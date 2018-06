Online een woonlening afsluiten: wat zijn nu precies de voordelen? Kurt Vandamme

18 juni 2018

08u00

Hello Bank introduceerde begin 2016 als eerste in België een online woonkrediet. Een jaar later nam ook Keytrade Bank de handschoen op. De consument toonde van meet af aan een grote interesse voor de scherpe voorwaarden, grote toegankelijkheid en vlotte afhandeling van beide spelers. Toch heerst er nog altijd enige terughoudendheid. Inschatten of de toekomst van de woonlening zich online afspeelt, blijft nattevingerwerk.

Elke grootbank biedt al vele jaren de mogelijkheid om een woonlening online te simuleren. De voorgestelde tarieven zijn er louter indicatief en worden gevolgd door een uitnodiging voor een toelichting (lees: onderhandelingsronde) in het bankkantoor. Aanbieders van online woonkredieten gaan een stapje verder. Zij maken het mogelijk om de lening volledig vanuit je luie zetel af te sluiten.

Scherpe rentevoet

Een online aanbieder elimineert de kosten die verbonden zijn aan een fysiek bankkantoor, wat resulteert in een gunstige rentevoet voor de klant. Hello Bank afficheerde bij de publicatie van dit artikel een vaste rente van 1,65% voor een lening met een looptijd van twintig jaar, concurrent Keytrade Bank pakte uit met een tarief van 1,78%. Beide online banken nestelen zich met die percentages mooi onder het gemiddelde van alle aanbieders op Spaargids.be. Belangrijk om weten is dat u best altijd rekening houdt met alle andere kosten die verbonden zijn aan de lening (zoals dossierkosten, maar ook de bijhorende verzekeringsproducten).

Praktische voordelen

Verschillende praktische argumenten spreken in het voordeel van een online woonlening. De consument kan ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 afsluiten en is niet langer gebonden aan de kantooruren van de bank. De afhandeling gebeurt snel en gaat niet gepaard met extra dossierkosten of koppelverkoop.

Transparantie: zowel voordeel als nadeel

De transparantie van een online bank geldt als een extra troef voor de consument, maar is niet noodzakelijk gunstig voor de aanbieder. Michael Anseeuw, hoofd retailbankieren bij BNP Paribas Fortis liet in Het Laatste Nieuws optekenen dat honderdduizenden woonleningsimulaties via de Hello Home-website resulteerden in slechts 4.700 concrete kredietaanvragen. Steven de Backer van Keytrade Bank meent dat de tarieven van online aanbieders vaak gebruikt worden om de onderhandelingspositie bij de huisbank te verstevigen. Een onderhandelingsmarge die Keytrade Bank en Hello Bank dan weer niet bieden.

Woonlening van de toekomst?

Veel Belgen vinden een woonkrediet te belangrijk en complex om online af te sluiten. Een voorbehoud dat volgens Michael Anseeuw langzaam wegebt. Hij meent dat de nieuwe generaties sneller vertrouwd raken met belangrijke digitale transacties. Hun nood aan een fysiek kantoor zal verder afnemen, ten gunste van het online woonkrediet. Hello Bank en Profacts peilden vorig jaar in een enquête naar het profiel van de digitale aanvrager. Die bleek hooggeschoold, man, vertrouwd met online aankopen, zeer autonoom en tussen 35 en 54 jaar oud – helemaal niet zo jong dus. Dat opent perspectieven…

Vergelijken loont

Conclusie: de online aanbieders hebben de markt van de woonkredieten hertekend. Toch gaat vooralsnog slechts een beperkt aantal consumenten volledig overstag. Hamvraag blijft of de huidige en toekomstige generaties die opgroeiden met smartphone en tablet die ook zullen aanwenden voor het afsluiten van een woonlening. Is dat het geval, dan lijkt het slechts een kwestie van tijd vooraleer alle (groot)banken zich ook op het online woonkrediet toespitsen. Vast staat dat vergelijken altijd loont. Bent u benieuwd naar de meest gunstige woonlening op dit moment? Gebruik dan zeker de vergelijkingstool van Spaargids.be.

