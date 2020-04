Olieprijs blijft verder dalen: zullen we dit voelen aan de pomp? En vanaf wanneer? Benzineprijs zakt tot recordlaagte, dieselprijs tot laagste niveau in bijna 4 jaar HAA

22 april 2020

09u04

Bron: Belga 40 Consument De olieprijzen zetten hun daling ook woensdag voort. De prijs voor een vat Brentolie, afkomstig uit de Noordzee en bepalend voor de prijs aan de Belgische pomp, zakte zelfs tot onder de 17 dollar per vat. De Amerikaanse oliesoort WTI leek even op te veren, maar kon uiteindelijk die winst niet vasthouden en werd opnieuw wat goedkoper. Wordt tanken nu goedkoper? En zo ja, vanaf wanneer?

De prijs voor een vat ruwe Brentolie zakte op de Aziatische markten met meer dan 12 procent tot 16,98 dollar, het laagste niveau in 21 jaar. WTI-olie werd bij opening van de beurs aanvankelijk 20 procent duurder, maar moest die in de late handel weer prijsgeven en klokte 5 procent lager af op 11 dollar per vat. Eerder deze week zakte de Amerikaanse olieprijs voor levering in mei zelfs onder nul. Een negatieve prijs betekent dat olieconcerns handelaars betalen om olie af te nemen, om te voorkomen dat de olieproductie in bepaalde velden stilgelegd moet worden.

De chaos op de oliemarkten weerspiegelt de onderliggende idee dat er geen vraag meer is naar ruwe olie en ook geen plaats om die op te slaan Stephen Innes van Axicorp

Covid-19

Analisten verwachten dat de olieprijs nog wel een tijdje onder druk zal staan, door de onzekerheid rond de coronapandemie en de gevolgen voor de wereldeconomie. “De chaos op de oliemarkten weerspiegelt de onderliggende idee dat er geen vraag meer is naar ruwe olie en ook geen plaats om die op te slaan", zegt Stephen Innes van beursmakelaar Axicorp.

Volgens hem heerst er ook teleurstelling over het akkoord dat de belangrijkste olieproducerende landen zijn overeengekomen om hun productie met circa 10 miljoen vaten per dag te verlagen om de prijzen te stutten. Innes waarschuwt dat de crash van de olieprijs ook gevolgen heeft voor andere sectoren zoals de banken, die blootgesteld staan aan de oliesector, met name de productie van schalie-olie in de VS.

Goedkoper tanken

De Belgische consument zal de prijsdaling dan weer voelen aan de pomp, waar benzine, diesel en stookolie vanaf donderdag fors goedkoper worden. Oorzaak is de crash van de prijs van Brentolie, die mede bepalend is voor de prijs aan onze pomp, maar nog altijd iets duurder is dan de Amerikaanse oliesoort WTI.

Benzine 95 (E10) wordt donderdag 5,8 cent goedkoper tot maximaal 1,1570 euro per liter. Dat is het laagste niveau sinds de biocomponent enkele jaren geleden werd toegevoegd. Voor diesel aan de pomp moet donderdag nog maximaal 1,2290 euro per liter worden betaald, 5,9 cent minder dan vandaag, zo maakte de FOD Economie woensdag bekend. Het gaat om de laagste prijs sinds oktober 2016.

Huisbrandolie, voor een levering vanaf 2.000 liter, kost vanaf donderdag maximaal 0,3281 euro per liter, 4,4 cent minder dan vandaag en het laagste niveau sinds minstens 2008.

