Onderzoekers KU Leuven: "Europese vliegreizen ontmoedigen niet zinvol"

13 januari 2020

Goedbedoelde maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen door Europese vluchten te ontmoedigen en de trein als alternatief te promoten, zijn eigenlijk zinloos. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven in een nieuwe visietekst rond duurzame energievoorziening. Bond Beter Leefmilieu is het er niet mee eens.

Vliegverkeer binnen Europa valt onder het Europese uitstootplafond. Dat betekent dat de luchtvaart binnen Europa betaalt per ton CO2 die ze uitstoot. Ook het internationale treinverkeer zit onder hetzelfde uitstootplafond.

"Een neveneffect hiervan is dat de totale Europese CO2-uitstoot niet zou dalen als vliegreizen op ons continent ontmoedigd worden. Wat een Europese vlucht minder uitstoot, wordt namelijk in een andere sector, zoals elektriciteitsproductie of industrie, uitgestoten", luidt het in het rapport van de interdisciplinaire denktank Metaforum binnen de Leuvense universiteit.

Voor bestemmingen buiten de EU speelt het uitstootplafond niet. "Elke vliegtuigreis minder van dit type, is wel een nettovermindering van de CO2-uitstoot", zeggen de onderzoekers.

Volgens Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu slaan de onderzoekers de bal mis. "Puur theoretisch is het correct wat ze zeggen, maar ze vergeten dat het uitstootsysteem voortdurend herzien wordt", zegt hij. "Als mensen plots heel veel korte vluchten gaan nemen, zal de luchtvaart onder druk komen en zich verzetten tegen het verscherpen van de norm. Bovendien moeten we tegen 2050 naar een nuluitstoot en vliegtuigen zijn nog lang niet koolstofvrij.”