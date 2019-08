Nú van energieleverancier veranderen, kan je meer dan 500 euro besparing opleveren Kurt Deman

14 augustus 2019

11u45

Bron: mijnenergie.be 12 Energie Door de lagere prijzen op de energiemarkt kan u vandaag mogelijk meer dan 500 euro besparen. Het volstaat om uw huidig contract online te vergelijken met het actuele aanbod: de kans is groot dat u op een goedkoper alternatief uitkomt. We bekijken even de factoren die aan de basis liggen van die toch wel opmerkelijke verschuiving op de energiemarkt.

De energiemarkt is om te beginnen al sterk seizoensafhankelijk. Het spreekt voor zich dat de zomer de productie van zonnepanelen ten goede komt. De windturbines produceerden de afgelopen weken eveneens heel wat energie. In combinatie met de productie van onze kerncentrales zorgt dat alles voor een groot marktaanbod, terwijl de vraag tijdens de zomermaanden traditioneel op een lager pitje staat. De wet van vraag en aanbod treedt hier dus op het voorplan: een groter aanbod bij een lagere vraag resulteert in een dalende prijscurve.

Hetzelfde effect zien we op de aardgasmarkt. De milde winter en gestegen aanvoer stimuleren het aanbod, terwijl de vraag niet in dezelfde richting evolueert. Om concurrentieel te blijven, moeten de energieleveranciers hun prijzen dus wel aanpassen. De verschillende spelers proberen elkaar bovendien af te troeven met diverse welkomstkortingen. Een volledig overzicht van de kortingen kan je op de resultatenpagina van de vergelijkingstool terugvinden.

Voor wie interessant?

Vreg, de Vlaamse energieregulator, becijferde dat het daardoor een ideaal moment is om van energieleverancier te veranderen. Dat geldt in het bijzonder voor consumenten die in het najaar van 2018 een nieuw contract afsloten of verlengden aan de toenmalig duurdere marktprijzen.

Hoeveel euro u specifiek bespaart? Dat hangt uiteraard af van uw huidige contract en uw specifieke verbruikspatroon, maar u ontdekt het exacte bedrag sowieso snel en gratis via een online vergelijkingssite. Neem best uw huidige contract bij de hand en toets het af aan de huidige tarieven. We namen zelf even de proef op de som en kwamen inderdaad tot opmerkelijke resultaten: mede door de welkomstkortingen bedraagt het verschil tussen het goedkoopste en duurste marktaanbod al snel enkele honderden euro’s. Wil je weten wat je kan besparen, ga naar mijnenergie.be.

Waar op letten?

Een overstap is trouwens echt niet complex: u moet enkel een overstapperiode van 1 maand respecteren. Dat betekent dat u na 1 maand al geniet van uw nieuwe, goedkopere tariefformule. Sommige leveranciers kennen hun welkomstkortingen wel pas volledig toe als u eventjes aan boord blijft. Elk seizoen van leverancier veranderen valt in die zin niet aan te raden.

Vast of variabel?

De variabele prijzen ogen vandaag zeer interessant. Houd er wel rekening mee dat die tijdens de wintermaanden of in geval van energieschaarste mogelijk opnieuw stijgen. Blijven de prijzen laag? Dan doet u een goede zaak met een variabele prijs. Verkiest u zekerheid? Dan opteert u beter voor een vast energietarief.

Record aantal overstappen

Vorig jaar schakelde een record aantal gezinnen over naar een andere energieleverancier en het lijkt er sterk op dat die evolutie zich dit jaar verderzet. Gezien het aanzienlijke prijsvoordeel doet u er dus goed aan van niet zomaar uw huidige contract te verlengen en actief op zoek te gaan naar het interessantste aanbod op de markt.

Vergelijk de goedkoopste energietarieven op mijnenergie.be en bespaar tot honderden euro’s.

