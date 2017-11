Nutella prutst aan recept en fans zijn er niet over te spreken mvdb

19u38 0 Photo News Consument Is de overbekende chocopasta Nutella bleker geworden? Een Duitse consumentenorganisatie heeft vastgesteld dat het recept van de chocopasta licht is gewijzigd. Het vetgehalte is gedaald, terwijl het suikergehalte is gestegen. Of ook hier het Nutellarecept is gewijzigd, is niet duidelijk.

'Verbraucherzentrale Hamburg' merkte onlangs op dat een pot Nutella bleker oogt dan vroeger. Na bestudering van de etiketten werd vastgesteld het aandeel mageremelkpoeder nu 8,5 procent is, terwijl dat vroeger 7,5 procent was. De consumentenorganisatie vermoedt dat er meer melkpoeder is toegevoegd ten koste van cacao.

Fabrikant Ferrero wil niet kwijt of er minder cacao in hun choco zit. Feit is dat door de grote vraag naar chocolade in Brazilië, India en China de Afrikaanse cacaoboeren al jaren niet meer kunnen bijbenen. Analisten stelden in 2014 al dat in 2020 er een geschat tekort van 1 miljoen ton cacao zal zijn.

Ook het suikergehalte in de Duitse Nutella's is veranderd. Waar er vroeger een gehalte 55,9 procent was, is dat nu 56,3 procent. Het vetgehalte daalde dan weer van 31,8 procent naar 30,9 procent.

Of ook het Nutellarecept bij ons is gewijzigd, is niet duidelijk. De samenstelling verschilt van land tot land. Duitse fans zijn niet blij met de receptwijziging en lieten dat merken met afkeurende tweets en facebookberichten. "Je betaalt veel geld en de kwaliteit gaat almaar achteruit", luidt het onder andere.

#Nutella mit neuer Rezeptur. Mehr Magermilchpulver, weniger Kakao laut Zutatenliste. #Ferrero gibt keine Auskunft zur #Zucker-Fett-Creme. pic.twitter.com/qqDxQbHXOt Verbraucherzentrale(@ vzhamburg) link