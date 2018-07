Nog lage spaarrentes tot de zomer van 2019 Johan Van Geyte

18 juli 2018

08u04

Bron: spaargids.be 0 Consument De Europese Centrale Bank heeft het einde van een tijdperk ingeluid, door het aankoopprogramma van obligaties eind dit jaar stop te zetten. Maar wat betekent dat voor spaarders en kredietnemers?

Sinds 2014 kocht de Europese Centrale Bank (ECB) voor meer dan 2.400 miljard euro aan obligaties. Met dat wapen pompte de instelling een massa geld in de economie, om zo de lage economische groei en de inflatie op te krikken.

Onlangs kondigde de ECB aan dat aankoopprogramma stop te zetten. Vanaf oktober zal ze maandelijks geen 30, maar 15 miljard euro per maand aankopen. Eind dit jaar koopt de instelling zelfs geen obligaties meer bij.

Die aankondiging hing trouwens al een tijdje in de lucht en was dus geen echte verrassing. Wat de centrale bank besliste over de rente was dat wel: minstens tot de zomer van 2019 blijft de rente op het huidige peil. De meeste economen hadden verwacht dat de rente al enkele maanden eerder voor de eerste keer zou stijgen. Maar wat zijn de gevolgen van al dat macro-economisch gepoker?

Spaarboekje brengt nog lang niets op…

Het komende jaar moet u zich niet verwachten aan hogere spaarrentes. De kortetermijnrente van de ECB heeft een hele grote invloed op de rente van spaarrekeningen. Die zal pas stijgen wanneer ook de instelling de kortetermijnrente weer optrekt. Dat zal niet gebeuren voor de zomer van 2019, zo verzekerde ze.

Het is ook niet gezegd dat de centrale bank al meteen in september of oktober van 2019 sleutelt aan de rente. De instelling zal die stap alleen maar zetten als ze het economische plaatje daar geschikt voor vindt. En op een jaar tijd kan er veel gebeuren. Trekt de bank de rente toch op na de zomer van 2019, dan zal dat heel geleidelijk aan gebeuren. Een hele bruuske stijging dreigt de economie te bruuskeren. Gevolg: de spaarrentes zullen nog lang hun huidige bodemniveau verkennen.

Tip: Vergelijk de rentes van alle spaarrekeningen en termijnrekeningen of kasbons

… en leningen worden duurder

De invloed van het stopzetten van de obligatieaankopen zal zich vermoedelijk al iets sneller laten voelen. Nu is de ECB een hele grote koper van overheidsobligaties. Als ze daar mee stopt, komen er meer overheidsobligaties op de markt. In principe doet dat de obligatiekoersen dalen en de langetermijnrente stijgen. Die langetermijnrentes hebben een invloed op langlopende spaarproducten zoals termijnrekeningen en kasbons. Die producten zouden in de nabije toekomst dus meer kunnen opbrengen. Diezelfde langetermijnrente beïnvloedt ook de rente van hypothecaire leningen, wat zich tegelijkertijd vertaalt in duurdere woonleningen. Dat effect zou zich al vrij snel kunnen voordoen.

Nu de ECB een echte einddatum heeft vastgeprikt voor het aankoopprogramma, zullen de financiële markten daar de komende maanden vermoedelijk op anticiperen. De kans is dus groot dat de langetermijnrentes al omhoog gaan in de aanloop naar het einde van het jaar.

Tip: Hoeveel risico loop ik op een hogere rente op mijn woonkrediet?

Lees ook:

Wat levert het langetermijnsparen u op?

Vijf zaken die u veel geld kunnen besparen

Leer sparen in vier stappen

Bron: spaargids.be