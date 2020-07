BNP Gesponsorde inhoud Online shoppen in de toekomst? Vijf voorproefjes Aangeboden door BNP Paribas Fortis

14 juli 2020

Benieuwd wat de toekomst van het digitale shoppen voor jou in petto heeft? Service en gebruiksgemak worden de codewoorden!

Een halfuurtje scrollen op de bank en je nieuw paar schoenen is onderweg. Een avondje rondsurfen en die topvakantie is geboekt, zonder dat je de deur uit moet. Zin in die lekkere vegan lunch van je favoriete restaurant? Een paar muisklikken en het staat al aan je voordeur… Anno 2020 zijn we al ongelofelijk verwend als het op comfortabel shoppen aankomt. Maar het kan altijd nog beter! Vijf voorbeelden van hoe online winkelen nog prettiger zal worden in de nabije toekomst.

1. Virtueel kledij passen

Goed nieuws! Hét grote nadeel van online kleding shoppen, niet kunnen passen, is binnenkort verleden tijd. Naast je standaardgegevens, zal je immers bij je account ook al je lichaamsmaten kunnen opgeven, zodat de online shop perfect weet welke kleding ze jou het best voorstellen. En er is nog meer. Op basis van die maten kan ook een heuse 3D-versie van jezelf samengesteld worden waarmee je, in combinatie met een VR-bril, al je kleding virtueel kan uitproberen.

2. Shoppen waar je maar wilt

Kruip je nu nog vaak achter je pc of laptop om een online bestelling te doen? In de toekomst is zelfs dat niet meer nodig. Mobiel winkelen, met je smartphone of smartwatch dus, wordt de nieuwe trend. Steeds meer bedrijven en winkels zetten volop in op mobile-first strategieën, zodat jij – altijd en overal – van een optimale shopervaring geniet.

3. Koop eens een bankstel online

Ook ‘grote’ aankopen, zoals meubels, zullen we steeds vaker online doen. Twijfel je of die bank of boekenkast wel in je interieur past? Dankzij slimme VR-apps kan je het meubel in je eigen living projecteren en zo een miskoop vermijden.

4. Als de koelkast boodschappen doet

Smart Home systemen worden nu nog vooral gebruikt om zaken als verlichting en verwarming aan te sturen. Maar het zal wellicht niet zo lang meer duren voor andere slimme apparaten deel uitmaken van ons leven. Over de wekelijkse boodschappen hoef je je dan alvast geen zorgen meer te maken, je slimme koelkast bestelt de melk gewoon zelf zodra die op is.

5. Even naar het bankkantoor… vanuit je luie zetel

Ook voor een afspraak bij de bank hoef je de deur niet meer uit te gaan. Met je computer, smartphone of tablet kan je – via een beveiligde verbinding – een online videogesprek voeren met je bankadviseur, waar en wanneer je maar wilt. Op die manier kan je makkelijk en snel een beroep doen op de expertise van je bank, al je vragen stellen, en zelfs documenten uitwisselen, zonder je te moeten verplaatsen.

Benieuwd naar hoe je jouw online bankervaring nog kunt verbeteren? Wil je meer informatie over de online videogesprekken? Of wil je graag weten hoe je snel en eenvoudig in contact kan komen met de adviseurs van BNP Paribas Fortis via de Easy Banking App? Je leest er hier alles over.

