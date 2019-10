Nu nog een huis kopen om de woonbonus te krijgen? Reken niet meer op de woonbonus, zegt bankenfederatie TT

Wie op dit moment een huis op het oog heeft en hoopt dat nog snel te kopen om de Vlaamse woonbonus nog te kunnen krijgen, zal er in veel gevallen aan zijn voor de moeite. Die boodschap brengt de bankenfederatie Febelfin vanmorgen. De tijdspannen om nog op tijd alle papierwerk bij de bank en notaris rond te krijgen, is gewoon te kort om je akte nog voor 1 januari 2020 te laten verlijden, aldus Febelfin-topman Karel Van Eetvelt.

Van Eetvelt had vanochtend op Radio 1 een duidelijke maar harde boodschap voor alle kooplustigen die hopen nog dit jaar een huis aan te schaffen om de Vlaamse woonbonus te genieten. Zoals bekend schaft de nieuwe Vlaamse regering-Jambon dat belastingvoordeel voor de eerste en enige woning vanaf 1 januari 2020 af en dalen de registratierechten in ruil van 7 naar 6 procent. De datum van de akte is daarbij bepalend: wie alles nog voor 1 januari rond krijgt, krijgt nog de woonbonus, anders niet meer.

“Je hebt aan de ene kant een krediet nodig - en al het paperassenwerk dat je daarvoor moet doen bij de bank - en aan de andere kant moet je de akte bij de notaris laten verlijden”, schetst Van Eetvelt. “Samen neemt dat ongeveer drie maanden in beslag. Dat betekent dat wie nu nog moet starten, niet meer de woonbonus zal kunnen genieten.”

Wie deze week echt snel is en geluk heeft, maakt misschien nog een waterkansje, maar voor de overgrote meerderheid van de kopers is het nu al te laat. Van Eetvelt roept nieuwe Vlaamse regering op om daarom heel snel duidelijkheid te scheppen. “Wij zitten niet te wachten op een oververhitting van die markt. We hebben bij de nieuwe minister gepleit dat er heel snel duidelijkheid komt. En dat ook duidelijk is dat mensen die nu nog moeten beginnen eigenlijk te laat zijn en dus niet meer van die woonbonus gaan kunnen genieten.”

"We zoeken nog naar een scherpstelling”

Afgelopen weekend maakte Vlaams minister van Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zich nog sterk dat geen enkele Vlaamse koper tussen twee stoelen zal vallen. Wie nog dit jaar een ‘compromis’ of verkoopovereenkomst tekent maar de akte pas na nieuwjaar laat verlijden, krijgt geen woonbonus meer. Maar in dat geval kunnen de kopers ook geen verlaagde registratierechten krijgen, want daarvoor wordt naar de datum van de verkoopovereenkomst gekeken. “De komende dagen moet daar duidelijkheid over komen”, aldus Diependaele. “zodat iedereen onder één van de twee stelsels valt. We zoeken daar nog naar een scherpstelling.”