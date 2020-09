BNP Paribas Fortis Gesponsorde inhoud Nu nog op de schoolbanken, straks al een eerste woning: onze expert legt uit hoe je dat aanpakt Aangeboden door BNP Paribas Fortis

02 september 2020

Het is nooit te vroeg om te dromen van een eigen woning. Zelfs als je nog moet afstuderen! Met een doordachte aanpak is het perfect mogelijk om binnen de kortste keren je eigen stek te kopen. Financieel expert Els Van Zele legt uit.

“Ik moet met iets minder goed nieuws beginnen: meteen dé ultieme droomwoning kopen is niet evident voor jonge mensen aan het begin van hun carrière”, weet Els Van Zele. “Zeker in vergelijking met pakweg 30 jaar geleden. De cost of living is erg gestegen, en je moet al een mooi spaarpotje hebben om meteen ‘het huis van je leven’ te kunnen betalen. Gelukkig zijn er heel wat oplossingen waardoor de aanschaf van een meer bescheiden eigen woonst wél haalbaar is.”

Het nieuwe wonen

Els Van Zele: “In plaats van meteen voor dat ultieme droomhuis te gaan, kiezen steeds meer jonge mensen ervoor om eerst een kleinere woning aan te kopen, zoals een studio of een appartement. Niet alleen de aankoopprijs maar ook de eventuele renovatiekosten zijn hierbij lager. Wil je op een gegeven moment toch de stap naar een groter huis zetten kan je deze woning verhuren of verkopen, wat al een mooie financiële basis oplevert. Ook de huidige ‘sharing’ trend kan een financieel duwtje in de rug geven: afhankelijk van de grootte van je aangekochte woning kan je een kamer of een verdieping verhuren aan een vriend, familielid of via Airbnb, om de kosten de eerste jaren te drukken.“

De experte raadt aan om zeker bij de aankoop van een eerste woning rekening te houden met de ligging en hoe duurzaam de woning is. “Woningen in een leuke buurt of een fijne omgeving zijn altijd gemakkelijker om later door te verkopen of te verhuren. En dat geldt ook voor de duurzaamheid van het huis. Denk dus aan eventuele isolatiewerken of andere ingrepen om jouw huis energiezuinig te maken. ”

Met een beetje hulp

“Natuurlijk is een beetje extra steun altijd welkom,” gaat Els Van Zele verder. “Het geld voor de eerste inbreng en de notariskosten kan je immers niet lenen. Daarvoor heb je hoe dan ook wat spaargeld nodig. Ouders of grootouders die hun kinderen willen helpen doen er daarom goed aan om op tijd met een specifiek spaarplan te beginnen. We merken trouwens ook dat steeds meer meters en peters zo’n spaarplan opzetten voor hun mete- of petekindjes. Als je vroeg genoeg begint hoef je elke maand maar een relatief klein bedrag opzij te zetten, om wanneer het kind bijvoorbeeld 24 wordt een mooie som cadeau te kunnen doen.“

Realistisch lenen

“Aan jongeren zelf geef ik altijd het advies om een spaarplan op te zetten voor de schuldsaldoverzekering van hun toekomstige woning zodra ze beginnen te werken. Zo hebben ze straks al een zorg minder. Gebruiken ze dat spaargeld niet voor een woonst, kan het gewoon overgaan in hun pensioen. Verloren is het dus nooit. En ga je een lening aan voor die eerste woning? Wees dan realistisch. Bepaal de hoogte van de lening niet alleen aan de hand van je inkomsten, laat ook wat ruimte voor extraatjes zoals reizen of hobby’s. Het leven is meer dan een huis alleen!”

