de Payconic-app gaat dat extra vlot - geen gedoe met identificatie via kaartlezer -: u scant de QR-code die u ziet verschijnen op de webpagina, bevestigt met uw code en klaar.

Op krediet kopen

Zeker op internationale websites zal u niet altijd de mogelijkheid krijgen om via Bancontactkaart te shoppen en moet u uw toevlucht nemen tot een kredietkaart. De populairste bij ons zijn Visa en Mastercard.

Bijkomend voordeel is dat u ‘krediet’ letterlijk mag nemen. De betaling gebeurt niet onmiddellijk, maar wordt meestal de maand daarna van een toegewezen zichtrekening afgeschreven. Er zijn ook opties om het openstaande bedrag in schijven terug te betalen, maar let wel op met de hoge interest die u op zulke formules betaalt. Bij een Platinum-kredietkaart van KBC is dat bijvoorbeeld 8,63%, bij de Visa Classic van BNP Paribas Fortis 10% en bij de meeste kaarten van Beobank zelfs 12,13%.

Wil je het volledige kostenplaatje kennen? Bereken hier de kosten van uw kredietkaart

Let op de kosten

Opgelet: kredietkaarten gebruikt u nooit gratis. Vaak is een Visa of Mastercard wel inbegrepen in het pakket dat aan uw zichtrekening gekoppeld is. Soms is dat niet zo en moet u apart betalen. De duurste kaart uit het overzicht met kosten van kredietkaarten dat Spaargids.be bijhoudt, is de Mastercard Platinum van Belfius. U krijgt een uitgebreid pakket van bijstand en verzekeringen, maar ze kost wel 204 euro per jaar. De duurste Visakaart is de AXA Visa Premiumplus met een jaarprijs van 52,80 euro. Voor een gewone kredietkaart zonder verdere opties mag u bij aparte betaling al snel op 20 à 30 euro per jaar rekenen, al zijn er ook instellingen die de kaart gratis geven.

Ook het gebruik van de kredietkaart kan kosten met zich brengen. Dat geldt vooral als u aankopen doet in dollars, ponden of kronen. Meestal worden die kosten verrekend in de toegepaste wisselkoers, waarbij de financiële instellingen bovenop de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank nog een wisselkoersmarge toepassen. Bij KBC en BNP Paribas Fortis bedraagt die marge 1,60%. Bij Europabank is dat 1,70%, bij Beobank 2,10% en bij kaarten die door Carrefour werden uitgegeven zelfs 2,50%.

Ten slotte zijn er soms nog extra kosten als u een nieuwe kaart moet aanvragen omdat uw oude vernield, verloren of gestolen werd.

