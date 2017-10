Nooit meer strijken! Dit toestel klaart de klus voor jou in 3 minuten Karen Van Eyken

De 'Effie' kan tot wel 12 kledingstukken per keer verwerken Consument Strijken is voor veel mensen een vervelend karwei. Voor hen is er uitstekend nieuws. Strijkmachine Effie kan voortaan deze lastige klus klaren. En nog snel ook!







De Britse uitvinders Rohan Kamdar en Trevor Kerth hebben een apparaat ontworpen dat wel 12 kledingstukken per keer kan verwerken. Het gadget is zo groot als een kleine kast en neemt dus niet al te veel plaats in.

Ingewikkeld is het blijkbaar allemaal niet. Je doet wat water in het apparaat en eventueel wat wasverzachter. Daarna hang je de kledij op kapstokken in het toestel. Drie minuten later komen ze er gestreken weer uit.

Het prijskaartje is wel navenant: 699 Britse pond (of omgerekend zo'n 780 euro). Vanaf maart 2018 kan je een bestelling plaatsen.