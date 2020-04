Nu geld lenen om te verbouwen: dit moet u weten

Sparen

Veel Belgen beschikken door de coronamaatregelen plots over meer vrije tijd. Voor sommigen hét moment om eindelijk werk te maken van die geplande woningrenovatie. Hebt u nood aan extra financiering of spreekt u uw spaarcenten in deze fragiele economische tijden liever niet aan? Spaargids.be bekijkt de verschillende mogelijkheden om uw renovatie of verbouwing te bekostigen.