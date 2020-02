Onderzoek Radar: zo gaan we reageren als negatieve rente feit wordt Kurt Deman

11 februari 2020

08u15

Bron: spaargids.be 1 Sparen Volgens de bankensector is de minimumrente van 0,11% op het spaarboekje niet logisch, gezien het beleid van de Europese Centrale Bank. Verschillende financiële experts pleiten daarom voor een herziening van die wettelijke ondergrens. Maar hoe zal de consument reageren op een negatieve rente? Het Nederlandse consumentenprogramma Radar zocht het uit.

Door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank moeten banken betalen om hun centen er te stockeren. Dat zet volgens bankenkoepel Febelfin de rentabiliteit van de banken onder druk. Het leidt ertoe dat verschillende experts de minimumrente van 0,11% in vraag stellen.

Het vaakst geopperde alternatief is een nulrente, terwijl voor professionele klanten zelfs een negatieve rente ter sprake komt. Dat doemscenario is voor de particuliere spaarder gelukkig (vooralsnog) niet aan de orde: hij kan bij elke bank terecht voor een minimale rente van 0,11%. Bekijk hier welke banken en rekeningen nog steeds meer bieden.

19% stapt over naar andere bank

In Nederland geldt geen verbod op een negatieve rente. In theorie is het er dus mogelijk dat spaarders moeten betalen om hun geld op een spaarrekening te plaatsen. Al liet minister van financiën Wopke Hoekstra optekenen dat hij erop vertrouwt erop dat de banken dat pad niet bewandelen.

Het Nederlandse consumentenprogramma Radar ging na hoe de consument zou reageren mocht dat toch gebeuren. Van de dertigduizend respondenten zou meer dan de helft (53%) zijn geld van de bank afhalen: 1% haalt alles af, 18% het grootste gedeelte, 4% een klein deel. Nog eens 19% zou naar een andere bank overstappen. 16% weet het nog niet.

37% bewaart centen liever thuis

Slechts 12% zou het geld onaangeroerd op de spaarrekening laten. Die consumenten vermeldden ‘veiligheid’ als belangrijkste argument. 4% weet niet waar het geld anders onder te brengen. 21% laat het spaargeld bij negatieve rente op de bank staan omdat er momenteel niets is om het aan uit te geven.

Waar zouden de consumenten met hun afgehaalde centen naartoe gaan? 37% van de respondenten zou het geld thuis bewaren, onder de spreekwoordelijke matras. Een derde bewaart het in een kluis, 31% kiest voor een betaalrekening. 19% lost de hypotheek af. 12% gaat beleggen. Daarnaast investeert 11% in renovatie van de woning. Een even grote groep zou overstappen naar een buitenlandse rekening. 9% zou het geld uitgeven.

Situatie in België: zoeken naar meer dan 0,11%

Voor u in allerijl naar uw financiële instelling snelt, herhalen we graag nog eens dat het scenario voor negatieve rente in ons land vandaag (nog) niet mogelijk is. U bent dus nog altijd verzekerd van een rente van 0,11%. Wie actief vergelijkt via een site als Spaargids.be, ontdekt zelfs spaarrekeningen met een rendement dat die wettelijke bodemrente ruimschoots overtreft.

Lees meer op Spaargids.be:

Inflatie nekt uw spaarrendement: dit kan u eraan doen

Met deze tips wordt sparen in 2020 kinderspel

Welk rendement mag u dit jaar verwachten op uw spaar- en beleggingsproducten?

Bron: spaargids.be.