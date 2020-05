Nooit meer aangedampte brilglazen en de kraan bedienen met een app: deze Belgische bedrijven maken ons leven coronaproof

Consument Het coronavirus zorgt ervoor dat onze dagelijkse routine grondig is veranderd. Winkelen doen we vaak met angst en ook onze werkplek voelt plots niet meer zo veilig aan. Om die nieuwe levenswijze aangenamer en efficiënter te maken, komen verschillende bedrijven met uitvindingen op de proppen. Wij hebben acht creatieve oplossingen van Belgische bedrijven opgelijst.

1. Geen aangedampte brilglazen meer

Een mondmasker en een bril tegelijkertijd dragen is geen pretje. Binnen de minuut dampen de glazen aan. Daarom bedacht Tokai Optecs uit Tienen een oplossingen. De Belgisch-Japanse joint venture kwam op de proppen met de Defog Coating. Het gaat niet om een spray, maar wel om brilglazen met een beschermlaag die de waterdeeltjes absorbeert.

2. Coronaproof werken in je eigen bubbel

Steeds meer mensen trekken terug naar kantoor. Al gebeurt dat soms met trillende benen, want de kans op een besmetting is nog steeds bestaande. Het Hasseltse Deusjevoo bedacht een manier om mensen toch veilig te laten werken. Zo kwam het interieurbureau met het idee om een persoonlijke bubbel te creëren. In hun modulaire microstudio met een speciaal luchtaanvoersysteem kan je op een virusvrije wijze aan de slag. Bovendien is de ruimte makkelijk verplaatsbaar, waardoor je elke werkplek coronaproof maakt.

3. Nooit meer deuren aanraken

Deurklinken aanraken doe je liever niet wanneer er een virus woedt. Aspel uit Beringen vond een innovatieve oplossing. Het spuitgietbedrijf verkoopt nu een HYDO20, een tussenstuk dat toelaat om een deur zonder handen te opnenen. Plaats gewoon je elleboog op het oppervlak, et voilà!

4. Slimme armband

Nog een manier om coronavrij te blijven op de werkvloer: de slimme armband van Rombit. Het Antwerpse technologiebedrijf heeft een toestel ontworpen dat bewegingen meet. Wanneer de sensoren opmerken dat iemand te dichtbij komt, gaat er een waarschuwingssignaal af. Social distancing wordt op die manier kinderspel. Medewerkers van de haven van Antwerpen kregen alvast de eer om het snufje uit te testen.

5. Monitoring vanop afstand

Zeven medische technologiebedrijven uit België sloegen de handen in elkaar om deze slimme patch te maken. De pleister, die op de borstkast wordt bevestigd, meet de ademhaling, hartslag en binnenkort ook de lichaamstemperatuur van coronapatiënten vanop afstand. De data komen via de cloud meteen terecht bij de bevoegde arts. Op die manier heeft het zorgpersoneel minder werk en kunnen patiënten, die aan de betere hand zijn, sneller het ziekenhuis verlaten. Ziekenhuis Oost-Limburg ging er alvast mee aan de slag.

6. Veilig boodschappen doen

In de supermarkten zijn slechts een beperkt aantal personen op hetzelfde ogenblik toegelaten. Enkel op die wijze kan social distancing gegarandeerd worden. Vaak is het een medewerker die het aantal klanten bijhoudt. Om dat te vergemakkelijken heeft de Luikse onderneming BEA, gespecialiseerd in automatische deuren, een speciale telmachine uitgevonden. De sensor SIGMA, die werkt op basis van lasertechnologie, geeft aan wanneer mensen het gebouw mogen betreden en wanneer het volzet is. Bekijk in de video hoe het precies werkt.

7. Shop Safe-app

Niets is vervelender dan botsen op lege rekken tijdens het winkelen. Daarom creëerde Accurat uit Deinze in samenwerking met de Gentse appbouwer Endare en studio at-thetable, de Shop Safe-applicatie. De app bevat real-time informatie over de beschikbaarheid van producten en het aantal klanten dat zich op dat ogenblik in de winkels in jouw buurt bevindt. Daarvoor doet de applicatie beroep op hetzelfde technologische systeem als Waze (navigatie-app, nvdr). Kleurt de locatie groen? Dan is het een goed moment om eten in te slaan. Leuk weetje: de Shop Safe-app is volledig gratis.

8. Bestuur je kraan met een app

Handen wassen blijft de boodschap in tijden van corona. Dat weet ook HANSA in Herk-de-Stad. Het bedrijf heeft een app op de markt gebracht om zijn elektronische mengkranen zelf te programmeren, zodat die voldoen aan de noden van de gebruiker. Denk daarbij aan de sensorgevoeligheid, de looptijd en het debiet. De kraan aanraken is niet meer nodig, wat veel hygiënischer is.

Lees ook:

“Een beetje verder uit elkaar in de cinema: eigenlijk is dat nog gezellig” (+)

Al aan deze klusjes voor binnen en buiten gedacht? Onze coaches vertellen hoe je ze best aanpakt (+)

Maskers om het goede doel te steunen, als fashion item of om hun onderneming draaiende te houden: daarom maken onze BV’s mondkapjes (+)