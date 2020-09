Oesterseizoen officieel geopend in Zeeland, en vooral de Belg zal smullen van dat lekkers “Goed gevuld en heerlijk van smaak” ADN

17 september 2020

21u41

Bron: Belga 0 Consument In het Nederlandse Yerseke is het oesterseizoen officieel geopend met een eerste oogst. "We kunnen spreken van een mooie kwaliteit dit jaar", zegt Kees Van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging. "De oesters zijn goed gevuld en heerlijk van smaak." Oesters zijn vooral in België erg in trek, met een geschatte afzet van ruim 60 procent.

De eerste mosselen zijn donderdag feestelijk opgehaald en klaargemaakt voor transport over de grens. Dankzij de grote interesse vanuit Vlaanderen kreeg Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) de eer om dit jaar de eerste Zeeuwse zilte oesters te vangen en proeven.

Officiële opening van het oesterseizoen in Yerseke. Maar liefst de helft van de Zeeuwse oesters vertrekt naar Vlaanderen! pic.twitter.com/7nCVDkQ7rJ Hilde Crevits(@ crevits) link

Beloftevol

“Vlamingen zijn grote liefhebbers van de Zeeuwse oesters. Ze smaken alvast heerlijk”, aldus de minister, die tien jaar geleden werd opgenomen in de Gilde van de Vergulde Oester.



Zeeland is de enige provincie in Nederland waar oesters worden gekweekt, jaarlijks goed voor een productie van 20 tot 25 miljoen stuks. "We zijn blij met de start van het nieuwe seizoen, dat er zeer beloftevol uitziet", zegt Van Beveren.

Opmerkelijk aandeel

Oesters zijn een delicatesse en dat spiegelt zich af in de geoogste volumes. De productie van de Zeeuwse mosselen bedraagt bijvoorbeeld al snel 50 miljoen kilo per jaar. Belgen consumeren een opmerkelijk aandeel van de markt. "Van de totale verkoop, dus inclusief de import uit landen als Ierland, Engeland, Denemarken en Frankrijk, gaat zo'n 60 tot 70 procent naar België", klinkt het.

De oesterkwekers in Zeeland beschikken vandaag over 550 hectare percelen in het Grevelingenmeer en 1.550 hectare in de Oosterschelde.

Opening oesterseizoen. Met de Vlaamse minister @crevits. Mooi weer, in goede sfeer. Met best zorgen voor de toekomst. Tegelijk veel partners die hart hebben voor de sector. Daarom samen bouwen aan nieuw toekomstperspectief #eiwittransitie #oesters #Zeeland pic.twitter.com/zvkaedDZTv Jo-Annes de Bat(@ JoAnnesdeBat) link