Onderzoek naar klachten over vereenvoudigde belastingaangifte: is FOD Financiën voldoende transparant?

26 februari 2020

De Federale Ombudsman gaat na of de FOD Financiën voldoende transparant is tegen de burgers over de vereenvoudigde belastingaangifte (VVA). Ombudsman Guido Herman ontvangt naar eigen zeggen heel wat klachten over die VVA, waarbij de fiscus een groot deel van de gegevens reeds op voorhand invult. Die klachten brengen een reeks terugkerende problemen aan het licht.

De Federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten van burgers over de overheidsdiensten behandelt. Zo komen er geregeld klachten binnen over de VVA. Het aantal vereenvoudigde aangiftes dat Financiën uitstuurt, is in vijf jaar tijd met meer dan 50 procent gestegen. In 2019 kregen 3,2 miljoen burgers een voorstel van VVA in de bus.



Ombudsman Herman stelt vast dat veel mensen problemen ondervinden met gecodeerde of ontbrekende gegevens. Op die manier kunnen ze mogelijk bepaalde belastingvoordelen mislopen. "De burgers hebben vertrouwen in de overheid en de VVA maakt het hen makkelijker om de aangifte te doen", zegt Herman, "maar ze hebben weinig vergelijkingspunten om te controleren of de automatisch ingevulde gegevens kloppen".

Eigen verantwoordelijkheid

Herman merkt daarbij op dat burgers intussen wel verantwoordelijk blijven voor hun aangifte en dat ze impliciet akkoord gaan met de VVA indien ze niet reageren. De Ombudsman start daarom een onderzoek om na te gaan of Financiën voldoende duidelijk en transparant is. De instelling verwacht dat het resultaat deze zomer op de banken van de Kamerleden zal belanden.