Nooit meer keuzestress dankzij je complete wijngids op 1 plek Redactie

13 september 2019

17u30

Bron: Content redactie 0 Consument Onze sommeliers Sepideh Sedaghatnia en Frank Van der Auwera proefden voor september maar liefst 100 flessen rode en witte wijnen uit 7 verschillende supermarkten. Die resultaten lees je morgen op HLN.be. Met onze wijngids, speciaal ontwikkeld voor abonnees, heb je nooit meer last van keuzestress. Bekijk in onze video hoe de gids werkt.

Met de gids kan je gemakkelijk per supermarkt bekijken welke wijnen ze in het assortiment hebben. Ga je altijd shoppen bij Colruyt en zoek je een witte wijn? Geef dan de supermarkt in, selecteer wit bij kleur en je ziet in een oogopslag alle voorgeproefde witte wijnen. Het aantal sterren, de prijs en bijkomende informatie zoals bij welk gerecht de fles past, geven je alle handvatten om de juiste keuze te maken.

De wijntool zal vanaf morgen altijd beschikbaar zijn en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe beoordelingen van onze sommeliers. Ook rosé, schuimwijnen en champagne verdienen hier een plaats.

Lees in ons wijndossier alles wat je moet weten over wijn.