Ondanks migratiegolf daalt werkloosheid bij allochtonen met 1,5 procent

Bron: Belga 0 Photo News Consument Eind september telde Vlaanderen 217.310 niet-werkende werkzoekenden, of 12.417 minder dan twaalf maanden eerder. Het gaat om een daling met 5,4 procent, meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De werkloosheid bij allochtonen daalt met 1,5 procent.

Sinds augustus 2015 daalt de werkloosheid in Vlaanderen, al meer dan twee jaar aan een stuk. De daling situeerde zich vorige maand in alle leeftijdscategorieën, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur. Zo gaat de jeugdwerkloosheid (min 25-jarigen) bijvoorbeeld 8 procent lager. Bij de 50-plussers is dat met 1,4 procent.



De werkloosheid bij personen met een arbeidshandicap stijgt wel, met 2 procent.

Allochtonen

Muyters meldt ook dat de werkloosheid bij allochtonen daalt met 1,5 procent. "Gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is dat zonder meer goed nieuws. Dat zij zich massaal inschrijven bij de VDAB, zien we aan de toename met 13,0 procent in de categorie 'Andere', die onder meer de erkende vluchtelingen met leefloon omvat", klinkt het. "Dat die instroom toch resulteert in een algemene daling bij de allochtone werkloosheid met 1,5 procent is goed nieuws."



De werkloosheidsgraad komt tot slot uit 7,14 procent.

