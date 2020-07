BNP Gesponsorde inhoud Offline shoppen 2.0. Waarom fysieke winkels (weer) belangrijk worden Aangeboden door BNP Paribas Fortis

14 juli 2020

Online winkelen zit in de lift, maar dat wil niet zeggen dat offline shoppen out is. Integendeel. Zeker nu contactloos betalen steeds populairder wordt, zullen fysieke winkels – ook in coronatijden – een veilige meerwaarde én aanvulling vormen op het online aanbod.

Van jurkjes tot laptops, van maaltijden tot wasmachines, van kamerplanten tot medicijnen… Je kunt het zo gek niet bedenken of we bestellen het via onze computer of smartphone. En terecht, want online shoppen is makkelijk, snel en comfortabel.

Maar dat wil niet zeggen dat we in de toekomst alles thuis laten leveren. Naast het gemak en het comfort van online winkelen, blijft een bezoekje brengen aan een echte winkel belangrijk én waardevol. Dankzij de mogelijkheden om contactloos te betalen is het bovendien ook in fysieke winkels perfect mogelijk om veilig en hygiënisch aankopen te doen.

Steeds meer bedrijven en merken beseffen dat en zetten – naast hun online aanbod - volop in op een fysieke en vooral unieke shopervaring.

Dit mag je verwachten van fysieke winkels in de toekomst:

- Op en top beleving: In de toekomst zullen fysieke winkels steeds meer unieke belevingsplekken worden. Je gaat er niet alleen heen om effectief producten te kopen, maar om je volledig onder te dompelen in een totaalervaring. Winkelen wordt in de eerste plaats een ontspannend dagje uit.

- Een optimale service: Hou je van het persoonlijke advies dat je in een fysieke winkel krijgt? Dan zal de perfect uitgewerkte dienstverlening van morgen – met dank aan de technologie – je zeker blij maken. Verkopers die via oortjes worden ingelicht over jouw profiel (gebaseerd op vorig koopgedrag) zodat ze perfect kunnen inspelen op jouw stijl, hightech etalages die op basis van jouw gegevens persoonlijke outfits tonen, digitale schermen die oplichten met extra informatie wanneer je een product bekijkt… Offline shoppen wordt persoonlijker dan ooit.

- Een ideale wisselwerking met online winkelen: De grenzen tussen ‘online’ en ‘offline’ shoppen zullen steeds meer vervagen. Jij bepaalt zelf hoe, waar en wanneer je winkelt. Zo wordt het perfect mogelijk om een bestelling online te plaatsen, en deze in de winkel op te halen of terug te brengen. Of omgekeerd kan je een kledingstuk passen in de fysieke winkel en het later thuis online bestellen.

- Een lokaal en gepersonaliseerd aanbod: Boerenmarkten, atelierwinkels en pop-up shops van lokale makers zijn aan een opmars toe. Dit soort van fysieke verkooppunten worden echte hotspots waar je – vaak rechtstreeks bij de producent zelf - terecht kunt voor unieke, gepersonaliseerde en duurzame producten.

