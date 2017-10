Nog lagere tarieven voor wie wil lenen 08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Wie een lening wil afsluiten, kan nog altijd gouden zaken doen. De intresten blijven op een erg laag peil. Dat geldt zowel voor wie tijdelijk een som geld nodig heeft voor algemene doeleinden, als voor wie een financiering zoekt voor een specifieke aankoop. In vergelijking met een maand geleden is een krediet voor een tweedehandswagen of een verbouwing zelfs nog goedkoper geworden.

Op laagste peil ooit

Plots een behoorlijke som geld nodig omdat uw fornuis het onverwacht laat afweten en u het moet vervangen? Geld om de studie van de kinderen te bekostigen? De betaling van die wereldreis de u absoluut wil maken? Of gewoon tijdelijk wat extra budgettaire zorgen?



Voor al deze zaken kunt u een persoonlijke lening afsluiten. Het bedrag wordt op uw rekening gestort, zodat u er vervolgens vrij over kunt beschikken. U moet ze nadien natuurlijk wel, samen met de intresten, in het afgesproken aantal maanden in gelijke schijven terug te betalen.



De tarieven voor dergelijke leningen staan trouwens nog steeds op hun laagste peil ooit. Wie 10.000 euro wil lenen en de terugbetaling ervan wil spreiden over 48 maanden, kan bij Carrefour een krediet krijgen tegen 5,20%. Dat houdt in dat er maandelijks 230,65 euro moet worden afbetaald, wat de totale intrestfactuur over de hele looptijd op 1.071,2 euro brengt.



Wie 20.000 euro wil om die gespreid over 84 maanden terug te betalen, kan bij DHB Bank een krediet afsluiten tegen 5,45%. Dat houdt een maandelijkse terugbetaling van 285,68 euro in, waardoor er bovenop het kapitaal in totaal 3.997,12 euro aan intresten moet worden opgehoest.



Ondanks de lage stand van de rente doet de consument er niettemin goed aan om waakzaam te blijven. Vergelijken van tarieven blijft nodig. Zo rekent Beobank voor een persoonlijke lening nog altijd een rente van 10,00% aan. In het eerste voorbeeld zou dat een maandelijkse afbetaling van 251,56 euro geven, in het tweede 327,58 euro. Over de hele looptijd geeft dat intrestfacturen van 2.074,88 euro en 7.516,72 euro, een pak meer dus dan bij de goedkoopste aanbieders.

Wettelijke maxima

Elke bank of kredietmaatschappij mag haar eigen tarieven bepalen, maar er bestaan wel wettelijke maxima. Voor een lening tot 1.250 euro is dat momenteel 18,50%. Voor een krediet tussen 1.250 euro en 5.000 euro zakt dat tot 12,50%. En voor bedragen van meer dan 5.000 euro daalt het verder tot 10,00%.



Elke zes maanden kunnen de maximale tarieven worden herzien. Vraagt een kredietverschaffer toch meer dan dit wettelijke maximum, dan heeft u recht op een volledige kwijtschelding van de aangerekende kosten van het krediet. De maxima gelden alleen voor nieuwe leningen, niet voor reeds uitstaande kredieten.

Goedkoper voor een bepaald doel

Het afsluiten van een persoonlijke lening of van een financiering voor alle doeleinden is eenvoudig. Het kan zowel in een bankkantoor, als online op de website van de instelling gebeuren. Het is een krediet zonder veel formaliteiten. Bovendien is het in een aantal gevallen zelfs niet nodig om facturen voor te leggen.



Toch doen consumenten er goed aan om eerst te kijken of er specifieke kredietaanbiedingen bestaan voor hun aankoop. Wie bijvoorbeeld een nieuwe of een tweedehandse auto wil financieren, vindt zeker goedkopere aanbiedingen dan wie een lening neemt voor algemene doeleinden. Hetzelfde geldt voor wie een beperkte verbouwing wil realiseren.



Even rondkijken op Spaargids.be leert dat u voor een lening van 15.000 euro, terug te betalen in 36 maanden, bij Beobank slechts 1,29% rente moet betalen als u wil lenen voor de aankoop van een nieuwe auto. Voor de financiering van een tweedehandse wagen van minstens drie jaar oud bent u met een tarief van 3,55% het goedkoopst af bij vdk bank. Die duikt daarmee een fractie onder het tarief van Mozenno, die vorige maand nog het beste aanbod had.



En voor een verbouwing bedraagt het beste tarief, eveneens bij vdk, momenteel 2,40%. Ook hier nam de Gentse instelling de fakkel de voorbije maand over van Mozzeno, dat een tarief van 2,69% afficheert.

